Diederik Boomsma, de ‘Amsterdamse Omtzigt’, is opeens heel stil over zijn toekomst

Doorgaans is Diederik Boomsma, de leider van het Amsterdamse CDA, goed bereikbaar, maar nu is dat anders. Niet gek, het is vakantietijd en raadsleden verdienen dat na een jaar intensief de Amsterdamse politiek bedrijven. Maar bij Boomsma’s zwijgen speelt ook iets anders: de partij die Pieter Omtzigt heeft opgericht.

Het is gissen wie er op de lijst van Nieuw Sociaal Contract (NSC) komt. Mona Keijzer, oud-CDA-minister, wordt bijvoorbeeld genoemd. Er is nog geen lijst, zei Omtzigt daarover bij Nieuwsuur. “Komt ze op de lijst,” vroeg interviewer Mariëlle Tweebeeke. “Dat gaan we de komende maanden zien,” reageerde Omtzigt.

Dat antwoord telt ook voor Diederik Boomsma, vorig jaar nog verkozen tot het beste raadslid van Nederland. Zijn naam zal hoog op het lijstje van Omtzigt staan. Op een symposium dat Boomsma in 2020 had georganiseerd sprak Omtzigt lovend over zijn Amsterdamse collega. “Ik vond het terecht dat Boomsma de erfpacht vergelijkt met de toeslagenaffaire. Net iets minder erg misschien, maar je kunt je woning verliezen door de stijging van de erfpacht.”

De liefde is wederzijds. Boomsma, ook wel de ‘Amsterdamse Omtzigt’ genoemd, noemde zijn verkiezingsprogramma vorig jaar Een nieuw sociaal contract voor Amsterdam, naar het boek van toen al ex-CDA’er Omtzigt.

Op de vraag of Boomsma tijdens de landelijke verkiezingen in 2021 op Omtzigt had gestemd zei hij tegen Het Financieele Dagblad: “Ehh, het zou zomaar kunnen dat dat Omtzigt was.” Tegen NRC Handelsblad zei hij begin dit jaar dat hij in de verleiding zou komen als Omtzigt een nieuwe partij opricht. “Ik wil heel graag naar de Tweede Kamer.”

Zijn vertrek zou voor het CDA een aderlating zijn. Het is ruim twintig jaar geleden dat de christendemocraten voor het laatst meededen als coalitiepartij in Amsterdam, maar Boomsma weet de partij toch smoel te geven. Tijdens de laatste verkiezingen was het Boomsma die op bijna persoonlijke titel een zetel binnenhaalde, mede door zijn sterke oppositie op het erfpachtdossier.

De CDA-fractie is niet ingelicht over een eventueel vertrek, zegt nummer twee van de partij Rogier Havelaar. Met zijn radiostilte doet Boomsma wat doorgewinterde politici wel vaker doen. Stil zijn, niks toegeven (maar ook niet afzwakken, wat meestal betekent dat het klopt) en afwachten tot het juiste moment daar is om het bekend te maken.

Vervelend voor de journalist, bij het CDA verkeren ze in onzekerheid omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn, maar Boomsma en Omtzigt houden de controle.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.

Meer horen? Luister ook eens naar onze podcast Amsterdam wereldstad: