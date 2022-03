Diederik Boomsma (CDA Amsterdam) wint titel Beste Raadslid van Nederland

Diederik Boomsma. Beeld Van Nerum Tammy

Boomsma kreeg de award uit handen van D66-Kamerlid Jan Paternotte, die de verkiezing in 2010 won. “De jury vond het ongelofelijk moeilijk, er is 2,5 uur vergaderd over deze keuze,” vertelt Paternotte bij de uitreiking. “Uiteindelijk heeft het publiek de doorslag gegeven.”

De andere twee finalisten waren Eva de Bruijn (GroenLinks Eindhoven) en Doğukan Arif Ergin (Denk Schiedam). Boomsma kreeg 5913 stemmen, die voor de helft meetelden voor het eindresultaat. De andere helft werd bepaald door een achtkoppige jury. Ergin ontving uiteindelijk 3856 stemmen, De Bruijn 3496.

De benoeming tot beste raadslid staat niet garant voor succes bij de verkiezingen. Waar het CDA in 2018 nog 3 procent van de stemmen kreeg, komt de partij in de laatste peiling uit op 2 procent. Voor Boomsma zou het een hard gelag zijn als hij het laatste CDA-raadslid in Amsterdam is. Hij wordt geprezen om zijn vasthoudendheid op dossiers, waaronder erfpacht, en was soms zijn tijd ver vooruit als het ging om de problemen rond de rosse buurt en het liberale drugsbeleid.

Beste Raadslid van Nederland

De verkiezing van het Beste Raadslid van Nederland is een initiatief van campagnebureau BKB, de Volkskrant, talkshow M, NPO Radio 1-programma De Nieuws BV en het Periklesinstituut. Volgens bedenker Erik van Bruggen (BKB) zijn goede raadsleden lokale helden die belangrijker zijn dan ooit, zeker nu er steeds meer taken op de gemeenten neerkomen.

In 2018 ging de titel naar Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren in Amsterdam.