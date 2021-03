Die minister van Wonen blijft nodig voor Amsterdam

Beeld Getty Images/EyeEm

De woningnood, onbetaalbare prijzen en torenhoge huren in Amsterdam zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot belangrijke issues in de Amsterdamse politiek. Duidelijk is dat hulp uit Den Haag nodig is, want de gemeente kan als grondeigenaar wel wat afdwingen, maar niet alles.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn dus erg belangrijk voor de toekomst van de Amsterdamse huizenmarkt. Het goede nieuws: de problematiek van woningnood en stijgende prijzen, die niet alleen in Amsterdam speelt, is inmiddels opgemerkt door de landelijke politiek. Dat was vier jaar geleden heel anders. Stef Blok, minister van Wonen in het vorige kabinet, zei vlak voor het aantreden van Rutte III tevre­den dat hij geen opvolger meer nodig had. De markt kon voortaan zijn werk doen. “Ik ben de eerste VVD’er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen.” Wonen viel voortaan onder de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren.

Gekte moest nog losbarsten

In vier jaar kan veel veranderen, zeker op de woningmarkt en zeker in Amsterdam. In 2017 moest de gekte op de huizenmarkt nog in volle omvang losbarsten. Airbnb was pas net geïdentificeerd als mogelijke aanjager van de prijsstijgingen en de rol van beleggers op de woningmarkt was nauwelijks bekend.

Het slechte nieuws is dat de politiek de oplossing voor de woningnood niet heeft gevonden. Hun plannen kunnen woningbouw stimuleren, maar lossen het tekort aan huizen niet op, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving na doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. De partijen kiezen te veel voor dezelfde oplossingen: bijbouwen, meer regie van de overheid, minder belastingen voor corporaties en slimmer gebruik van bestaande gebouwen, maar die zijn niet voldoende. Waar is de politicus die buiten de gebaande paden denkt?

Duidelijk is wel dat de landelijke politiek de regie, die door Blok is weggegeven, hoe dan ook terugpakt. Wie weet komt er weer een minister van Wonen. Onlangs stelden 34 partijen, waaronder de grote steden, al vast een actieplan op voor die volgende minister, dat moet voorzien in de bouw van één miljoen huizen in tien jaar tijd.

Maximale huurprijs

De woningnood is slechts een van de problemen. Betaalbaarheid is een ander. “We hebben de afgelopen jaren in Amsterdam net zoveel huizen gebouwd als in heel Amstelveen staan, maar de prijzen stijgen nog altijd hard,” aldus wethouder Laurens Ivens (Wonen). Tegen de groeiende populariteit van de stad valt niet op te bouwen. Corona heeft weliswaar de populariteit enigszins gedempt, maar niet de huizenprijzen. Amsterdam heeft het kabinet vooral nodig om de bestaande huizenvoorraad betaalbaar te houden. Ivens zou graag een maximale huurprijs invoeren, maar kan dat niet alleen. “Een idee zou zijn om de WOZ, die in Amsterdam bovengemiddeld is, minder te laten mee­wegen in de huurprijs,” aldus Ivens. “Dat is een simpele ingreep waarmee we 40.000 woningen in Amsterdam betaalbaar maken voor mensen met middeninkomens.”

Ook heeft Amsterdam het rijk nodig om de rol van beleggers te verkleinen. Amsterdam voert een zelfbewoningsplicht in voor nieuwbouw, waardoor beleggers hun gekochte waar niet meer kunnen verhuren. Landelijk beleid is nodig om dit ook te kunnen doen met bestaande woningbouw.

