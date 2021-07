‘Die man is goud’: massaal eerbetoon aan vermoorde Peter R. de Vries

Vele duizenden mensen komen woensdag naar Carré voor een laatste groet aan misdaadreporter Peter R. de Vries. ‘Hij heeft zovelen geholpen. Ik vind dat ik de laatste eer moet bewijzen.’

Een serene rust heerst woensdag in de lange rij voor theater Carré om afscheid te nemen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die op 15 juli overleed. Een man heeft het boek over Nicky Verstappen in zijn hand, een ander eet een krentenbol, wat De Vries ook vaak deed. Een enkeling staat er met een roos, ondanks het verzoek geen bloemen mee te nemen. “Dat hoort erbij. Peter was eigenwijs, wij ook,” zegt Maureen Struis uit Almelo, die woensdagochtend om 5 uur opstond om op tijd te komen.

Even na elven loopt de met rode linten afgezette rij, met honderden mensen, via de Sarphatistraat tot aan het Frederiksplein. De eerste belangstellende had zich om zeven uur al gemeld. De baar van De Vries staat in de lobby van het theater. Aan de gevel van Carré hangen foto’s van De Vries en gedichten van Herman van Veen en Bertus Aafjes (van de laatste: ‘Er zijn ­vele ­wegen/ maar de juiste weg/ is de weg ertegen’).

Binnen klinken De Vries’ lievelingssongs, zoals Procol Harums A Whiter Shade of Pale. Rond de kist staan veel rozen en er staat een groot portret. Romy Kiszer (24): “Het was heel heftig, omdat je weet wat er gebeurd is.”

Veel mensen zijn diepbedroefd als ze weer buiten komen, er wordt gehuild.

Charismatisch

Maaike Huisman (44) is samen met haar buurvrouw Ingeborg Berends (44) vanuit het Gelderse Lathum naar Carré gekomen. Om op tijd te zijn, sliepen ze vannacht in een hotel in de stad. “Ik ben enorm geschrokken van de moordaanslag,” zegt Huisman. “Ik heb gehuild als een kind.” Ze vervolgt: “Peter was een geweldig charismatische man. Hij heeft zoveel mensen geholpen. Ik vind dat ik de laatste eer moet bewijzen.”

Berends was vorige week ook al in Amsterdam, om bloemen te leggen in de Lange Leidsedwarsstraat, waar De Vries op 6 juli werd neergeschoten. Huisman: “Ik heb respect voor hem, omdat hij ervoor koos vrij te lopen.”

De Almelose Struis (49), die met haar moeder Tini Bruijn uit Castricum naar het afscheid is gekomen, ziet dat anders. Ze was zelf werkzaam in de beveiliging, werkte in de buurt van de plek van de moordaanslag en gebruikte dezelfde garage waar De Vries zijn auto parkeerde. Ze verzucht: “Had ie maar iets van beveiliging genomen. De dreiging was zo groot.”

Monique Maters (52) en haar dochter Indy van dertien uit Huissen sluiten net aan in de rij. “Peter heeft zoveel gedaan voor de samenleving. Hij bracht kinderen thuis. En dan op zo’n ­manier van het leven worden beroofd. Ik dacht vaak: had hij zich maar later beveiligen. Je weet dat je bij dit vak om je heen moet kijken.”

Duizenden kilometers

Halverwege de rij staan de 39-jarige Aafie Kloosterman en haar man uit het Friese Zwaag­westeinde. Kloosterman was de beste vriendin van Marianne Vaatstra, die in 1999 werd vermoord. De Vries speelde een grote rol bij het oplossen van de moord en stond de familie Vaatstra bij. “Peter heeft duizenden kilometers afgelegd voor ons, dan kunnen wij deze kilometers ook wel afleggen,” aldus Kloosterman. “Hij heeft veel betekend voor ons en zich jaren ingezet. Die man is goud.”

De Vries werd dinsdagavond 6 juli omstreeks 19.30 uur neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, na zijn optreden in RTL Boulevard. Hij werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis waar hij donderdag 15 juli overleed.

Bezoekers kunnen tot 20 uur langs de baar ­lopen. De uitvaart van Peter R. de Vries vindt donderdag 22 juli in besloten kring plaats.