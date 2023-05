Die lijnen in de Gaasperdammertunnel: één foutje en je mist je afslag al

Wie bij de Gaasperdammertunnel een verkeerde rijbaan kiest, is door de doorgetrokken strepen gedwongen een omweg te maken Beeld Jennifer Gijrath

De Gaasperdammertunnel is best begrijpelijk ingericht, maar dan vooral voor wie echt hélemaal thuis is in het ingewikkelde lijnen- en buizenspel waarvoor Rijkswaterstaat op deze plek heeft gekozen. Het komt er eigenlijk op neer dat alleen mensen die extreem goed en zeer vroegtijdig opletten hier géén fouten maken. Fouten die dan vervolgens leiden tot best ver omrijden of, je mag het niet uitsluiten, het overtreden van de verkeersregels.

De tunnel, die inmiddels bijna drie jaar geleden werd geopend, is namelijk verdeeld in vier buizen, twee in iedere richting. De binnenste buis van ieder duo is voor doorgaand verkeer: mensen die de A9 gebruiken voor bestemmingen verder weg. Maar de buitenste buizen zijn zo ingericht dat automobilisten er gebruik kunnen maken van drie afritten binnen de tunnel: Bijlmermeer (afrit 1), Gaasperdam (2) en Zuidoost (3).

Het punt is dat vóór het binnenrijden van de afrittentunnel al moet worden gekozen welke afrit je straks wil gebruiken. Wie hier verkeerd kiest is de pineut: van baan wisselen mag niet, want tussen de rijwegen bevindt zich een doorgetrokken streep.

Volgende afslag

Paroollezer Wanda Nikkels reed onlangs een eind om omdat ze verkeerd zat. “Irritant is ook dat de routeplanners van geen verbod weten. Ik moest van de Praxis naar een adres in Weesp, vandaar dat ik ’m aanhad. Als je verkeerd rijdt en niet mag afslaan naar de Gooiseweg, dan duurt het heel lang voordat de volgende afslag komt.”

Het is een bekend probleem: op allerlei fora op internet wordt steen en been geklaagd. Het varieert van ‘de hele flow van die op- en afritten is tamelijk ruk’ tot ‘ik doe haast niet anders dan over die dubbele streep gaan’ en ‘het is een doorgetrokken streep maar persoonlijk heb ik daar schijt aan’. Het is internet, je kan er alle kanten mee op, maar fraai is het allemaal niet.

Dát er reden tot klagen is, staat wel vast. Het Parool, niet enorm bekend met de omstandigheden ter plekke, nam de proef op de som en reed voor het maken van een foto vanuit een rijdende auto ook eerst twee keer verkeerd. De vraag of dat niet anders kan, drong zich op.

Rijkswaterstaat: zo min mogelijk weven

Rijkswaterstaat is bekend met de klachten, zegt een woordvoerder. “Vlak na de openstelling kregen we diverse meldingen van weggebruikers. Richting de openstelling zijn er diverse animaties gedeeld over de nieuwe situatie. Toch zien we dat weggebruikers op het laatste moment nog van rijbaan veranderen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.”

“In de tunnelbuis voor lokaal verkeer is een doorgetrokken streep aangebracht om verkeer zo min mogelijk te laten weven. Dat heeft te maken met verkeersveiligheid: wevend verkeer brengt een verhoogd risico op aanrijdingen met zich mee. Op dit moment is er voor ons vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid geen aanleiding om aanpassingen te doen.”

Kan dat niet anders? Een doodlopend fietspad, trappen met ‘luie’ treden of een bankje met de rug naar het plein. Het Parool brengt zulke miskleunen samen in het dossier Kan dat niet anders? Heeft u een voorbeeld van een miskleun of ondoorgrondelijke ingreep in de stad? Mail het onderwerp naar anders@parool.nl.

Over de auteur: al meer dan tien jaar schrijft Marc Kruyswijk als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.