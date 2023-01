Die hoge werkdruk hebben raadsleden ook aan zichzelf te wijten

Annabel Nanninga (JA21) wordt uitgescholden op straat, de doorgang wordt haar soms geblokkeerd en online schrijven ze dat ze haar ‘nog wel tegenkomen’. Sheher Khan (Denk) kreeg in 2020 thuis een brief toegestuurd met bedreigingen. Een paar dagen keek hij over zijn schouders en samen met zijn gezin had hij het zwaar.

Intimidatie, seksisme en discriminatie zijn alomtegenwoordig: het was een van de conclusies uit een onderzoek dat we deden onder Amsterdamse raadsleden. Voor het bestaan als raadslid hebben ze gekozen, voor deze vorm van ontoelaatbare intimidatie niet. Haagse politici hebben hier al langer mee te maken, regelmatig is ergens te horen dat dit nooit de norm mag worden en het kan geen kwaad om dat hier nog eens te herhalen.

Andere opvallende resultaten uit het onderzoek: de gemiddelde leeftijd is 38 jaar en daarmee is de Amsterdamse raad een van de jongste in Nederland. Bij de PvdA-fractie van negen raadsleden is de gemiddelde leeftijd slechts 29 jaar en de onervarenheid spat er regelmatig vanaf.

Veelzeggend detail: Anissa Bouhassani heeft na een klein jaar nog steeds niet haar maidenspeech gehouden, die haar introduceert in de raad. Haar inwerkperiode duurt wel erg lang.

Maar de duidelijkste conclusie uit het onderzoek ging over de werkdruk. In koor zeggen de raadsleden dat die te hoog is en dat het ingewikkeld is om werk en privé te scheiden. Ze werken hard, het zijn geen plucheplakkers en aandacht hiervoor is nodig.

Enige reflectie is echter ook op zijn plaats. Onnodig vaak initiëren raadsleden informatiesessies. Komende dinsdagavond op het programma: een technische sessie markten, een expertmeeting institutioneel racisme en een expertmeeting studentenhuisvesting.

En voor wie? De raadsleden die institutioneel racisme een probleem vinden zullen aanwezig zijn, maar degenen die dit als onzin beschouwen, blijven thuis. Wat is dan de winst, behalve dat het voor de bühne is en een extra vergaderavond? Dat uitgenodigde experts vaak voor een lege arena staan is bovendien best beschamend.

Technische sessies zijn nuttig als het gaat over de begroting van 6,7 miljard euro. Negentig procent mag dan al vastliggen, maar in de details kan een raadslid het verschil maken. Amsterdam moet bijvoorbeeld vanaf volgend jaar structureel vijf miljoen euro bezuinigen in de zorg. Hoe gaan raadsleden wethouder Shula Rijxman hierin controleren zonder het systeem erachter te begrijpen?

Doe in de meeste andere gevallen zelfstandig het huiswerk, ga naar een debatavond, bel experts op voor kennis, vraag om een gesprek met ambtenaren, schrijf met die informatie je initiatiefvoorstel of een motie, draag een oplossing in de raad aan. Dát is politiek – niet de zoveelste onnodige technische sessie.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

