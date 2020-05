Dick Benschop: ‘Schiphol nog tien jaar verwijderd van groeigrens’

Beeld ANP

Benschop reageert daarmee op de concept Luchtvaartnota die het kabinet vrijdagmiddag heeft gepresenteerd. Daarin wordt de groei van de luchtvaart tot 2070 vastgelegd.

“Het kabinet heeft een richting gekozen die rekening houdt met de lessen die we hebben geleerd in de afgelopen jaren,” zegt Benschop. “Er komt een periode van gecontroleerd herstel, met een focus op het internationale netwerk met jaarlijkse stappen.”

Hij schroomt zich aan voorspellingen te wagen. “Ik zie zomaar een perspectief voor het komende decennium ontstaan, met een andere timing dan waar we het vroeger over hadden. Nu we op 3 procent van ons normale verkeer zitten, is het heel lastig om jaartallen te plakken.”

“We zitten de komende jaren nog in een krimpscenario. Vóór 2023 zijn we zeker niet terug op het oude niveau van 500.000 vluchten, maar er zijn scenario’s dat het langer kan duren. Pas daarna kunnen we doorgroeien naar 540.000.”

Pretvluchten

De terugkeer naar 500.000 vluchten zal volgens de topman wel op een andere manier moeten verlopen dan de wijze waarop Schiphol de afgelopen jaren pijlsnel is gegroeid met ‘pretvluchten’, vakantieverkeer of verbindingen die niet bijdragen aan de versterking van het internationale netwerk.

“We moeten leren van wat we hebben meegemaakt in de afgelopen jaren en niet weer blind doorgroeien naar 500.000 vluchten. We moeten dat gecontroleerd doen en met het internationale netwerk als uitgangspunt. Ik verwacht ook dat het kabinet ons die opdracht zal geven”

“Ik ben benieuwd hoe het ministerie ruimte wil creëren voor het internationale netwerk. Ik weet niet hoe dat wordt vormgegeven. Daarvoor zullen slots (start- en landingsrechten) moeten worden gecreëerd.” Dat is nu nog lastig vanwege Europese regels die bepalen dat daarbij niet mag worden gediscrimineerd.

Juist vanwege de focus op het internationale netwerk is het volgens Benschop nodig dat Lelystad Airport onverkort in november 2021 open gaat, zoals het kabinet nu vastlegt. Het polderveld kan dan onwelgevallige vluchten als vakantieverkeer van Schiphol overnemen.

Moeilijke situatie

Dat het kabinet vrijdag ondanks de coronacrisis toch een standpunt inneemt over verdere groei van de luchtvaart, juicht Benschop toe. “Het is duidelijk dat de luchtvaart in een heel moeilijke situatie verkeert. Daarom is het juist belangrijk dat de nota is gepubliceerd en er nu perspectief wordt geboden aan de sector.”

“De noodzaak voor een betere balans met de omgeving is nu duidelijk. We zijn daar al mee bezig, hinderbeperking en vlootvernieuwing staan daarbij voorop. Daarnaast moeten we de duurzaamheid invullen op weg naar een emissieloze luchtvaart.” Waar het kabinet inzet op nul uitstoot in 2070 pleit Benschop voor 2050 als richtjaar. “Dat moet mogelijk zijn.”

Schiphol is volgens de topman al aan de gang met hinderbeperking en milieumaatregelen. “We hebben plannen voor hinderbeperking gemaakt, voor het terugdringen van ultrafijnstof. Die zijn deels al in gang gezet. Ik ben nog wel benieuwd wat er rond de nacht zal gebeuren en wat de plannen zijn met CO2-reductie. Ik verwacht wel stappen, omdat die eerder aangekondigd zijn.”