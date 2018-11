Dick Benschop: 'Groeiadvies Schiphol blijft onzeker'

We gaan niet nog eens in discussie over de geluidsnorm

Volgens de berekeningen in de concept-MER is Schiphol ver onder de in 2008 gebleven normen gebleven en is het ook mogelijk daar in 2023 onder te komen. "Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat in de afgelopen jaren het aantal ernstig gehinderde bewoners wel is toegenomen door de sterke groei van het aantal vliegbewegingen."



"Ik besef dat de aandacht niet alleen zal uitgaan naar het juist toepassen van de kaders en de regels," aldus Benschop. "Het berekenen van de geluidsbelasting zoals dat nu in de concept-MER gebeurt, zal niet voor iedereen samenvallen met de beleving van de geluidshinder."



Groeiruimte

"Toch is er behoorlijke groeiruimte aanwezig. Dat voedt ongemak bij een aantal partijen, omdat die ruimte verrassend groot is."



"We hebben begrip voor de gevoeligheden die in de maatschappij leven ten aanzien van de luchtvaart en de aandacht voor de balans tussen lusten en lasten. We zullen dan ook niet de randen van de mogelijkheden opzoeken."



"Het gaat om een verstandige afweging van de lusten en de lasten, waarbij alle belangen aan bod komen en alle betrokkenen kunnen meedoen."



