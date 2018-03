Dick Benschop begint 1 mei als topman van Schiphol

Reactie kabinet

Minister van Financiën Wopke Hoekstra spreekt in een brief aan de Tweede Kamer zijn vertrouwen uit in de manier waarop de keuze voor Benschop tot stand is gekomen. De oud-staatssecretaris past volgens hem goed in het vooraf geschetste profiel. De Nederlandse staat is grootaandeelhouder van Schiphol met een belang van zo'n 70 procent.



Over de opvolging van Nijhuis was vrijdag veel te doen. De Volkskrant tekende uit de mond van de scheidende topman op dat de voorkeur zou uitgaan naar een man, gezien de verhoudingen binnen de raadvan bestuur. Dat leidde tot woedende politieke reacties.



Met Benschop krijgt Schiphol opnieuw een president-directeur die zijn sporen vooral buiten de luchtvaartsector heeft verdiend, al werkte hij in het verleden enkele jaren als adviseur voor het luchthavenbedrijf. Nijhuis was voor hij de topfunctie kreeg accountant en zijn voorganger Gerlach Cerfontaine kwam uit de medische wereld.



Constructieve samenwerking

KLM wijst in een reactie op de "indrukwekkende staat van dienst" van de nieuwe topman. "We wensen de heer Benschop alle succes toe en kijken uit naar een constructieve samenwerking tussen Schiphol en KLM", aldus de grootste klant van Schiphol, die met Nijhuis door de jaren heen enkele forse aanvaringen had.



Om een soepele overdracht aan zijn opvolger mogelijk te maken blijft Nijhuis tot 1 juli in dienst van Schiphol. Daarna blijft hij nog tot 1 april 2019 beschikbaar als adviseur, vooral waar het gaat om de internationale deelnemingen van het luchthavenbedrijf.



