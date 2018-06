Dichtgetimmerde garage Atlas in De Baarsjes hielp drugshandelaars

De eigenaar werd met een ander in een bedrijfsauto aangehouden met vijf kilo heroïne.



Het autobedrijf was al meermaals in beeld gekomen in onderzoeken van de Amsterdamse recherche. Vervolgens kwam de tip binnen dat drie met name genoemde Albanese drugshandelaars verborgen ruimtes in auto's lieten inbouwen bij een garage in Amsterdam-West van Turkse eigenaren. Die tip bleek aan Atlas te koppelen.



De recherche was extra geïnteresseerd in de kwestie omdat ze zich richt op personen en bedrijven die criminelen helpen uit zicht te blijven.