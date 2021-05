Dichtbundel voor in container gevonden baby: ‘Eigenlijk opnieuw geboren’

In Zuidoost werd 21 februari een baby gevonden in een vuilcontainer. Beeld ANP

De moed zonk initiatiefnemer en dichter Pieter Stroop van Renen in de schoenen toen hij het nieuws hoorde over de baby die op 21 februari door brandweer en politie werd gered uit een een vuilcontainer aan de Meernhof in Zuidoost. “Het maakte veel indruk. Moest het nou zo? Was er geen andere mogelijkheid voor de ouders?” Toch ziet Van Renen er ook het positieve van in: “Het baby’tje is levend gevonden, dus eigenlijk is het opnieuw geboren en heeft een tweede kans gekregen.”

Met de hoop op een mooi, nieuw leven voor de baby in gedachten, schreef Van Renen meteen het gedicht ’t Liefste Kind. Mede-initiatiefnemer en journalist Margriet Vroomans was zo onder de indruk dat zij het gedicht voorlas in haar ochtendprogramma op Radio 4. “Het is een soort welkomstgedicht, een ode aan de baby. Dat vind ik een hele mooie gedachte,” zegt Vroomans.

Welkom

Daarop ontstond het idee bij Van Renen en Vroomans voor een dichtbundel. Lang hoefden ze niet te zoeken naar dichters die mee wilden doen: twaalf gedichten van onder anderen Abdelkader Benali, Hagar Peeters en Sasja Jansen is het resultaat. Van Renen“Dat is het mooie, iedereen doet het voor niks, inclusief de uitgever. Het zijn allemaal nieuwe gedichten van grote namen. Ze zijn direct in de pen geklommen.”

De opdracht was om alle pasgeborenen een warm welkom te geven. Elke dichter koos daarbij zijn eigen invalshoek. Zo gaat het gedicht van Hannah van Binsbergen over wat je tegen een pasgeborenen zou zeggen als ’ie je zou begrijpen. Hagar Peeters schreef over de lastige omstandigheden waarin een zwangere vrouw verkeert voordat ze zo’n beslissing maakt en de vraag hoe we die omstandigheden kunnen verbeteren.

Ook poëzieliefhebber Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, heeft een bijdrage geleverd. Het nawoord is geschreven door de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

Bevalling

Dichter Sasja Janssen schrok ook ‘heel erg’ toen ze het nieuws las in de krant. “Dat er nog mensen zijn die zich genoodzaakt voelen dit te doen. Dan lijkt er nog een soort taboe op te rusten.” Ze twijfelde geen moment om mee te doen.

“Mijn gedicht gaat over de geboorte van een kind. Dat is zo’n intens en mooi moment, daarop wilde ik inzoomen. Maar ik wilde ook vertellen over het geweld van een bevalling. En hoe welkom deze baby is. En dat is ook wat we met deze dichtbundel willen bereiken, dat elk kind recht heeft op een goed leven,” aldus Janssen.

De opbrengst van de bundel, die 9,95 euro per stuk kost, gaat naar de Stichting Beschermde Wieg. Die beheert vondelingenkamers, waar ouders hun kind kunnen afstaan in een beschermde omgeving. “Dat is de meest liefdevolle oplossing voor de meest wanhopige ouders,” vertelt Vroomans. “Een kind hoort niet thuis in de vuilnisbak. Ook als je het als ouder niet meer weet, moet er een plek zijn waar je een kind beschermd kan achterlaten zonder dat het strafbaar is.”

Verantwoordelijkheid

De dichtbundel is dan ook geen aanklacht tegen de ouders, zegt Van Renen. “Ouders zitten ook maar vast in hun eigen problemen. Kijk ook eens naar de omgeving. We zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor als dit soort dingen gebeuren of juist niet gebeuren.”

Vroomans: “Ook na de vondst van deze nog levende baby, zijn er verhalen naar buiten gekomen van baby’s die niet levend zijn aangetroffen. Daarom is het zo belangrijk dat het geld naar de stichting gaat die dit helpt te voorkomen. Als wij één zo’n wanhoopsdaad kunnen voorkomen, ben ik al blij.” In Amsterdamse ziekenhuizen zijn geen vondelingenkamers. De enige in Noord-Holland is in Den Helder. Van Renen: “Dat mag Amsterdam zich aanrekenen.”

Er verschijnen ook voorgelezen versies, te beluisteren op je telefoon via een QR-code en ingesproken door Vroomans. Daarnaast zijn er twaalf slaapliedjes te beluisteren, afkomstig uit twaalf verschillende landen en gespeeld door musici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.