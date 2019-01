DGTL wint opnieuw prijs voor duurzaamste festival

De festivalorganisator Apenkooi Events heeft vrijdagavond de Greener Festival Award 2018 in ontvangst genomen tijdens Eurosonic Noorderslag. De prijs werd toegekend aan dancefestival DGTL.



Greener Festival is een non-profit organisatie, die festivals van over de hele wereld helpt hun impact op het milieu te verminderen. De organisatie bezocht vorig jaar 40 festivals in 13 landen, waaronder Das Fest in Duitsland, Primavera Sound in Spanje en dus DGTL in Nederland.



Recyclen

Bij de beoordeling heeft de organisatie onder andere gekeken naar het gebruik van water en elektriciteit op het festival, het recyclen van afval en de impact van het festival op de omgeving.



DGTL zet zich al jaren in voor verduurzaming en heeft als streven om het eerste circulaire en klimaat-neutrale festival ter wereld te worden. Het dancefestival won in november 2017 ook de DAM Prijs. Die wordt jaarlijks uitgereikt aan de duurzaamste mkb'er van Amsterdam.



Lees ook: Duurzaam dancefestival DGTL start circulaire foodcourt en 'DGTL is duurzamer dan een weekend thuisblijven'