DGTL overschreed ‘waarschijnlijk’ geluidsnorm in paasweekend

De klachten over DGTL op de NDSM-werf kwamen niet uit Noord, maar vanaf de overkant van het IJ. Beeld ANP

In onderzoek dat afgelopen weekend via Twitter openbaar is gemaakt, staat echter dat uit berekeningen blijkt dat er ‘waarschijnlijk waarden zijn opgetreden’ van 83 decibel (dB). De wijken waarin hiervan sprake was, zijn de Spaarndammerbuurt, de Houthavens en de Zeeheldenbuurt. Dit is 3 dB luider dan was afgesproken, maar 2 dB minder dan de waarde waarop handhavers in actie komen.

Tijdens het paasweekend, de start van het festivalseizoen, vond DGTL overdag plaats. De herrie waarmee DGTL gepaard ging, leidde tot een vertienvoudiging van het aantal klachten. In het gemeentelijk klachtensysteem alleen al werd een recordaantal van 778 meldingen geregistreerd. Dit was nog maar het topje van de ijsberg: op sociale media werd nog veel meer geklaagd, de werkelijke overlast was vele malen groter dan gemeten.

Raadsvragen

Naar aanleiding van de berg klachten stelde onder meer gemeenteraadslid Dennis Boutkan (PvdA) vragen aan het college over het lawaai. Voor de beantwoording daarvan, eind juni, is gebruikgemaakt van het in mei opgestelde rapport over de specifieke weersomstandigheden waaronder de geluidsoverlast heeft kunnen ontstaan.

In de beantwoording van de vragen stelde het college dat het geluidsniveau beide dagen onder de 80 dB zou zijn gebleven, terwijl er waarschijnlijk sprake is van een waarde van 83 dB. Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema is de conclusie van de onderzoekers gebaseerd op ‘een na-analyse waarin op basis van verschillende weerscenario’s modelberekeningen zijn uitgevoerd’.

Onderzoeker Kees Neervoort van Event Acoustics BV stelt naar aanleiding van zijn berekeningen dat niet onomstotelijk vaststaat dat de normen inderdaad met 3 dB zijn overschreden. “Ik ben uitgegaan van een worstcasescenario.”

Raadslid Boutkan stelt dat muziekfestivals hun geluidsinstallaties ‘gewoon zachter moeten zetten’. “Wat ik zie in het rapport is dat er toch overschrijding heeft plaatsgevonden op enkele meetstations van de vergunde norm van 80 dB. Dit is in het scenario van de daadwerkelijk opgetreden wind. Het gaat om: Silodam, Danzigerkade, Fosfaatweg, Happarandadam, Pontsteiger, Stettineiland, Tasmanstraat. Natuurlijk wil ik van de burgemeester weten waarom er gesproken wordt over geen overschrijding van de vergunde norm, terwijl uit het rapport blijkt dat dit wel zo was.”

De Partij voor de Dieren heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over geluidsoverlast bij komende festivals op het NDSM-terrein. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren wijst erop dat er ook afgelopen weekend weer veel meldingen van geluidsoverlast kwamen over het Drumcode-festival op het NDSM-terrein, ‘kilometers verder weg, uit onder meer de Spaarndammerbuurt, Westerpark en de Jordaan’. Van Lammeren heeft vragen bij de gang van zaken: “Er is op 15 mei een rapport gemaakt, wij willen weten waarom dat destijds niet openbaar is gemaakt.”