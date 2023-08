Deze vuilploeg veegt de stad weer schoon na de Canal Parade: ‘Lekker bezig!’

Aan het einde van de Pride Amsterdam maakt de gemeente de stad weer schoon. De Rozengracht wordt door een van de teams aangepakt. Ook wethouder Zita Pels van Afval en Reiniging helpt een handje mee. Beeld Dingena Mol

Pal naast de Westerkerk gaat Erick Morsen met een voet op de veegtakken van zijn bezem staan om de takkenbos in een goed model te krijgen. De bezem is de komende acht uur zijn beste vriend.

Het is zaterdagavond kwart voor twaalf. En al is de Canal Parade al uren afgelopen, overal in het centrum wordt nog gefeest. Maar er moet ook opgeruimd worden. Vooral rond de Prinsengracht, waar de tachtig boten die middag doorheen zijn gevaren, toegejuicht, toegezongen, toegeproost door de duizenden aan de kant. En die feestende mensen hebben nogal wat afval achtergelaten.

Morsen is voorman en ploegcoördinator van de veegploeg Centrum van de stadsreiniging. Hij stuurt een ploeg van vijf schoonmakers aan, onder wie vanavond een speciale gast: wethouder Zita Pels. De GroenLinks-politica is onder meer verantwoordelijk voor het stedelijke beleid aangaande Afval en Reiniging.

“Ik help een paar uurtjes mee,” zegt Pels, al met een bezem in haar hand. “Om zo al die mensen die de stad schoonhouden te bedanken voor het mooie werk dat ze doen het hele jaar door. Dat deed ik vorig jaar ook, dus wat mij betreft is er een mooie traditie geboren.”

600 extra afvalbakken

Ze krijgt van Morsen een oranje hesje aangereikt. “Vegen is wel iets dat ik kan. Ik weet wel hoe het werkt, want ik heb als tienermeisje ontzettend veel paardenstallen leeggeschept en schoongeveegd.” Ze veegt met een vlugge beweging een leeg bierflesje bij een fiets vandaan. “Dat is een randje aan zo’n mooie dag, de stad wordt er ontzettend vies van. We hebben 600 extra afvalbakken langs de route geplaatst, afvalzakken uitgedeeld, en al tijdens de Parade is er begonnen met vuil inzamelen.”

De eerste klus van de ploeg van Morsen deze avond is de Rozengracht. “Tot de Marnixstraat en dan weer terug,” zegt Morsen. En daar gaan ze. Behendig veegt zijn ploeg de rotzooi tussen fietsen uit, en onder tafeltjes vandaan waaraan mensen zitten te eten voor de vele eettentjes in de straat. Het vele vuil belandt met het nodige geluid van krakend plastic en stuiterend glas op het fietspad waar het door de veegwagen wordt opgeslurpt.

In het propvolle café Brakke gaat intussen het dansen onverstoorbaar verder. Er worden een paar duimen opgestoken.

Vorig jaar werd na de Canal Parade 66 ton afval opgeruimd. Dat zijn 13.200 volle vuilniszakken. Vanavond zijn er negen ploegen – een ploeg is een veegwagen met chauffeur en vijf vegers – rond de Prinsengracht bezig. Er is extra inzet van een aannemer die nog eens dertien veegmachines de straat opsturen. En tien chauffeurs rijden rond om afvalbakken in hun laadbakken te legen.

Veel waardering

“Opvallend weinig blikjes dit jaar,” zegt Morsen. “Heeft natuurlijk met het statiegeld te maken. Heb je die mensen gezien met die grote zakken vol blikjes? Die helpen ons geweldig!”

Voor café De Gouden Florijn staat een man met ontbloot bovenlijf en een roze korte broek de stoep aan te vegen. “Bedankt!” zegt hij tegen Morsen een zijn mannen. Die bedanken op hun beurt de man. De schoonmakers oogsten opvallend veel waardering van het publiek op straat. Applaus en complimenten.

De ploeg van Morsen is bij de kruising met de Marnixstraat gekeerd.

“We hopen natuurlijk minder dan 66 ton afval op te ruimen dit jaar,” zegt Zita Pels. Ze hoopt vooral dat iedereen wat bewuster met afval om is gegaan. “Maar ik heb ook halflege vuilnisbakken gezien met een enorme troep eromheen. Jammer, vind ik dat.”

Vanuit een coffeeshop klinkt een luid ‘dankjewel!’.

Trots

“Ze doet het heel goed, hè,” zegt Morsen terwijl hij naar de geconcentreerd vegende wethouder kijkt. “Vorig jaar zag het er op straat wel wat smeriger uit. Dat was ook weer de eerste keer Pride na corona. Met Koningsdag is er ook meer troep.”

Een man in en Pink Pantherpak slingert voorbij. “Lekker bezig!’ lalt hij.

“Dit is wel een speciale dag,” zegt Erick Morsen. “Mooi toch om na zo’n evenement de stad op te ruimen? Dit gaat nog wel de hele nacht door. Af en toe kijk ik dan even achterom en dan zie ik een schone straat. Prachtig. Ja, dan ben ik wel trots op wat we doen.”