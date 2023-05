Deze vrouwen leerden onlangs fietsen, maar kunnen geen eigen rijwiel betalen: ‘Fietsen geeft me geluksgevoelens’

Vorige week vroeg de terneergeslagen Glen Neslo hulp bij het opknappen van zijn woonkamer. Cornélie Scholten en Jan Bouter doneren.

“Wat ik nodig heb? Tja, vooral tijd. Ik ben een doorzetter hè, en anders wel een optimist. Ik kom hier wel weer uit,” zei Glen Neslo (66) vorige week in deze krant. Hij vertelde over het plotselinge en hartverscheurende verlies van zijn dierbare oudste zus. Zij stond hem altijd bij, ook toen hij als alleenstaande vader de jeugdbescherming op zijn dak kreeg. Zijn kinderen konden bij haar terecht, een oplossing waar iedereen gelukkig van werd. “De kinderen waren dol op haar, ze kregen een veilige omgeving en ik kon ze nog steeds elke dag zien en voor ze zorgen.”

In december overleed ze plotseling aan een hartinfarct. Het verlies kwam keihard aan bij Neslo. Hij zit sindsdien in een dip, en zijn gezondheidsproblemen belemmeren de weg naar herstel. Ook zijn versleten woonkamer beurt hem niet op. Zijn krappe inkomen belemmert Neslo het aftandse meubilair te vervangen of een mooi kleed te kopen. Het is iets waar hij wel naar verlangt want het is wel zo aangenaam ‘om de dag te beginnen op een plek die fijn is’.

Cornélie Scholten (51) en haar partner Jan Bouter (60) zijn het roerend met Neslo eens. Scholten: “Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in zijn huis, het is belangrijk dat die plek prettig en veilig is.” Scholten werkt in de verpleeghuiszorg en houdt zich bezig met inrichting. “Ieder mens, of je nou 2 of 92 bent, ziek of gezond, ervaart zijn of haar omgeving, en die omgeving heeft invloed op het gemoed. Ik kan me goed voorstellen dat het voor Glen een positieve uitwerking heeft als hij de dag in een fijne huiskamer kan beginnen.”