Deze vrouwen hielden vroeger het ‘ijspaleis’ op de Dam warm

Mannen en vrouwen zoeken in de galerij bij het stadhuis op de Dam beschutting voor de sneeuw en de storm. Tekening van Christiaan Andriessen (1775-1846). Beeld Christiaan Andriessen/Stadsarchief Amsterdam

Het werd beschouwd als het achtste wereldwonder. Maar het tussen 1648 en 1665 naar een ontwerp van Jacob van Campen gebouwde stadhuis op de Dam bleek in de winter een onbehaaglijke werkplek. De regenten en ambtenaren werkten in hoge vertrekken met natuurstenen patroonvloeren en marmeren schouwen, voorzien van slecht onderhouden vensterramen, waardoor kou en tocht vrij spel hadden.

Ambtelijk geklaag hierover leidde in de 18de eeuw tot enige aanpassingen. De ramen werden voorzien van dubbel glas en er kwamen houten vloeren en muurbekleding. Als werkplek overdag bleef het ‘ijspaleis’ echter weinig aantrekkelijk, laat staan als logement.

Voor het meerdaagse bezoek met overnachtingen van stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen in 1768 volgden daarom nieuwe aanpassingen: het burgemeestersvertrek werd geschikt gemaakt als nachtverblijf en het schepenenvertrek als dinerzaal. In de burgerwacht- en bodenkamer, op de benedenverdieping rechts naast de vierschaar, de rechtbank in die tijd, kwam een keuken, waar arbeiders veertien fornuizen inmetselden.

Rookoverlast

De verwarming van het ijzige stadhuis kwam van talloze open haarden in schouwen. De voornaamste brandstof was turf, waarvan jaarlijks duizenden manden verstookt werden. Vanwege de tochtstromen trokken de schoorstenen slecht en kampten de stadhuisbewoners met rookoverlast, een euvel dat ook in andere publieke gebouwen speelde. Een stadsrookverdrijver verlaagde schoorsteenmantels of liet de schoorstenen van binnen met lood bekleden, zodat de rook beter kon worden afgevoerd.

Ook het plaatsen van kachels ter vervanging van openhaardvuren verminderde de rookontwikkeling. Enkele achttienZiesenisde-eeuwse kachels zijn in het paleis nog te bezichtigen, zoals de zogenoemde kanonkachel en de door stadsbeeldhouwer Bartholomeus Ziesenis uitgevoerde kachel in de schepenkamer. Het stookseizoen eindigde officieel op 31 maart. Als het daarna in het voorjaar nog kil was, zoals tijdens de bezoeken van het stadhouderlijk paar, konden voetstoven en Brabantse vuurkorven met gloeiende kolen uitkomst bieden.

Hoofdverantwoordelijk voor het onderhoud van alle warmtebronnen op het stadhuis was een vrouwelijke ambtenaar: de vuuraanlegster. Zij mocht in alle vertrekken van de machtigste mannen van de Republiek verkeren, om de haardvuren in de schouwen aan te maken en de kachels aan te steken. Aangezien ze in de regentenkamers vertrouwelijke informatie kon oppikken, moest zij een eed van trouw afleggen.

Vuurknecht

De vuuraanlegster gaf leiding aan een vuurknecht in vaste dienst en een extra hulp voor de drukke wintermaanden. Als de werkdag voor de regenten en ambtenaren erop zat, moest dit trio alle haarden en kachels afsluiten met ijzeren roosters en deurtjes. Voordat ze naar huis mochten dienden ze ook alle stoven te hebben geleegd. Dat gebeurde in de vuurhaard: een centrale haard in een vertrek op de begane grond waar de vuuraanlegster en haar knechten kantoor hielden.

De vroegst bekende vuuraanlegster van Amsterdam was Annetje Abrahams, die leefde tussen 1621 en 1706. Kort voor haar dood droeg ze haar ambt over op haar dochter, Maria Meijers. Die kreeg een jaarloon van 237 gulden en een vergoeding van zeventig gulden voor huisvestingskosten. Dat was geen riante beloning, zeker niet gezien de stijgende kosten voor het levensonderhoud van haar uitdijende gezin. Gelukkig bracht Maria’s man ook brood op de plank, dankzij een baantje op het stadhuis als waterdrager.

Maria Meijers doorstond roerige dagen van burgerlijke onrust, culminerend in de bestorming van de burgemeesterskamer en de bezetting van het stadhuis in 1747. Kort na de laatste stuiptrekkingen van de opstandige burgerbeweging overleed zij op de leeftijd van 81 jaar. Vuuraanlegster Elsje Rensink mocht na de Bataafse Revolutie van 1795 op haar post blijven, maar raakte na de staatsgreep van 22 januari 1798 in opspraak. De omwenteling forceerde een doorbraak in het Haagse parlement, waarmee aan de gewestelijke soevereiniteit een einde kwam.

Boomsluiters en zakkendragers

Het nieuwe vijfkoppige Uitvoerend Bewind begon met serieuze zuiveringen van het overheidspersoneel, tot en met de stedelijke boomsluiters (die de havenbomen open- en dichtdeden) en zakkendragers aan toe. Ook de Amsterdamse vuuraanlegster vloog de laan uit, nota bene op verzoek van haar eigen knechten.

Volgens dit tweetal betoonde zij zich een vurig aanhangster van het vorige bestuur. Op haar beurt beschuldigde zij een van de vuurknechten van ontoelaatbaar gedrag: hij zou onmatig jenever drinken, vreemde types binnenlaten bij de vuurhaard en opruiende liedjes zingen. En de knechten weigerden soms ook de regenten te bedienen, omdat het ‘ook maar burgers’ waren.

De vuuraanlegster meende echter dat enige ‘onderscheiding en ondergeschiktheid moet plaats hebben’, enigszins in tegenspraak met het gelijkheidsbeginsel. Getuigen à décharge noemden haar desalniettemin ‘eene vrouw, patriottistische gevoelens toegedaan, van braaf gedrag’.

In 1799 herstelde de gemeenteraad Elsje Rensink in haar ambt. Als in 1808 Lodewijk Napoleon het stadhuis tot zijn paleis maakt, verhuizen de bestuurders en ambtenaren noodgedwongen naar het voormalige Prinsenhof (nu hotel The Grand) op de Oudezijds Voorburgwal.

Na het overlijden van Elsje Rensink in 1836 hielden mannelijke stokers de kachels in het raadhuis aan de praat, totdat de aanleg van een centrale verwarming in de jaren 1920 een einde maakte aan alle rokerige romantiek.

Dit is een bewerking van een verhaal uit het oktobernummer van Ons Amsterdam, met burgemeester Femke Halsema als gasthoofdredacteur.

Tienduizend manden turf Tijdens een van de wanhopige bezuinigingspogingen van het stadsbestuur in 1683 moest Annetje Abrahams opgeven hoeveel manden turf zij jaarlijks in het stadhuis verstookte. Van de ruim tienduizend manden turf ging het hoogste aantal (1690) op in haar eigen vuurhaard, circa tien manden per dag. Andere grootverbruikers, zoals de stadhuisconciërge en de cipier van de stedelijke gevangenis, huisden eveneens op de benedenverdieping, alsook de schoonmaaksters wier vertrek de sinistere naam ‘de hel’ had meegekregen. Was het daar nog killer of juist warmer dan op de bovenverdiepingen?