Deze vrouw maakte 200 foto’s van vuilnis voor haar deur in Bos en Lommer (en stuurde ze bijna allemaal naar het meldpunt)

Tweehonderd foto’s van vuilnis voor de deur. Monique van Dijk Armor maakte ze de afgelopen tien jaar in de Bestevâerstraat in Bos en Lommer. Een kleine selectie. ‘Ik wil helemaal geen zeurbuurvrouw zijn, ik wil gewoon fijn kunnen leven.’

Vuilniszakken in alle maten, bananendozen, houten planken, een magnetron. Het is een imposante collectie afval die Monique van Dijk Armor (43) inmiddels heeft gefotografeerd bij haar op de stoep in Bos en Lommer.

Al bijna tien jaar legt ze vuilnis vast die wordt achtergelaten bij vuilcontainers. Het moeten zo’n 200 foto’s zijn, is een globale schatting. En bijna al die keren stuurde ze de foto naar het meldpunt van stadsdeel West.

“Ik begin bijna een hekel aan mezelf te krijgen, hoeveel ik hierover zeur,” zegt Van Dijk Armor. “Ik wil helemaal geen zeurbuurvrouw zijn, ik wil gewoon fijn kunnen leven. We zitten met zijn allen bovenop elkaar hier, letterlijk, dus we moeten het met zijn allen leefbaar houden.

Containeradoptant

Van Dijk Armor, werkzaam voor het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en aanjager van Vreedzaam Westerpark, woont sinds mei 2012 in Bos en Lommer. Toen was het ‘al drama’ met het afval en daarom werd ze een jaar later adoptant van de container bij haar voor de deur. Een adoptant houdt het een beetje schoon rond de bak en maakt een melding als de bak vol zit, of klem.

“Kijk, dat er een keer een zak staat, kan gebeuren, dan gooi ik hem gewoon zelf in de container. Voor een groot deel is het de instelling van mensen: als het maar niet voor mijn deur staat, ik dump het hier wel. En als hij vol zit, lopen ze ook geen vijftig meter naar de volgende bak.”

Als adoptant heeft ze een sleutel om te kijken of de container vol zit, of klem. Door de zijklep te openen, kan ze vastzittende vuilniszakken meestal wel lostrekken. “Maar 95 procent van de keren dat hij vastzit, is hij vol.”

Op de verkeerde plek

Want jaren van meldingen, telefoontjes en gesprekken met het stadsdeel hebben haar wel duidelijk gemaakt: haar container in de Bestevâerstraat zit gewoon op de verkeerde plek.

Kort voor kerst kwam de nieuwe directeur Afval en Grondstoffen zelf kijken. “Die kwam tot de conclusie dat de container voor onze deur te klein is én aan de overkant had moeten staan. Daar is de stoep breder.”

“Andere bakken zijn groter, dat is een minder groot probleem. Maar deze bak moet je eigenlijk om de dag legen. In het weekend is het al een probleem.”

Tijdens corona is de overlast nog meer toegenomen. “Zeker de laatste tijd stonden er gewoon wekenlang stapels vuilniszakken. Ik heb het bijgehouden: regelmatig werd hij een week niet geleegd.

Hotspot voor afval

Van Dijk Armor klaagde elke dag. De zakken werden vervolgens later die middag wel opgehaald, maar de container zelf niet geleegd, dus de stroom nieuwe zakken ging onverminderd door.

De container hoort drie keer per week te worden geleegd. “Ik begreep van die directeur dat er vanwege corona veel invalmedewerkers waren, en dat die de route niet kennen, of het vergeten.”

“Dit buurtje schijnt een zogenaamde hotspot te zijn, heeft de gemeente wel eens gezegd. Mensen komen hier hun afval dumpen, in het verleden ook hun grofvuil. Nu is dat minder, maar in het verleden zag ik mensen met een busje om hier te dumpen. Waarom weet ik niet.”

‘Zo willen we het niet hebben’ “Dit is inderdaad een voorbeeld van hoe we het niet willen hebben,” zegt stadsdeelbestuurder van West Carolien de Heer. “Ik ben blij dat de nieuwe directeur, na onze melding, meteen is komen kijken. We gaan onder meer kijken of er nabij deze locatie containers bij kunnen komen. Wat mij betreft gaan we in de toekomst ook meer werken met vaste chauffeurs in vaste wijken. Dat zorgt er voor dat we beter en sneller oplossingen hebben als er ergens in een wijk overlast door vuilnis ontstaat.”

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor

Afval bij de container in de Bestevâerstraat. Beeld Monique van Dijk Armor