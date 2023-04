Deze vriendengroep dacht: óf de stad uit óf met zijn allen een huis in Amsterdam bouwen

De Warren heeft een groot gezamenlijk dakterras en een tuin, een hok met wasmachines, een gemeenschappelijke schoonmaker en veel ruimte om samen te delen. Beeld Jakob van Vliet

Het is niet vaak dat je in een appartementencomplex loopt waar alle deuren openstaan. Bij het openingsfeest van De Warren, de eerste nieuwbouwwooncoöperatie van Nederland, is dat wel het geval. Deuren van kamers, waarachter netjes opgemaakte bedden staan, zijn niet op slot, bewoners moedigen je zelfs aan om even binnen te kijken.

Het tekent de sfeer van De Warren, een houten wooncomplex van 36 woningen op Centrumeiland van IJburg, dat sinds februari door vijftig volwassen bewoners en vier kinderen is bewoond. En dit is niet zomaar een appartementengebouw: het is volledig door de bewoners bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd. Vrijdag kwam de wethouder openen, zaterdag was het welkomstfeest voor de buurt.

Tegen de eenzaamheid

Chandar van der Zande (37), tot voor kort voorzitter van het bestuur van De Warren, ontvangt nieuwsgierige bezoekers in zijn appartement. Hij heeft een zelfstandige woning met twee slaapkamers en een ruime woonkamer met keuken. Anderen hebben een kamer en een gedeelde keuken. “Het idee is dat je zelf je mate van samenzijn kiest: je kunt je terugtrekken in je eigen ruimte, maar je kunt ook met je verdieping samen eten, of juist in de gemeenschappelijke hal met zijn allen iets doen."

Zes jaar geleden hoorde hij bij de groep vrienden – ontstaan uit een club die al jaren kleinschalige festivals organiseerde in Amsterdam, een boerderij in Portugal opzette, in een broedplaats aan het Surinameplein woonde en aan de wieg stond van De Ceuvel – die wooncöoperatie De Warren oprichtte. “We wilden een plek waar we samen konden blijven wonen.” Hij omschrijft de groep als neohippies. “Veel creatieven, muzikanten, mensen die met duurzaamheid bezig zijn.”

Wie het eindresultaat van lichte ruimtes, lange gangen, een lift en mooie houten plateaus ziet, vergeet wellicht dat het traject ernaartoe lang was “We zijn allemaal minimaal een keer in de week, zes jaar lang, hiermee bezig geweest,” zegt Van der Zande. Ze regelden financiering bij een Duitse bank, kregen de provincie Noord-Holland zover bij te dragen met een participatiefonds, de gemeente deed een duit in het zakje en nog eens honderd crowdfunders legden geld in. Daarna moest er worden gebouwd. De kosten waren uiteindelijk 9 à 10 miljoen euro.

Dat leverde wel een gebouw op met goedkope huur – variërend van 530 euro voor een kamer tot 1200 voor een appartement – en volledig ingericht naar de wensen van de bewoners. De Warren heeft een groot gezamenlijk dakterras en een tuin, een hok met wasmachines, een gemeenschappelijke schoonmaker en veel ruimte om samen te delen. De huren zijn ‘eeuwigdurend betaalbaar’, wie weg wil, kan iemand anders aandragen. Volgens Van der Zande voorziet de wooncoöperatie in een groeiende behoefte aan gemeenschapsgevoel en helpt ze tegen vereenzaming in de grote stad.

Alles zelf uitvinden

Inmiddels zijn er meerdere nieuwbouwwooncoöperaties actief in de stad. De gemeente wil in de huidige wooncrisis de initiatieven ondersteunen, maar voor nieuwe plannen zijn de obstakels er niet minder op geworden. Door gestegen rente en bouwkosten komen zelfbouwers in het nauw. De leningen per woning zouden inmiddels niet meer alle kosten dekken. Van der Zande: “Wij moesten alles zelf uitvinden, maar hebben ook nog net geluk gehad. Aan volgende initiatiefnemers zou ik aanraden: vraag professionele ondersteuning, want het is een ongelofelijk complex proces.”

Voor Victorine van Alphen (34) is wonen in de Warren alsof je ‘elke avond bij een zomers kampvuur zit’. “Het is echt een droom om met al mijn vrienden samen te wonen. We begonnen ooit met feestjes, maar toen werden we dertig en was het: of we verhuizen de stad uit, of we proberen dit.” Het enige nadeel is wellicht dat ze niet op de meest bruisende locatie wonen, maar in een nog te ontwikkelen nieuwbouwgebied. “Als er geen leuk café in de buurt is, dan organiseren we zelf een feestje."

Wooncoöperatie versus wooncorporatie Een wooncoöperatie is iets heel anders dan een woningcorporatie. De laatste is een sociale woningbouworganisatie die woningen verhuurt en ontwikkelt, de eerste is een club mensen die helemaal zelf het ontwerp, de financiering en de organisatie van een bouwproject regelt. Volgens stichting Woon!, die coöperaties ondersteunt, zijn er zo'n twintig dergelijke nieuwbouwinitiatieven in ontwikkeling in de stad, waaronder Wij-Land op IJburg. Op dewarren.co delen de ontwikkelaars van het eerste uur hoe zij zover zijn gekomen.

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.