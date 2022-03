Deze vijf nieuwe raadsleden staan symbool voor de nieuwe politiek in Amsterdam

De Amsterdamse gemeenteraad die donderdag wordt geïnstalleerd, krijgt veel nieuwe gezichten: 22 van de 45 raadsleden debuteren. Deze vijf nieuwe volksvertegenwoordigers staan symbool voor de nieuwe raad.

Fatihya Abdi (31), PvdA

Abdi werd, als kind van een bijstandsmoeder, op haar zeventiende lid van de PvdA om kansenongelijkheid tegen te gaan. Dat deed ze in Soest, in een buurt waar kinderen niet dezelfde kansen krijgen als een buurt verder. Een overeenkomst met lijsttrekker Marjolein Moorman is dan ook snel gemaakt. Moorman groeide op in een arm gedeelte van Wassenaar en staat voor het adagium ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’.

Moorman wordt hoogstwaarschijnlijk weer wethouder, waarna een belangrijke taak voor Abdi ligt om het PvdA-geluid vanuit de raad te laten horen. Hier en daar wordt ze zelfs al genoemd als nieuwe fractievoorzitter van de partij, mede omdat ze als nummer drie de meeste stemmen (2741) kreeg na Moorman, en daarmee haar eigen zetel heeft ‘verdiend’. Met Abdi in de partij is er een bevlogen iemand waar kiezers zich in herkennen en die de waarden van de partij belichaamt.

Politieke ervaring heeft ze: Abdi deed vorig jaar mee met de Tweede Kamerverkiezingen. Samen met Milka Yemane van GroenLinks richtte ze de Dutch Squad op met als boodschap: vrouwen van kleur moeten het verschil maken in een parlement dat gedomineerd wordt door witte oudere mannen in pakken. Ook Yemane komt nu in de raad. Bij GroenLinks stond ze op plek acht en behaalde liefst 3115 voorkeursstemmen. Geen enkel nieuw raadslid op zo’n lage plek kon op zoveel stemmen rekenen. Ook D66-raadslid El Ksaihi werd met 2873 voorkeursstemmen herkozen: jonge vrouwelijke politici met een migratieachtergrond vallen in de smaak bij Amsterdamse kiezers.

Daan Wijnants (33), VVD

Na Rob Hofland (D66, 277 stemmen) en Myron von Gerhardt (VVD, 427 stemmen) is Wijnants het raadslid met het minste aantal voorkeursstemmen dat in de raad komt. Hij kon op 473 Amsterdammers rekenen. Voor een groot deel heeft het weinige aantal stemmen te maken met de populariteit van lijsttrekker Claire Martens, die zo’n 75 procent van alle VVD-stemmen kreeg.

Hoewel Wijnants bij het grote publiek onbekend is, wordt hij binnen de partij als een groot politiek talent gezien – net zoals Hofland bij D66. Wat zij ook gemeen hebben, is dat het politieke professionals zijn. Wijnants zit sinds 2015 bij de partij, nadat hij cum laude afstudeerde in geschiedenis. Hij werkte eerst als commissielid in Zuid en werd al snel beleidsmedewerker en hoofd fractiebureau voor de partij, wat hij jarenlang deed. Ook Hofland heeft zo’n achtergrond, een indicatie dat partijen in toenemende mate rekruteren uit eigen gelederen.

Met regelmaat verving Wijnants Claire Martens de afgelopen weken tijdens debatten. Daar hield hij zich knap staande tegenover de linkse partijen. Martens zal binnenkort met zwangerschapsverlof gaan en de kans bestaat dat Wijnants dan de fractievoorzitter wordt. De komende jaren zal hij uitgroeien tot een van de gezichten van de relatief onervaren fractie van de Amsterdamse VVD.

Daan Wijnants. Beeld Jakob van Vliet

Nilab Ahmadi (30), Bij1

De nummer drie van Bij1 wist iets voor elkaar te krijgen wat niet vaak gebeurt: meer stemmen (5531) halen dan de lijsttrekker (4992) of nummer twee (5002) van de partij. Voor een groot deel komt dat door een sterke persoonlijke campagne die zij via haar eigen sociale mediakanalen voerde.

Ahmadi is een jonge queer vrouw van Afghaanse afkomst en staat voor radicale gelijkwaardigheid. Een boodschap die door veel nieuwe kiezers wordt omarmd en waarmee zij symbool staat voor een nieuwe politiek. Ahmadi kreeg vorig jaar toen de oorlog in Afghanistan uitbrak ook veel bekendheid door mediaoptredens. Een grote groep Amsterdammers slaat hierop aan: de politiek eindigt niet bij de Amsterdamse grenzen. Kiezers voelen een grote verantwoordelijkheid voor gemeenschappen in totaal andere werelddelen met oorlog en ellende, mede door de sterke internationalisering in de stad.

Overigens staat nummer twee Carla Kabamba (36) ook symbool voor deze nieuwe politiek. De afgelopen periode voerde zij namens Bij1 bij veel debatten het woord – en dat deed ze met verve. Haar politieke tegenstanders gaven haar hier ook vaak complimenten voor: ze sprak op een rustige maar duidelijke toon, en wist het ‘radicale geluid’ van Bij1 op een constructieve en heldere manier over te brengen. Een groot politiek talent.

Nilab Ahmadi Beeld Jakob van Vliet

Juliet Broersen (25), Volt

Geen lijsttrekker van een grote partij is zo jong als Broersen. Met die boodschap ging ze de afgelopen maanden ook de straat op: leeftijdsgenoten kunnen geen huis meer vinden in de stad en daar moet iets aan gedaan worden.

Aanvankelijk leek Volt een van de grootste fracties in de raad te kunnen worden, maar de partij moest inboeten aan populariteit wegens de affaire rond Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan. Volt hield twee zetels over en Broersen hoopt samen met Itay Garmy (28) Europa naar de stad te halen. Een onderwerp dat veel Amsterdamse progressievelingen aanspreekt. In de raad moet het leiden tot nieuwe ideeën.

Bij Volt worden politiek en beleid als een soort techstart-up benaderd: als je maar genoeg nadenkt en samenwerkt, zijn alle problemen oplosbaar. De vraag is of het Broersen en Garmy lukt om dit geluid van Volt vanuit de oppositie te laten klinken, in een politieke arena waar strijd en meningsverschillen doorgaans de boventoon voeren.

Juliet Broersen. Beeld Jakob van Vliet

Erik Bobeldijk (56), SP

In de gemeenteraad zitten gelukkig altijd een paar leden die de Amsterdamse politieke geschiedenis door en door kennen. Een bouwproject waar decennia geleden beslissingen over genomen zijn? Bobeldijk moet het weten, met name als het op Nieuw-West aankomt. In 2010 werd hij daar deelraadslid, sinds 2014 is hij lid van het dagelijks bestuur. Samen met lijsttrekker Remine Alberts (68), die ook al zo’n twintig jaar actief in is in de Amsterdamse politiek, vertegenwoordigt hij het historisch besef in de raad. Als één van de weinige partijen zet de SP daarmee vol in op ervaring in plaats van vernieuwing.

Diederik Boomsma (CDA) en Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) zijn overigens nog twee ervaren raadsleden die sinds 2010 actief zijn. Wil van Soest, al in de jaren 90 actief in de deelraad van Noord, is dit keer niet herkozen.

Erik Bobeldijk. Beeld Jakob van Vliet