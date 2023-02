Deze vier Amsterdammers zitten in de Provinciale Staten: ‘Pak je rol, spreek die gemeente veel harder aan’

Beeld ANP / Kim van Dam

Het is een opmerkelijke uitspraak voor een politicus die zélf in de Provinciale Staten zit, maar als het aan Wil van Soest ligt (Partij van de Ouderen, nu op de lijst voor BVNL) wordt het hele provinciaal bestuur opgeheven. “Nutteloos.”

Ze wijst op een motie die ze er de afgelopen vier jaar door kreeg: die riep op tot meer openbare toiletten voor ouderen. “Dat werd me dan gegund. Maar denk jij dat er ook maar één echt geplaatst is? Welnee.” Ook in algemene zin is ze kritisch: “De provincie voert uit, Den Haag bepaalt. Of Amsterdam kan het prima zelf.”

Van Soest is een van de vier bekende Amsterdamse politici die nu al in de Provinciale Staten zitten, allen in de oppositie. De andere Statenleden zijn Annabel Nanninga (JA21), Süleyman Koyuncu (Denk) en Remine Alberts (SP). Ze delen het beeld dat de provincie vooral uitvoerder is, maar zien ook dat de Provinciale Staten op sommige momenten opvallend belangrijk zijn.

“Ook voor Amsterdam,” aldus Remine Alberts, die sinds 2011 Statenlid is voor de SP. “Als Amsterdam wil bouwen in het groen, dan lopen ze tegen beperkingen vanuit de provincie aan.” En ook, zegt Süleyman Koyuncu: “Als je vanuit Amsterdam naar Haarlem rijdt, ga je over een N-weg. Die wordt onderhouden door de provincie.”

Windmolens, woningen en datacentra

Annabel Nanninga, sinds 2019 Statenlid (eerst Forum voor Democratie, later JA21) haalt een gevoeliger voorbeeld aan. “De hele discussie over windmolens? Die is ontstaan nadat in de provincie de afstand van windmolens ten opzichte van woningen werd versoepeld. En neem de plaatsing van datacenters, daar gaat de provincie over.”

Ze willen maar zeggen, veel onderwerpen zijn niet zo sexy, en veel is technisch. Maar wie de afgelopen vier jaar heeft opgelet, zag dat er in de provincie zeker beslissingen zijn genomen die direct invloed hebben op het leven van Amsterdammers.

Dat gaat dan vooral om plannen die met ruimtelijke ordening te maken hebben. Zo bepaalt de provincie of steden mogen uitbreiden, waar wegen en recreatiegebieden komen en houdt het in de gaten of milieuregels worden nageleefd. Ook maakten alle provincies onlangs afspraken met minister Hugo de Jonge (Woningbouw) over hoeveel woningen er per provincie kunnen worden gebouwd en wat voor woningen dit moeten zijn.

De komende jaren worden de Staten volgens de politici alleen maar belangrijker. Nanninga: “Heel lang zijn taken bij de Provincie weggehaald. Maar nu zie je een kentering. Steeds meer wordt over de schutting naar de provincie gegooid.” Ze wijst daarbij op het uitvoeren van het stikstofbeleid en de ‘asieldwangwet’. De provincie moet coördineren dat elke gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt rond de opvang van statushouders.

Amsterdam bepaalt

Toch leven de Provinciale Staten amper in Amsterdam, zeggen ze alle vier. In verkiezingstijd, en al helemaal in de jaren daarna. Er wordt bijzonder weinig op ze gelet, te merken aan de weinige media-aandacht maar ook de interesse van de gemiddelde Amsterdammer.

Süleyman Koyuncu snapt dat wel. “Ik denk dat de provincie in andere delen van het land beter werkt dan in Noord-Holland. Als je kijkt naar woningbouw, dan moeten provincies daar regie op voeren. Maar Amsterdam bouwt veel meer dan andere gemeenten, dus in de praktijk bepaalt Amsterdam in grote mate wat wel en niet gebeurt.

Remine Alberts ziet ook dat Amsterdam een flinke vinger in de pap heeft, maar wijt het gebrek aan interesse voor de bestuurslaag ook aan de politici zelf. “Ik vind dat de Staten soms ontzettend hard hun best doen zichzelf overbodig te maken.”

Als voorbeeld noemt ze de projectontwikkeling bij Zandvoort. De gemeentegrond daar is verklaard tot aardkundig monument door de provincie, de gemeente moet zorgen dat bijvoorbeeld de kustlijn niet beschadigd raakt. “Dan zie ik dat er een projectontwikkelaar toch aan die grond gaat zitten morrelen en dan zegt de provincie: daar gaat de gemeente over. Nee! Pak je rol, spreek die gemeente veel harder aan.”

Rutte

Alberts wil door als Statenlid. Zij vindt de waarde van de provincie dat er vooral gesproken wordt over ‘langdurige projecten’. “Hoe willen we de verdozing van ons landschap tegengaan? Of neem de jeugdzorg: alle gemeenten worstelen daarmee, kunnen we niet veel meer regie pakken?”

Koyuncu en Nanninga gaan in principe niet door in de Provinciale Staten, al staan ze wel op de lijst als lijstduwer. Voor Annabel Nanninga zit het belang van deze verkiezingen dan ook vooral bij de Eerste Kamer. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen bepaalt namelijk de samenstelling daarvan. Ze noemt het de ‘Nederlandse midterms’. “Een kans om te stemmen over het beleid van Rutte, dat tegengehouden kan worden in de Eerste Kamer.”

En Wil van Soest? Ook zij ziet de verkiezingen vooral als moment om ‘Rutte tot de orde te roepen’. Toch wil ze wel in de provincie door, al zit ze daar momenteel ‘tegen wil en dank’. De komende verkiezingen staat ze op de lijst van Belang van Nederland (BVNL), de partij van Wybren van Haga. “Ik wil gewoon zoveel mogelijk voor ouderen bereiken, dus alles wat lukt is mooi meegenomen.”