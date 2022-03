Deze verkiezingen misten ‘een spannende horse race’

Amsterdamse kiezers brengen hun stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen in een Pathé-bioscoop. Beeld Sem van der Wal/ANP

“Alles wat verkiezingscampagnes doorgaans sjeu geeft, ontbrak deze keer. Er was geen spannende horse race te verslaan over welke partij nummer één zou worden. Landelijke kopstukken hielden zich gedeisd en het oorlogsnieuws domineerde de media. Er was weinig campagne en die was ook nog eens weinig uitgesproken.”

Jeroen Slot, hoofdonderzoeker van de gemeentelijke afdeling OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) is niet verrast over de historisch lage opkomst van woensdag. In Amsterdam ging 46 procent van de kiezers naar de stembus, bijna twee procentpunt minder dan bij het eerdere dieptepunt in 1998.

Geen bemoeienis vanaf het Binnenhof

Vanaf het Binnenhof was minder bemoeienis dan gebruikelijk bij raadsverkiezingen. “Daar is doorgaans kritiek op, omdat het om lokale thema’s moet gaan,” zegt Josje den Ridder, onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). “Maar het zorgt wel voor mobilisatie van kiezers.”

Landelijke bemoeienis kan de verschillen tussen partijen verduidelijken en het daarmee makkelijker maken om een keuze te maken. Den Ridder: “Uit onderzoek van Ipsos komt naar voren dat 32 procent van de niet-stemmers thuisbleef omdat ze niet wisten op welke partij te stemmen. Dat is bijna twee keer zoveel als bij de raadsverkiezingen in 2018.”

De spaarzame media-aandacht en de geringe bemoeienis vanaf het Binnenhof gaven lokale partijen meer ruimte, aldus Jeroen Slot. “Die konden relatief makkelijker zetels veroveren. In Amsterdam heb je geen relevante lokale partijen. Het voornaamste lokale effect was hier het Moormaneffect,” zegt hij in een verwijzing naar PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman, de grote winnaar in Amsterdam.

Veranderd Europees sentiment

Burgemeester Femke Halsema wil op korte termijn onderzoek laten doen naar de lage opkomst, net als minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken).

Dat de eerder voorspelde winst van JA21 tegenviel en dat Forum voor Democratie het met één zetel moet doen, is volgens Slot mede een gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. “Het Europese sentiment is gedraaid. Partijen die afkerig zijn van de Europese Unie hadden daar last van. Voor Volt waren de papieren veel gunstiger, maar dat kampte met de affaire rond Kamerlid Nilüfer Gündogan.”

In hoeverre het lage vertrouwen in de landelijke politiek een rol heeft gespeeld bij de lage opkomst, moet nader onderzoek uitwijzen, zegt SCP-onderzoeker Den Ridder. “Het vertrouwen in de regering lag in oktober op 40 procent. Sindsdien is het iets verbeterd, blijkt uit onderzoek van I&O Research, maar het is nog steeds aan de lage kant. De vraag is of er een wisselwerking is geweest tussen het lage vertrouwen en de geringe aandacht voor de raadscampagne.”

Kloof met jongeren en migranten

Volgens politicoloog Floris Vermeulen (Universiteit van Amsterdam) is er daarnaast een moeilijk bereikbare groep kiezers, bestaand uit jongeren en migranten die zich niet gehoord voelen door de politiek. “Die groep denkt: mijn stem maakt toch niks uit. Het is heel moeilijk de kloof tussen hen en de politiek te overbruggen. Het vergt een langdurige inspanning van alle partijen.”

John Bijl, directeur bij het Periklesinstituut en deskundige op het gebied van lokaal bestuur, benadrukt dat ook andere factoren de lage opkomst kunnen verklaren. “De kiezer voelt geen urgentie als het gaat om gemeentepolitiek, ook omdat gemeenten de financiële middelen missen om eigen beleid te maken. Vanuit Den Haag is de voorbije jaren zwaar bezuinigd op gemeentelijke gelden, waardoor gemeenten nauwelijks ruimte hebben voor een eigen koers. Ze zijn hoofdzakelijk bezig met het uitvoeren van wettelijke taken, opgelegd vanuit Den Haag.”

Bijl wijst voorts op de hoge werkdruk van raadsleden. “Dat gaat ten koste van hun contacten met de samenleving, wat de desinteresse bij bewoners versterkt. Door gemeentelijke herindelingen is het aantal raadsleden met twintig procent gedaald, terwijl het aantal gemeentelijke taken is verdrievoudigd.”