Deze verhalen uit 2019 zijn absoluut het teruglezen waard

Beeld Suzanne Ranzijn

ACHTERGRONDEN

Is het na vlees- en vliegschaamte tijd voor drugsschaamte?

Drugs hielden het afgelopen jaar de vaderlandse gemoederen flink bezig. In de strijd tegen de ‘narcostaat Nederland’ wezen beleidsmakers naar de gebruiker: schaam je, want door drugs te gebruiken, hou je de criminaliteit in stand. Maar zolang er geen ‘duurzame dealer’ is, wijzen gebruikers met hetzelfde gemak terug. ‘Mensen gaan niet minder gebruiken, ze gaan hooguit beter smokkelen.’

Vuilverbrander AEB: van afvaldroom tot tikkende tijdbom

De problemen bij vuilverbrander AEB dreigden te ontsporen tot een nationale afvalcrisis. Vier van de zes verbrandingslijnen werden stilgelegd, waardoor er zelfs weer bedrijfsafval werd gestort. Hoe konden de problemen zich blijven opstapelen? Op papier is AEB zelfstandig, in de praktijk is het een speelbal van de enige aandeelhouder en de grootste klant: de gemeente Amsterdam. Een reconstructie.

Heeft Nederland een blinde vlek voor racisme?

Het ging de afgelopen tijd wederom in alle hevigheid over Zwarte Piet. Het moeizame debat roept de vraag op: hebben wij, Nederlanders, een onrealistisch zelfbeeld? ‘Nederlanders zien zichzelf als verdraagzaam en tolerant. Dat maakt het gesprek over racisme ingewikkeld.’

Prof. dr. Raphael-Maria Goldstein voor de Ruhrakademie in Schwerte. Hij is ervan overtuigd dat hij een naoorlogse zoon is van Otto Frank. Beeld Rink Hof

REPORTAGES

‘Ik ben de halfbroer van Anne Frank’

‘Otto Frank heeft een zoon,’ vertrouwt Anne Franks hartsvriendin ruim een jaar geleden toe aan journalist Hanneloes Pen. Het is het begin van een lange zoektocht. Is wat de vermeende zoon, Raphael-Maria Goldstein, claimt waar? ‘Op mijn zeventigste wil ik slechts weten waar ik vandaan kom. Meer niet.’

Invallen bij groep 8: ‘Juf, het was soms een beetje chaos’

Met honderden vacatures is het lerarentekort op Amsterdamse basisscholen groter dan ooit. Invallers huren, ouders inzetten, klassen samenvoegen: met kunst- en vliegwerk krijgen de meeste leerlingen nog les. Ook onderwijsverslaggever Lorianne van Gelder viel een dag in bij groep 8.

Veertig jaar schreef hij vanuit Japan naar Volendam, maar waarom?

Ene Mr. Kaor stuurt al jarenlang wekelijks dezelfde brieven naar Hotel Spaander in Volendam. Maar wie is Mr. Kaor? Paroolredacteur Lex Boon zet alles op alles om de mysterieuze afzender te vinden en komt in een bloedstollend verhaal terecht.

Femke van der Laan: ‘Het verdriet is er altijd.’ Beeld Frank Ruiter

INTERVIEWS

Femke van der Laan: ‘Ik draag altijd het gemis aan Eberhard mee’

Femke van der Laan (40) fietst liever om als ze in de buurt van de ambtswoning komt, maar omarmt de herinneringen aan haar man, burgemeester Eberhard van der Laan. Haar Paroolcolumns over rouw zijn nu gebundeld. Voor het eerst na de dood van haar man geeft ze een interview. ‘Het zal er altijd zijn. Om me heen. Dichtbij. Vanzelfsprekend bijna. En vertrouwd. Zo ervaar ik mijn leven. Dat het altijd er is. Het verdriet. Als de zon schijnt. Als ik witlof eet. Als ik de kinderen toestop. Ik draag altijd het gemis aan Eberhard mee. Ik word niet meer de oude.’

Robert Oey: ‘Ik ben geen verlengstuk van Femke Halsema’

Er zijn weinig mensen zoveel besproken als burgemeester Femke Halsema. En haar man. Hij raakte in opspraak vanwege het vuurwapen waarmee zijn zoon werd opgepakt en kreeg daardoor een taakstraf voor verboden wapenbezit. Maar hij is óók een gevierd documentairemaker. ‘Ik denk nog steeds: moet ik me nu gaan gedragen als de man van de burgemeester? Ik sta vierkant achter haar, maar dat betekent niet dat ik opeens de gemeente Amsterdam ben.’

Ajaxtrainer Erik ten Hag: ‘Succes is best maakbaar’

Ajax beleefde in 2018-2019 een opmerkelijk seizoen aan de hand van trainer Erik ten Hag. We spraken hem aan de vooravond van de bekerfinale en de beladen wedstrijd tegen Tottenham voor een plek in de finale van de Champions League. Ten Hag is ambitieus, bescheiden én eigenwijs. ‘We spelen voetbal dat beklijft, daar ben ik trots op.’