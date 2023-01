Deze student staat tegenover de gemeente Amsterdam in de rechtszaal: hij eist energietoeslag

In oktober protesteerden studenten in Groningen om ook aanspraak te kunnen maken op de energietoeslag. Beeld SIESE VEENSTRA/ANP

Dat veel Amsterdamse studenten nu hun hoop op Van der Geest hebben gevestigd, noemt hij ‘een samenloop van omstandigheden’. “Ik had het ook liever met de gemeente opgelost, maar dat zit er niet in,” zegt hij. “Ik heb in augustus al een aanvraag ingediend en daarna een bezwaar, maar die zijn beide afgewezen. Dat was alleen maar omdat ik student ben. Dus ik zie mij genoodzaakt om naar de rechter te gaan.”

Studenten in Amsterdam zijn uitgesloten van de eenmalige energietoeslag van 1000 of 1800 euro, afhankelijk van het inkomen. Een aanvraag is via de website van de gemeente nog altijd niet mogelijk wanneer iemand aangeeft student te zijn. Dat komt doordat minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) eerder adviseerde studenten te helpen via de individuele bijzondere bijstand.

Begin augustus stapte een student uit Nijmegen al naar de rechtbank voor een proefproces over het niet toekennen van de energietoeslag voor studenten en die won. De rechtbank noemde het argument van Schouten niet goed en vond dat de gemeente Nijmegen een ‘niet te rechtvaardigen onderscheid’ maakte. De student had daardoor alsnog recht op de energietoeslag en schepte daarmee een precedent, waardoor andere studenten in Nijmegen ook recht kregen op energietoeslag.

Een zaak kunnen aanspannen in Amsterdam heeft een langere aanloop, vandaar dat die nu pas wordt gevoerd. Van der Geest, die met een huisgenoot een particuliere woning huurt, hoopt straks voor Amsterdamse studenten te bewerkstelligen dat zij de eenmalige energietoeslag krijgen.

Rechtswinkel

Van der Geest, die Griekse en Latijnse taal en cultuur en rechtsgeleerdheid studeert, voert de rechtszaak samen met juridisch adviesbureau Legal Advice Wanted. Hij geeft zelf gratis juridisch advies in een rechtswinkel. “Daar is mijn manier van werken dat je het liever niet tot een proces laat komen,” legt hij uit. “Maar ik zie mij nu wel genoodzaakt, omdat ik geen duidelijk antwoord krijg van de gemeente.”

“Mij afwijzen voor de energietoeslag gaat tegen het gelijkheidsbeginsel in wat mij betreft. Doordat de gemeente niet motiveert waarom dit onderscheid rechtvaardig zou zijn, schenden zij dit.”

De student heeft veel vertrouwen in de rechtszaak, maar beseft dat de rechter in Amsterdam een andere afweging kan maken dan die in Nijmegen. “En als de gemeente verliest, verwacht ik dat ze in hoger beroep gaan.” Of hij denkt dat andere studenten hem straks als een held zien? “Het is eigenlijk gewoon een persoonlijke zaak. Maar ik doe het graag, al had van mij ook iemand anders het mogen doen.”

Melle van der Geest. Beeld Privéfoto

