Deze straten zijn onbereikbaar tijdens het Dam tot Dam Weekend

Dam tot Damloop in de IJ-tunnel. Beeld ANP

Met het afsluiten van de IJ-tunnel op zondag 22 september wordt de meeste overlast veroorzaakt. Tussen 7.00 en 17.00 uur zijn de tunnel en de Prins Hendrikkade afgesloten voor al het verkeer. Ook het Damrak en Rokin zijn niet bereikbaar met de auto.

Voorgaande jaren konden auto’s nog in het centrum komen via het Waterlooplein en Doelensluis. Dit jaar geldt ook daar op zondag een inrijverbod tussen 7.00 en 17.00 uur. Verkeer dat al binnen het afgesloten gebied is, kan via de Paleisstraat en de Raadhuisstraat het centrum uit.

Verkeersvrij

Op zaterdag 21 september heeft vooral Amsterdam-Noord te maken met grote delen die zijn afgesloten. Tussen 08.30 en 16.00 uur zullen wegen rondom de Buiksloterdijk, Kadoelenweg en de Stoombootweg niet bereikbaar zijn voor auto's.

De organisatie van de Dam tot Damloop heeft een gedetailleerd overzicht gepubliceerd waarop de verkeersmaatregelen per straat staan aangegeven.

Zaandam

Ook in Zaandam moet rekening gehouden worden met afsluitingen van grote wegen. Daar gelden de meeste verkeersmaatregelen voor zowel zaterdag als zondag.

De organisatie vraagt deelnemers en toeschouwers om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. De NS zet in het weekend ook langere treinen in en meer treinen stoppen op het station in Zaandam. De organisatie vraagt mensen die met de fiets komen om deze verder van de route af te parkeren.