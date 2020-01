Deze scholen in en om Amsterdam geven ‘excellent’ onderwijs

Beeld ANP

Het gaat om de A.H. Gerhardschool in Oost en de Professor Burgerschool in Nieuw-West (speciaal onderwijs), Laterna Magica op IJburg (basisonderwijs) en het Zaanlands lyceum in Zaandam (voortgezet onderwijs).

Op de scholen is de onderwijskwaliteit van een hoog niveau, stelt de Inspectie. Het predicaat ‘excellente school’ is in 2012 in het leven geroepen door het ministerie van Onderwijs. De titel laat zien dat de scholen uitblinken in innovatief onderwijs, inspirerende manieren van lesgeven, aandacht voor leerlingen en de sfeer op school.

Basisschool Laterna Magica is dit jaar voor het eerst in de prijzen gevallen. “Ontzettend leuk,” zegt directeur Annette van Valkengoed. Ze ziet het als een erkenning voor de alternatieve wijze van lesgeven op de school. “De traditionele vakken rekenen, schrijven en lezen zijn bij ons verwerkt in andere lessen. We leren de kinderen onder meer koken, radio maken, dansen en schilderen.”

Laterna Magica @bsLaternaMagica in Amsterdam ontvangt het predicaat Excellente School 2019 uit handen van inspecteur-generaal @MoniqueVOG #excellentescholen pic.twitter.com/p8EMnsQM9a — Excellente scholen (@schoolexcellent) 20 januari 2020

Laterna Magica wijkt op nog een manier af van traditionele scholen. Er zijn namelijk geen klassen, maar zogenoemde units. De 850 leerlingen van de school zijn ingedeeld in drie verschillende leeftijdscategorieën: 0-3 jaar, 3-7 jaar en 8-12 jaar. “Het idee is dat de school een minimaatschappij is en je niet alleen omgaat met je leeftijdsgenoten,” zegt Valkengoed.

Zelf aanmelden

Om in aanmerking te komen voor de eretitel moeten scholen zich aanmelden bij de Inspectie. Vervolgens komt de jury kijken om te bepalen of de school de eretitel verdient. Het aantal excellente scholen in een regio is dus sterk afhankelijk van het aantal scholen dat zich opgeeft. “Alle Amsterdamse scholen die zich hebben aangemeld, hebben de titel ook gekregen,” zegt een woordvoerder van de Inspectie.

In totaal kregen dit jaar 62 scholen de eretitel ‘excellent’. Dat brengt het aantal uitzonderlijk goede scholen in Nederland op 190.

Meerdere scholen in en om Amsterdam zijn in het verleden al benoemd tot ‘excellente’ school. Het St. Ignatiuscollege in Zuid (voortgezet onderwijs) kreeg de titel meerdere jaren op rij. Ook onder meer het Keizer Karel College in Amstelveen (voortgezet onderwijs), De Heldring in Zuid (speciaal onderwijs) en Samenspel in Zuidoost (basisonderwijs) zijn eerder benoemd tot uitzonderlijk goede school.