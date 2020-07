Deze restaurants kregen in Proefwerk de afgelopen tijd de hoogste scores

Rosario in Centrum. Beeld Dingena Mol

Restaurant Foer aan de Cruquiusweg in Oost kreeg het onmogelijke voor elkaar: binnen minuten was Gilles van der Loo de hele coronapandemie vergeten. ‘Gastheer en mede-eigenaar Juriaan van der Maarel ontvangt ons met warme humor en dandyeske stijl in de fraai opgeknapte ruimte.’ Uit de keuken verschenen deels op open vuur bereide gerechtjes, die schommelden tussen goed en uitstekend, inclusief huisgemaakte dranken. Met name de ravioli van varkenswang in heldere varkensjus met geschaafde hazelnoot was meesterlijk.

Foer, Cruquiusweg 9

Een avond bij Rosario voelde voor Van der Loo als een avond op visite bij een getalenteerde mater familias. ‘Dit is een bijzonder en liefdevol zaakje dat een eigen geluid bijdraagt aan het toenemende aanbod goed Mexicaans eten in onze stad.’ De absolute winnaar van de avond was volgens de Proefwerk-recensent de tortilla met zoete aardappel, hardgebakken bloemkool en een salsa van arbolpeper, pinda en sesamzaad. ‘De pittigheid van deze salsa macha zindert heerlijk na, en zo ‘zweven we al nazinderend van de bloemkooltortilla de deur weer uit’.

Rosario, Tweede Egelantiersdwarsstraat 9

Veel ruiger en lekkerder dan taqueria Bacalar in de Chrysantenstraat in Noord gaat het niet worden, aldus Van der Loo. Hij at onder andere een taco de pulpo (‘een zoetzacht geroosterde droom van een gerechtje’) en tortilla’s belegd met rulle gebakken bloedworst, een salsa van mango en habaneropeper en friszure brunoise van komkommer. ‘Ik maak het niet vaak laat meer, maar u mag me voor deze taco midden in de nacht bellen, dan kom ik wel in mijn pyjama in de rij staan.’

Bacalar, Chrysantenstraat 4

Bij Bambino is de kaart klein en door groenten gedomineerd. De wijnkaart is niet veel groter, maar interessant samengesteld, met veel natuurwijn. Van der Loo: ‘Ook al hebben we de hele kaart geproefd: morgen wil ik wéér naar Bambino.’ De inherente kwaliteit van de gerechten is volgens de Proefwerk-recensent zo hoog ‘dat je niet eens wilt uitrekenen hoe vaak zo’n bordje gebakken groenten over de kop gaat’. Met name de gebakken spinazie, met paksoi, andijvie en hoogzure hollandaise is ‘eenvoudig en lekker’.

Bambino, Vijzelgracht 5h

‘Wie in een schitterend ontworpen zaak wil staren naar open vuur, en naar koks in een zeer open keuken, móet naar Wils,’ aldus Van der Loo. Hij at er onder andere gegaarde pompoen met zoetzuur van pompoen, sinaasappelsap, salie en een crème van amandel. ‘Een verfrissend en smaaktechnisch exact geheel, dat ook een flinke comfortfactor heeft.’ Het beste van de avond was de bouillon van geblakerde kool en ui met jonge shiitake. ‘Schitterend, opwekkend, precies wat je wilt.’

Wils, Stadionplein 26

Van der Loo: ‘Nazka heeft een prachtige inrichting, heerlijke service, knap eten en de sommelier is een genie, maar meest belangrijk: álles is lekker.’ Van de ceviche van zeebaars – met een hoogzure limoendressing, bataatcrème, stukjes gefrituurde pijlinktvis en maiskorrels – tot aan de langzaam gegaard en krokant gebakken Ibericovarken, op een salsa van jalapeño, miso en gember, met haksel van ui, koriander en tomaat, rocotopeper en jam van aarbei. ‘U denkt nu dat ze gek zijn geworden, maar het werkt. En hoe.’

Nazka, Van Ostadestraat 352-354

Nazka in Zuid. Beeld Eva Plevier

Achter de oninspirerende pui van Divan, op de Elandsgracht, gaat een fijne familiezaak schuil, die de moeite van een bezoek waard is, volgens Van der Loo. ‘Het gerecht van gegrild lam met tomatensaus en aubergineyoghurt is zijdezacht, rijk en oersmakelijk. Eet nog wat huisgemaakte baklava bij de koffie en u heeft niets meer nodig.’

Divan, Elandsgracht 14

Sukhothai Thanee begon als kraam bij World of Food in Zuidoost. Nu hebben ze in het Centrum tafellinnen en vergulde lampen. Het eten smaakt er niet minder om, aldus Van der Loo. Hij eet er een fijne groene curry met kip, twee soorten inheemse aubergine, kousenband en bamboescheut. ‘Mooie ingrediënten en goed op smaak.’ Voor wie een kalme zaak zoekt, om ook met de familie heen te gaan, is dit een geschikte plek. ‘Een doelgroep waarvoor er niet veel nieuwe zaken zijn, in Amsterdam.’

Sukhothai Thanee, Noorderstraat 19