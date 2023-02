Deze psycholoog ving de Apple Store-gijzelaars op: ‘Ze vertelden hoe bang ze waren geweest’

Na de gijzeling in de Apple Store, een jaar geleden, kampten medewerkers met schuldgevoelens, doodsangsten en terugkerende filmbeelden. Psycholoog Irene Kersten ving de gijzelaars die avond van 22 februari op, en ook woensdag en donderdag loopt ze op de werkvloer rond.

Een uur nadat een Amsterdamse Syriër op 22 februari 2022 rond 17.30 uur zwaarbewapend de Apple Store aan het Leidseplein was binnengestapt, kreeg Irene Kersten een appje op haar telefoon. De Pulso Group, een internationale dienstverlener die psychosociale begeleiding geeft na incidenten op de werkvloer, vroeg haar of ze de komende dagen beschikbaar was.

Kersten (48) had het nieuws van de gijzeling nog niet meegekregen. “Ik zette het journaal aan. De ernst was meteen duidelijk: dit is heel heftig en uitzonderlijk. Op een juicekanaal zag ik dat er mensen in de winkel in een bezemkast verstopt zaten. Ik heb meteen mijn secretaresse gebeld en gezegd dat ze mijn agenda moest leegvegen,” zegt Kersten, die 22 jaar bij de politie heeft gewerkt. In 2014 is ze in het Brabantse Asten het bureau Rust na Impact begonnen, dat slachtoffers, getuigen en daders van een zedendelict, ernstige aanrijding, bedrijfsongeval of misdrijf bij kan staan.

Na vijf uur kwam de gijzeling ten einde, toen de onder schot gehouden Bulgaarse toerist rennend wist te ontsnappen. De gijzelnemer die hem achtervolgde, kwam daarbij om, toen hij door een agent van de Dienst Speciale Interventies werd aangereden. Na de gijzeling adviseerde Kersten de managers er zorg voor te dragen dat de medewerkers veilig thuiskwamen. De volgende dag toog ze naar het Marriott Hotel, waar de Apple Store een vleugel had afgehuurd waar Kersten en collega’s de medewerkers konden opvangen.

Behoefte om samen te komen

“Na zo’n heftig incident hebben mensen behoefte om samen te komen. Emoties als blijdschap en verdriet wisselden elkaar die dag af. Mensen waren blij elkaar te zien en knuffelden elkaar. Anderen huilden of waren in zichzelf gekeerd. Een enkeling sprak niet of bleef op de gang staan.”

Psycholoog Irene Kersten: 'Een portier vond het erg dat hij de gijzelnemer niet had kunnen tegenhouden.' Beeld Leon van Loon

De medewerkers konden in (groeps)gesprekken met elkaar en met de psychologen stoom afblazen. “Mensen die in de ruimte boven de winkel hadden geschuild, vertelden hoe bang ze waren geweest. Ze vreesden dat de gijzelnemer daarnaartoe zou komen. Ze zochten contact met hun familie of namen al afscheid. Een moeder vroeg zich af of ze haar kinderen nog wel zou zien. Daarnaast waren er ook mensen bezig collega’s en klanten op te vangen.”

Een aantal medewerkers bleek zichzelf dingen kwalijk te nemen. “Een portier vond het erg dat hij de gijzelnemer niet had kunnen tegenhouden. Ook de medewerker die zijn dienst van die avond had geruild met Alex Manuputty, die zich met drie klanten in een bezemkast in de winkel had verstopt, kampte met een schuldgevoel. Een collega zat ermee dat hij een feestje vierde, waardoor hij de gijzeling op die avond niet had meegekregen.”

Kersten leidde op die eerste dag na de gijzeling een groepsgesprek waarin Manuputty zijn verhaal vertelde. “De collega’s waren heel begaan met hem en diep onder de indruk. Ze spraken hun bewondering uit, wat hem goed deed.”

Laagdrempelige vragen

De psychologen waren ook op de werkvloer tijdens de heropening van de Apple Store, een kleine week na de gijzeling. “Sommige werknemers vonden het prettig om weer even te praten. De een vertelde telkens opnieuw de beelden van die avond te zien, een ander voelde zich onzeker en had er moeite mee dat ze zo ver weg van haar familie was. Medewerkers met wie het niet goed ging, waren nog thuis.”

Ook woensdag en donderdag zijn Kersten en haar collega’s in de Apple Store aanwezig. “Het is een jaar na dato en daardoor kan de film zich opnieuw in hun hoofden afspelen. Mensen vinden het fijn als ze dan een vertrouwd gezicht van een psycholoog zien. Wij lopen rond in de winkel, zitten in de pauze bij de werknemers en stellen laagdrempelige vragen. Bijvoorbeeld of de gijzeling hen nog bezighoudt en of ze zin hebben in hun werk. We kijken of er nog individuele of groepsgesprekken nodig zijn.”

Kersten vindt dat de Apple Store heel goed heeft gehandeld. “Het inschakelen van psychosociale hulp na zo’n incident voorkomt uitval en verloop van werknemers en psychische problemen op de lange termijn. Andere bedrijven kunnen hier een voorbeeld aan nemen.”

Graag had Kersten ook hulp willen geven aan anderen, zoals aan de Bulgaarse toerist en aan de drie mensen – een moeder en haar toen 13-jarige dochter en een student – die samen met Manuputty in de kast zaten. Ze heeft vergeefs geprobeerd contact te zoeken. “Ik ben ingeschakeld voor de Applemedewerkers, maar had ook graag willen weten wat er in de Bulgaarse toerist omging toen hij wegvluchtte. Dat is soms frustrerend in mijn werk: ik word door een bedrijf of organisatie ingehuurd om hun medewerkers te helpen en kom dan niet bij andere mensen die het ook van dichtbij hebben meegemaakt. Maar zij hebben ook hulp nodig.”