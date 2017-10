Deze ontsnappingen met een helikopter lukten wél

2007, Lantin

De Belgische overheid zit na deze helikopterontsnapping met de handen in het haar, want het is al de tweede dat jaar. Op 15 april 2007 is het de Franse gangster Erik Ferdinand die door de lucht het gevang verlaat.



Hij krijgt daarbij hulp van drie kompanen, die een helikopter huren in de buurt van de gevangenis van Lantin waar Ferdinand vast zit. Ook zij dwingen de piloot op de binnenplaats van de gevangenis te landen. Om goed herkend te worden is Ferdinand gekleed in rood en geel.



De ontsnapping verloopt vlekkeloos en Ferdinand stapt verderop in een weiland over op een auto. Daarna weet de crimineel enkele weken uit handen van de politie blijven, maar in Italië wordt hij alsnog in de boeien geslagen.