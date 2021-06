Deze ondernemers zijn terug in voormalig MC Slotervaart: ‘We zien collega’s vertrekken uit de stad’

Vijftien zorgondernemers zijn, vaak na een lange zoektocht in de stad naar een betaalbare praktijkruimte, neergestreken in de oude polikliniek van het voormalige Slotervaartziekenhuis. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Margje Brouwer (35), verloskundige van de Amsterdamse Geboortepraktijk

Margje Brouwer: 'We zitten in onze eigen wijk, dicht bij onze cliënten en met andere zorgverleners onder één dak.' Beeld Jakob van Vliet

“Het is heel erg lastig om in Amsterdam een geschikte praktijkruimte te vinden. Wij zijn met drie verloskundigen, waardoor je per huurder maandelijks meer geld kwijt bent, dan wanneer je in een grote praktijk zit en de huur met meer mensen kan opbrengen.

We denken dat dit een mooie kans is om ons voor langere tijd te vestigen. We zitten in onze eigen wijk, dicht bij onze cliënten en met andere zorgverleners onder één dak. Dat laatste is voor ons ook belangrijk. Wij hebben een spreekuur bij een huisartsenpraktijk in Osdorp en dat werkt, vanwege de korte lijnen, heel goed. In het nieuwe gezondheidscentrum zitten ook twee huisartsenpraktijken. Die samenwerking moet zich natuurlijk nog ontvouwen, maar dat ze er zitten heeft voor ons al een grote meerwaarde.

Overigens is het voormalige Slotervaartziekenhuis bekend terrein voor ons. Wij hebben in 2015 de verloskundigenpraktijk overgenomen, die al lange tijd bij het ziekenhuis zat. We zaten hier dus al toen het ziekenhuis in 2018 failliet ging. We zijn dus ook aan deze wijk gebonden, en dat betekent dat je op je zoektocht naar geschikte praktijkruimte niet een stadsdeel verderop kan gaan kijken. We hebben tijdelijk ruimte gehuurd bij een fysiotherapeut voor onze spreekuren, maar nu hebben we dus eindelijk weer een eigen stek.”

Zeynel Erkut (56), psychiater en eigenaar van Terra Mental Health

Zeynel Erkut: 'Het is belangrijk voor de stad dat de ggz geschikte huurruimte kan vinden.' Beeld Jakob van Vliet

“We zijn vrij lang op zoek geweest naar een geschikte locatie, want de plek moet aan veel eisen voldoen. Sinds 2019 hebben we tien of vijftien locaties bestudeerd. Onze praktijk richt zich op transculturele psychiatrie voor kinderen, jongeren en volwassenen in Nieuw-West. Wij willen laagdrempelig en goed bereikbaar zijn, ook met het openbaar vervoer. Vanwege de aard van het werk wil je dat cliënten zich thuis en op hun gemak voelen. We wilden een pand met grote ramen, sfeer en heel belangrijk: we wilden dat ons hele behandelteam in hetzelfde gebouw zou komen. Nou, dat was dus ontzettend ingewikkeld. Zelfs met twee makelaarskantoren kwamen we er niet uit. Toen kwam dit voorbij. Ik heb deze ruimte voor het begin van de pandemie gereserveerd, maar door de coronacrisis is het aantal aanmeldingen verdrievoudigd en zijn we eigenlijk alweer uit onze jas gegroeid. Alle kamers zitten vol. Ik zou er zo vier of vijf bij kunnen gebruiken. Maar wij zijn heel blij met deze ruimte.

Het is belangrijk voor Amsterdam dat de ggz geschikte huurruimte kan vinden. We zien collega’s vertrekken uit de stad. De huren zijn veel hoger in Amsterdam dan bijvoorbeeld in Limburg, maar de tarieven die wij van de zorgverzekeraars krijgen zijn hetzelfde als die de collega’s in Limburg krijgen. Helaas krijgen we geen compensatie voor de hoge huren. We zien collega’s naar andere oplossingen zoeken. Dan houden ze bijvoorbeeld een kleine locatie binnen de stad en ze betrekken een grotere buiten de stad. Of ze huren kleinere ruimtes en spreiden de behandelaars over verschillende plekken. Dat is niet wat je wil. Het is toch veel fijner om met het hele team onder één dak te zitten en goed te kunnen overleggen met elkaar.”

Steffie Davids (32), huisarts bij huisartsenpraktijk doccs

Steffie Davids: 'Onze praktijk werkt wat meer met digitale communicatie.’ Beeld Jakob van Vliet

“Deze huisartsenpraktijk is helemaal nieuw in de wijk. We zijn begonnen met nul patiënten, maar we hebben vorige week flyers rondgedeeld en inmiddels zijn er ruim honderd inschrijvingen binnen. Dat gaat best hard. De eigenaren van doccs waren niet specifiek op zoek naar een ruimte in Nieuw-West. Maar toen ze hoorden dat we hier terecht konden, hebben ze marktonderzoek laten doen. Ook uit interviews in de buurt bleek dat er een tekort is aan huisartsen, en dat in een groeiende wijk. Binnenkort opent een tweede Amsterdamse locatie in Zuidoost.

Onze praktijk zal wat meer dan andere werken met digitale communicatie. Je kan bij ons via de app op de telefoon een vraag met een foto sturen. De huisarts beantwoordt die dan ook weer digitaal of telefonisch, vaak al binnen een uur. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de app de huisarts vervangt. Wij zijn geen robotdokter. We beginnen met twee huisartsen en we houden gewoon spreekuur. Iedereen kan dus met klachten naar de praktijk komen. Maar de app met chatfunctie kan in veel gevallen tijd besparen. Die tijd kunnen we dan weer extra besteden aan patiënten die voor een consult naar de praktijk komen. Zo hebben we ruim de tijd voor de patiënten en dat maakt het voor mij als huisarts ook prettiger om te werken.”

Een modern zorgcentrum De gemeente wil zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen helpen aan betaalbare praktijkruimte, maar dat komt maar mondjesmaat op gang. In het geval van het voormalige Slotervaartziekenhuis had de gemeente een troef in handen. Een paar dagen nadat het ziekenhuis in 2018 failliet was gegaan, bedong de gemeente het eerste recht op koop van de grond waarop het ziekenhuis staat. De gemeente wilde het gebouw verwerven om zo te voorkomen dat er exclusieve klinieken in zouden komen, waar de bewoners van Nieuw-West niks aan hebben. Eind 2019 ging de gemeente na een slepende juridische strijd toch akkoord met overname van het gebouw door vastgoedbedrijf Zadelhoff, die er een ‘modern zorgcentrum’ wil bouwen. Daar werden door de gemeente wel voorwaarden aan verbonden. Toetsingscommissie “Wij zijn vanaf het begin heel stellig geweest dat we dit gebouw als plek willen behouden voor toegankelijke zorg,” zei wethouder Zorg Simone Kukenheim bij de officiële opening van het Slotervaart Gezondheidscentrum afgelopen donderdag. “We hebben daar echt afspraken over gemaakt. Zo is er een toetsingscommissie die bepaalt wie er mogen huren.” Ook zit er een maximum op de huren. Kukenheim wordt geregeld gemaild door zorgverleners die hun pand uit moeten omdat het contract afloopt of die gewoon geen betaalbare praktijkruimte kunnen vinden. De zorgverleners vinden dat de gemeente meer moet doen om de eerstelijnszorg in alle delen van de stad te behouden. Volgens Kukenheim is dat nog niet zo simpel. “Wij kunnen niet tegen een huisarts zeggen: ‘In ons pand mag je goedkoper huren’. Dat staat de wet Markt en Overheid in de weg. Als gemeente moet je je marktconform opstellen. Dat is in dit geval echt een probleem.” De oplevering van de voormalige polikliniek is de eerste fase van het plan. De volgende stap is een grondige renovatie van de hoogbouw, waar onder meer zorgwoningen komen. Zadelhoff wil ook met de gemeente in gesprek over het realiseren van huurappartementen voor zorgmedewerkers.