Deze nieuwe, opvallende partijen doen mee aan de raadsverkiezingen in maart

Beeld ANP / ANP

D66 heeft de langste lijst met 50 kandidaten, de Republikeinse Politieke Partij de kortste met alleen een lijsttrekker. Tijdens een zitting van het centraal stembureau bleek vrijdag dat er in totaal 26 partijen meedoen aan de raadsverkiezingen van 16 maart, twee minder dan vier jaar geleden. De Partij voor de Dialoog is verwijderd uit het deelnemersveld omdat er onvoldoende steunverklaringen waren verzameld en de verplichte waarborgsom van 225 euro niet was betaald.

De helft van de deelnemers bestaat uit de gevestigde partijen. Van de vijftien partijen die de afgelopen vier jaar zitting hadden in de gemeenteraad, keert alleen Nida niet terug. Onder de nieuwkomers is een aantal partijen die gerelateerd zijn aan Forum voor Democratie, zoals de Groep Otten van senator Henk Otten, die eerder voorzitter was van Forum, en BVNL, de partij van Wybren van Haga, die met Thierry Baudet in de Tweede Kamer zat.

Opvallende nieuwkomers

In Amsterdam schuift BVNL Rob Heilbron naar voren als lijsttrekker, een 75-jarige ondernemer die de kledingmerken O’Neill en Sapph in Nederland introduceerde en vorig jaar zijn bonte levensverhaal publiceerde onder de titel Winnen! Een andere opvallende nieuwkomer is Ab Gietelink van Hart voor Vrijheid. De theatermaker is medewerker van café Weltschmerz en was in 2020 als corona-scepticus betrokken bij een kort geding tegen de mondkapjesplicht.

Op herhaling gaat de Piratenpartij, die vier jaar geleden net buiten de boot viel. Voor de komende verkiezingen heeft de partij de krachten gebundeld met De Groenen en de Basispartij. Lijsttrekker is Matthijs Pontier, ook al actief in het waterschapsbestuur. Ook 50plus doet opnieuw een gooi naar een raadszetel, ditmaal onder aanvoering van de net 65-jarige Paul Beving. De SGP behaalde vier jaar geleden slechts 541 stemmen in Amsterdam, maar is het geloof niet verloren.

De strubbelingen binnen de SP zorgen ervoor dat lijsttrekker Remine Alberts tijdens de campagne niet alleen moet opboksen tegen het grootkapitaal, maar ook tegen Bart Hartog van de Democratische Socialisten. De jonge Hartog is activist en liedjesschrijver, en lijkt een geestverwant van verhalenverteller Daniël van Duijn, die met zijn jongerenpartij LEF onder meer pleit voor de invoering van het basisinkomen.

Vreemde eend

Een vertrouwde vreemde eend in de bijt is opnieuw de Republikeinse Politieke Partij van Delano Felter, die voor de vierde keer op rij meedoet aan de verkiezingen. Twaalf jaar geleden raakte Felter in opspraak door tijdens een verkiezingsdebat een warrig pleidooi te houden voor een heteroseksuele hoofdstad. Dat leidde tot een slepende en slopende rechtszaak die in 2016 eindigde met een boete van 1000 euro. Felter laat nu weten helemaal niets tegen gays te hebben.

Voor de Feestpartij van lachgasverkoper Deniz Uresin had het centraal stembureau nog een domper in petto: Johan Vlemmix is van de lijst geschrapt omdat onduidelijk was of de BN’er had ingestemd met zijn kandidatuur en of hij bereid was in Amsterdam te komen wonen.