Deze Nederlandse uitgever wist al voor Netflix hoe leuk Lupin is, en heeft nu een hit

Omar Sy vertolkt de rol van Assane Diop in de serie Lupin. Beeld Netflix

“Vlak voor het weekend waarin de serie uitkwam op Netflix bestelde ik een tweede druk van 1500 boeken. Op maandag was die op,” vertelt Martijn Couwenhoven, die een achtergrond heeft als kunstenaar. De ondernemer zit inmiddels aan de vierde druk van 10.000 oplagen. “Dit had ik echt niet verwacht.”

Couwenhoven richtte Uitgeverij Oevers vijf jaar geleden in zijn eentje op, om boeken naar zijn eigen smaak uit te geven. Couwenhoven: “In Frankrijk is Lupin een grote held, maar in Nederland was hij nog onbekend. En ik vond het origineel: een boek dat eens niet vanuit de detective, maar vanuit de inbreker werd geschreven.”

De Nederlandse vertalingen Gentleman-Inbreker en Arsène Lupin versus Herlock Sholmes, de eerste twee delen uit de reeks van schrijver Maurice Leblanc, werden uitgebracht in oplagen van 1000 en gingen op, maar daar bleef het lange tijd bij. Couwenhoven: “Maar ik wist natuurlijk niet wat er vijf jaar later zou gebeuren.”

Intouchables

De Franse Netflixserie Lupin, met in de hoofdrol Omar Sy (Intouchables), staat in tien landen op nummer één van de meest bekeken series. Couwenhoven is ook fan van de serie: “Het is geen letterlijke vertaling van het boek, dat scheelt. En de hoofdrolspelers laten zich in de serie door het boek Gentleman-Inbreker inspireren, je ziet het de hele tijd in beeld. Dat maakt mensen nieuwsgierig: bestaat dat boek echt?”

Half maart komt Uitgeverij Oevers met het derde deel van de Lupinreeks: De holle naad. Voor Couwenhoven is het goed nieuws: “Dit succes geeft mij de ruimte om meer boeken uit te geven die op mijn wensenlijstje staan.”

Couwenhoven wil graag twee non-fictie boeken uitgeven van On the Road-auteur Jack Kerouac: Lonesome Travellers en Satori in Paris. Het is nog afwachten of Netflix die ook zal oppakken.