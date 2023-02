Deze nachttreinen vertrekken binnenkort vanuit Amsterdam

Met de nachttrein van Amsterdam naar Wenen ben je in één nacht in de Oostenrijkse hoofdstad. Beeld ANP

In 2016 vertrok tot verdriet van menig treinliefhebber de laatste nachttrein uit Amsterdam naar Basel. Eenmaal aangekomen in de Zwitserse stad leek het spoorboek voor de nachtreiziger gesloten. De concurrentie van goedkope vluchten en bussen was te groot, dus stopten spoorbedrijven met het aanbieden van deze nachtverbindingen. Maar sneller dan verwacht zijn de nachttreinen teruggekeerd – en het aanbod blijft de komende jaren groeien.

1. Welke nachttreinen vertrekken er al vanuit Amsterdam?

In oktober 2019 werd de nieuwe nachttrein naar München en Wenen aangekondigd, 25 mei 2021 was de eerste rit naar de Oostenrijkse hoofdstad een feit. Wie om 19.00 uur op Amsterdam Centraal instapt, arriveert de volgende morgen om 9.14 uur op Wien Hauptbahnhof. Sindsdien vertrekt dagelijks een trein met tussentijdse stops in onder meer Keulen, Frankfurt, Neurenberg, München en Linz. Vroeg een ticket boeken loont, een kaartje voor medio april kost 97,50 euro. Als je op kortere termijn een reis wilt boeken, moet je dieper in de buidel tasten.

Sinds begin 2022 rijdt ook een nachttrein naar de Zwitserse steden Basel en Zürich: een rit naar de Alpensteden duurt bijna elf uur. “Reizigers naar Zürich moeten nu nog meerdere keren overstappen in bijvoorbeeld Hannover of Frankfurt. Vanaf Basel en Zürich reis je straks ook gemakkelijk door naar verdere bestemmingen in Zwitserland en Italië,” legt de NS International de herintroductie van de verbinding uit.

Ook wintersporters kunnen sinds dit seizoen weer gebruik maken van de trein. Op vrijdag 23 december vertrok de eerste nachttrein vanaf Amsterdam CS naar de bergen in Oostenrijk. Reisorganisatie TUI biedt, samen met GreenCityTrip, de TUI Ski Express aan, een trein die tot 31 maart iedere vrijdag wintersporters naar de populairste skigebieden in Oosterijk brengt.

2. Welke verbindingen staan nog op de planning?

Vanaf 25 mei vertrekt driemaal per week een nachttrein die Berlijn verbindt met Brussel. Mooi meegenomen voor de Nederlandse reizigers: de trein maakt een kleine omweg via ons land en stopt op onder meer Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal en Den Haag HS. Chris Engelsman, eigenaar van reisorganisatie European Sleeper, wil een alternatief bieden voor korteafstandvluchten.

“Op deze manier wordt de trein een serieus alternatief voor het vliegtuig. Je vertrekt ’s avonds om half elf uit Amsterdam en bent ’s morgens even voor zevenen in Berlijn.” Eigenlijk zou de trein doorrijden naar de Tsjechische hoofdstad Praag, maar European Sleeper moest op het traject tussen Berlijn en Praag bakzeil halen vanwege een gebrek aan ruimte op het spoor. De verwachting is dat de trein naar Praag vanaf 2024 wel kan rijden. In de nachttrein tussen Berlijn en Brussel is het mogelijk om zitplaatsen en slaapplekken te boeken.

Vorig jaar kondigde European Sleeper al de verbinding met Barcelona aan. Engelsman had het plan om de eerste trein dit jaar nog te laten rijden. De treinverbinding heeft enige vertraging opgelopen. Volgens de huidige stand van zaken zullen de eerste nachttreinen naar de Catalaanse hoofdstad in 2025 rijden.

3. Welke reizen zijn niet doorgegaan?

Reisorganisatie TUI kondigde in mei 2022 nachttreinen naar Kopenhagen, Praag, Wenen, Venetië, Milaan en Florence aan, maar op dit moment rijden deze treinen niet. “De trein naar Italië hebben we geprobeerd, maar op het Italiaanse spoor liepen we tegen problemen op, dus daar zijn we mee gestopt,” verklaart de woordvoerder van de reisorganisatie.

Ook over de bestemmingen Kopenhagen, Praag en Wenen kan TUI op dit moment geen uitsluitsel geven. “Op dit moment zijn we bezig met het voorjaars- en zomerprogramma voor citytrips met de nachttrein,” vertelt TUI. De reisorganisatie verwacht eind van de week duidelijk te kunnen geven over de bestemmingen.

Sunweb wilde dit wintersportseizoen treinen naar de Franse Alpen laten rijden, maar blies, in tegenstelling tot TUI, zijn wintersporttrein af. Te duur, concludeerde topman Mattijs Ten Brink, mede veroorzaakt door de gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Ook wees hij op de belemmerende regelgeving in de verschillende landen waar de trein doorheen gaat. “Je moet bij alle verschillende lokale spoorwegbedrijven zijn en overal goedkeuring krijgen. Europa heeft hier echt nog wel een stap te zetten.” Landen hanteren bijvoorbeeld verschillende beveiligingssystemen op het spoor en de spanning op de bovenleidingen verschilt tussen landen.

4. Waar zijn de treintickets te halen?

Amsterdam had een bureau van Treinreiswinkel, aan het Singel, maar het vertrekstation voor menig treinreiziger heeft de coronajaren niet overleefd. Er is nog een winkel in de Breestraat in Leiden, en ook op de website van de winkel vindt u nog een ruim aanbod voor internationale treinreizen. Van een tripje naar Gent tot een ticket voor de Transsiberië Express: bij treinreiswinkel.nl worden bijna alle treinreizen aangeboden.

Voor tickets voor de treinen van European Sleeper kunnen reizigers terecht op de website van het bedrijf. De verkoop voor de nachttrein naar Berlijn begint op 20 februari. Voor de internationale treinen van de NS kunt u terecht op de website nsinternational.com.