Deze monumenten in jouw buurt krijgen subsidie

Het aquarium van Artis krijgt 525.581 euro subsidie voor onderhoud. Beeld Artis/Ronald van Weeren

Dat blijkt uit een overzicht van de toekenningen van subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In totaal hebben 2384 Nederlandse rijksmonumenten subsidie ontvangen voor een bedrag van 87 miljoen euro voor de komende zes jaar. Gemiddeld is 36.459 euro per monument toegewezen. Het doel van de subsidies is de monumenten in goede staat te behouden.

Artis

Vier Nederlandse monumenten krijgen meer dan 500.000 euro. Een van die gebouwen is het aquarium van Artis. De dierentuin krijgt voor het opknappen van 24 monumenten sowieso het grootste bedrag van alle monumenten: bijna 1,4 miljoen euro gaat naar het opknappen van onder andere vijvers, dierenverblijven en gebouwen. Overigens krijgt een van de gebouwen in Artis ook het kleinste bedrag in Amsterdam: er gaat 540 euro naar het onderhoud van de moeflonstal.

Andere gebouwen in Amsterdam die meer dan twee ton subsidie ontvangen zijn het Zuiveringsgebouw op het Westergasterrein, het Karthuizerhof, Arti et Amicitiae, kerk de Krijtberg, het Walen Weeshuis (Maison Descartes), het voormalig Paleis van Justitie, de Gerardus Majellakerk en de Centrale Markthal aan de Jan van Galenstraat.

Onderhoud

Eigenaren van een rijksmonument kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor het onderhoud, als ze een onderhoudsplan voor zes jaar indienen. In principe geldt dat niet voor woonhuizen, maar dat kan dan weer wel als de aanvraag door een professionele organisatie als Stadsherstel wordt gedaan. Daarom staan er ook woonhuizen tussen de lijst met Amsterdamse monumenten.