Deze mensen kwamen in 2020 om het leven door geweld

Rechercheurs doen onderzoek in een woning aan de Daalwijk. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

28 januari: drankovergoten avond, onbedoeld schot

In studentenflat Daalwijk in Zuidoost nemen de Ecuadoraanse Amsterdammer Frank Y. (dan 21) en zijn jeugdvriend Richard Cordova Farinango (26) een videoclip op. Gangstarap. Vrienden kijken toe. Er gaan nogal wat wijn, joints en ketamine doorheen. Acteur Frank zwaait met zijn pistool, dat ineens afgaat. De kogel treft regisseur Cordova Farinango in zijn rug. Hij sterft ter plekke. Frank Y. krijgt via het adolescentenstrafrecht vanwege zijn achtergebleven ontwikkeling twee jaar jeugddetentie voor zijn roekeloze handelen en wapenbezit – niet de vier jaar die justitie had geëist. Anders dan de aanklagers denken de rechters níet dat de onbedoelde schutter besefte hoe gevaarlijk hij bezig was, aangezien hij het wapen ook meermaals tegen zijn eigen hoofd zette en de trekker overhaalde.

28 januari : 77-jarige man gewurgd in bed

Een buurman hoort zijn 69-jarige buurvrouw om hulp roepen in de Aalbersestraat in Geuzenveld. De politie treft haar dronken aan bij haar partner, de 77-jarige K. Ramkhewan, die dood in bed ligt. Hij heeft wonden aan zijn gezicht, hals en achter de oren en lijkt te zijn gewurgd. De vrouw wordt twee keer gearresteerd en weer vrijgelaten. Ze wordt nog verdacht van moord, het onderzoek loopt nog.

14 maart : fatale onvoorzichtigheid

De politie onderzoekt de woning aan de Lorentzlaan. Beeld Michel van Bergen

Te midden van drank en drugs speelt een groepje twintigers in een woning aan de Lorentzlaan in Jeruzalem, Watergraafsmeer, met een pistool. Ze maken foto’s en filmpjes met het wapen waarvan ze denken dat het leeg is. Het pistool is echter doorgeladen. De verstandelijk beperkte Shaquille L. (24) schiet zijn beste vriend Joey Uiterwijk (23) even voor drie uur in de middag dood. Ook drie andere vrienden worden vervolgd voor de fatale onvoorzichtigheid, al zit Shaquille L. als enige nog vast.

18 april : ruzie om een rekening

Ronald M. pakte een groot mes uit zijn auto en stak Martis in een worsteling dood. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Elektricien Ronald M. (dan 48) heeft na het werk een biertje opengetrokken en rijdt met twee vrienden in zijn auto naar Venserpolder. Daar treft hij gemeentereiniger Maximo ‘Benchi’ Martis (53) uit Ouderkerk aan de Amstel in een Surinaamse broodjeszaak. Ronald M. krijgt het met de eigenaar en de dronken ‘Benchi’ Martis aan de stok om een al dan niet openstaande rekening. Buiten, op de Agatha Christiesingel, laait de ruzie opnieuw op. Ronald M. pakt een groot mes uit zijn auto en steekt Martis in een worsteling dood. Volgens M. en zijn advocaat stak hij in paniek uit noodweer. De rechtbank moet de zaak nog behandelen.

1 mei : woedend op drinkmaatje in de opvang

In het opvanghuis van HVO-Querido in de Poeldijkstraat in Slotervaart ontsteekt Ben V. (57) ’s nachts in de kamer van een medebewoner in woede tegen zijn ‘drinkmaatje’ Jan van den Bos (61). Hij slaat en schopt hem tot bloedens toe, geeft hem een knietje in zijn ribben en blijft volgens de medebewoner zeker anderhalve minuut ‘heuten’. Daarna sleept hij Van den Bos bewusteloos de gang op, waar die in een plas bloed wordt aangetroffen. V. zegt zich niet te herinneren waarom en hoe hij Van den Bos zo in elkaar sloeg dat die hersenletsel opliep en zijn kaak en ribben brak. Hij betuigt diepe spijt. De rechtbank veroordeelt hem tot vier jaar cel en tbs met voorwaarden.

3 mei : doodgeschoten op de Panamalaan

De plaats waar Omar Essalih werd doodgeschoten. Beeld ANP

De Amsterdamse crimineel Omar Essalih, op straat bekend als ‘Centjes’ en ‘Omar Soesie’, wordt rond half vier ’s nachts in hoofd en borst geschoten op de kruising van de Panamalaan met de Borneolaan. Hij sterft op straat. De recherche is ervan overtuigd dat Essalihs gewezen vriend Ismail el B. en de getalenteerde Amsterdamse voetbalster Noura O. (20) de daders zijn, die kort na het schieten het moordwapen, twee jassen en werkhandschoenen met schotresten achterlieten in een appartementencomplex even verderop. Op de spullen zit hun dna. Noura, die ook wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een bomaanslag in Rotterdam en een mislukte inbraak in Amsterdam, ontkent dat op een eerste zitting. El B. is daar niet heen gekomen, maar ook hij ontkent betrokkenheid en zwijgt vooral.

1 juli : achtergelaten op een brandende boot

In een zeilboot aan de Kloveniersburgwal in de binnenstad die veel door daklozen wordt gebruikt, ligt de 29-jarige illegale Marokkaanse vrachtwagenchauffeur Mouad Seggari te slapen als ’s nachts brand uitbreekt. De 28-jarige zwerver Malik H. uit Libië kan uit de boot vluchten, maar laat Seggari in de boot achter en sluit volgens justitie opzettelijk het luik van de kajuit. Seggari overlijdt in de boot aan koolmonoxidevergiftiging. Malik H. wordt in augustus in Zwitserland gearresteerd. Justitie vervolgt hem voor doodslag omdat hij het luik opende en weer sloot, wat de brand verergerde en Seggari kansloos achterliet, en voor het stelen van Seggari’s jas en tas. Hij zit nog vast. Volgens zijn advocaat handelde hij uit paniek en wilde hij Seggari niet voor dood achterlaten.

8 augustus : tussenbeide gesprongen om nephorloge

Bas van Wijk werd bij de Nieuwe Meer doodgeschoten. Beeld Joris Van Gennip

Samir el Y. (20) uit Hoofddorp is met enkele vrienden in Park de Oeverlanden langs de Nieuwe Meer en krijgt ruzie met een groepje waarvan Bas van Wijk (24) uit Badhoevedorp deel uitmaakt. Die escaleert als El Y. een vuurwapen op het been van een vriend van Van Wijk zet en daarna in de grond schiet. Hij roept om ‘die gozer met dat horloge’, en ‘Rolex, Rolex!’. Van Wijk springt tussenbeide, El Y. schiet hem dood. In El Y.’s auto liggen in een verborgen ruimte het moordwapen en de van Van Wijks vriend geroofde nep-Rolex. El Y. wordt psychisch onderzocht in aanloop naar zijn berechting voor moord, afpersing, bedreiging en wapenbezit. Van Wijks onzinnige dood leidt tot grote verontwaardiging, ook geuit met een stille tocht en een demonstratie.

13 augustus : influencer raakt van de kaart

Beeld Ruben Koops

De Duitser Sammy Seewald (23) heeft als influencer 170.000 volgers die zijn afgetrainde lijf bewonderen op sociale media. Nu is hij in Amsterdam en totaal van de kaart. Mogelijk is hij in een psychose en onder invloed van cannabis als hij in een binnentuin in de Honselersdijkstraat in Slotervaart half ontkleed en verward een mes tegen zijn keel zet. Als de politie hem probeert aan te houden, haalt hij volgens de politie uit naar een agent die in zijn vest wordt geraakt, waarna hij met drie kogels wordt doodgeschoten. Zijn ouders spreken van ‘een executie’ door matig getrainde agenten. De rijksrecherche doet onderzoek.

24 augustus : dakloze Pool toegetakeld bij Sloterplas

Een dakloze Pool wordt zwaar toegetakeld gevonden bij de Sloterplas. Beeld Jakob Van Vliet

Een hondenuitlater vindt de dakloze Pool Krysztof Malinowski (40) zeer zwaar toegetakeld in de rietkraag bij tentjes bij het Christoffel Plantijnpad aan de Sloterplas, vlak bij de jachthaven. Hij overlijdt in het ziekenhuis. Malinowski was onderdeel van een groep van 15 tot 25 Poolse alcoholisten die daar sliepen en lijkt door één of meer van hen volgens de recherche ‘gruwelijk te grazen genomen’. In november arresteert de politie een 38-jarige dakloze Pool uit de groep; drie anderen met wie Malinowski kort voor zijn dood op de Dam was, worden nog gezocht.

20 oktober : drugshandelaar belaagd

Spoedoperaties hebben drugshandelaar Serdar Ay niet kunnen redden. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Een of meer onbekende schutters openen even voor 2 uur ’s nachts het vuur op drugshandelaar Serdar Ay (33), die op de Hoekenes vlak bij de Osdorper Ban in Osdorp in een zwarte Volks­wagen Polo zit – niet ver van de woning in West waar hij bij zijn moeder woont. De politie treft hem met veel schotwonden aan op de stoep tussen Hoekenes en Vreedenhaven. Spoedoperaties redden hem niet, hij overlijdt in de ochtend in het ziekenhuis. De recherche vermoedt dat niet Ay het doelwit was, maar een crimineel wiens auto hij had geleend. Die auto werd mogelijk al gevolgd door diens rivalen. Die man duikt onder.

18 november : beschoten bij snackbar ’t Snorretje

Amanuel Sambo is – waarschijnlijk na een uit de hand gelopen ruzie – doodgeschoten op het Krugerplein. Beeld Michel van Bergen

De 30-jarige Amanuel Sambo, ‘Maantje’, heeft een strafblad van tien kantjes vanwege geweldszaken en gedoe om drugs, maar volgens zijn omgeving heeft hij zijn leven na zijn laatste detentie gebeterd. Hij hangt nog steeds wel rond in Oost, bijvoorbeeld op het Krugerplein waar hij eerder al in een schietpartij verwikkeld was. Nu is waarschijnlijk een ruzie uit de hand gelopen en wordt hij doodgeschoten op datzelfde Krugerplein – op de brede stoep voor de kapperszaak, tussen snackbar ’t Snorretje en eetcafé Eddy Spaghetti. Volgens vrienden is hij in zijn rug geraakt. Kort na het schieten arresteert de politie twee Amsterdammers, 21 en 24 jaar.

20 november : maaltijdbezorger krijgt ruzie

Een maaltijdbezorger krijgt ruzie met een leeftijdsgenoot, die hem doodsteekt. Beeld Joris Van Gennip

De 29-jarige Pool Roman Szymczyk, die bekendstaat als een intelligente, rustige jongen van goede komaf, werkt in Amsterdam als maaltijdbezorger. Hij verblijft in hostel Dutchies in het oude Elseviergebouw in de Sara Burgerhartstraat, Bos en Lommer. In de nacht van 19 op 20 november heeft hij voor het hostel ruzie met een leeftijdsgenoot. Die steekt hem dood. Hij wordt gearresteerd op station Zwolle.

28 december : vader en dochter in de Atjehstraat

In een woning zijn een dode man, een dood tienermeisje en een afscheidsbrief gevonden. Beeld Maarten Brante

De politie vindt aan het begin van de middag de lichamen van een vader en zijn tienerdochter in een huis in de Eerste Atjehstraat in de Indische Buurt. Ze zijn doodgeschoten. De afscheidsbrief die in de woning ligt, wijst op een drama waarin zeker één van beiden zelfmoord pleegde. De politie gaat ervan uit dat de vader heeft geschoten.