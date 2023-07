Deze leerkrachten hebben geen woning in Amsterdam en gaan daarom ergens anders werken: ‘Ik kan er letterlijk om huilen’

Leerkrachten in Amsterdam voorrang geven op een woning is een van de middelen die worden ingezet tegen het lerarentekort, maar de vraag is groter dan het aanbod. Docenten Soufyan el Messaoudi (28) en Eveline van Leeuwen (28) verlaten daarom noodgedwongen de stad.

De ene leerkracht zwerft al van onderkomen naar onderkomen, de ander heeft tot deze maand nog een woning en daarna niet meer. Dat maakt de situatie voor hen onhoudbaar: na de zomervakantie moet Vonk Amsterdam, een vmbo-school in Noord, de twee leerkrachten naar alle waarschijnlijkheid missen. Twee docenten met liefde voor onderwijs, voor Amsterdam en voor de 385 leerlingen op de school die doorgaans net even meer aandacht nodig hebben dan gemiddeld. Dat laatste maakt het al lastiger geschikte docenten te vinden; dat de school bovendien in Amsterdam staat, bemoeilijkt het nog meer, zegt directeur Pieter Roelofs.

“Ik lees en hoor overal dat Amsterdam goed zorgt voor haar leerkrachten. We hebben een wethouder die pronkt met de voorrangsregeling op woningen voor docenten in Amsterdam en tegelijkertijd heb ik hier twee jonge enthousiaste docenten zitten die maar geen woning kunnen krijgen. Er zit nul beweging in, met als gevolg dat wij hen na de zomer kwijt zijn, zowel voor de school als voor de stad.”

De bewuste docenten zijn Soufyan el Messaoudi (28) en Eveline van Leeuwen (28). Van Leeuwen studeerde geschiedenis en geeft mens en maatschappij en burgerschap. El Messaoudi studeert dit jaar af in Rotterdam als docent Nederlands en doceert dat vak. De jonge docenten zijn een voorbeeld voor hun leerlingen, zegt Roelofs.

Tevergeefs juichen

Allebei werken ze iets langer dan een jaar op de school en begonnen ze een jaar geleden met de aanvraag voor voorrang op een woning (zie kader), ómdat ze leerkrachten in Amsterdam zijn. Ruim op tijd, dachten ze.

Ze vulden allerlei formulieren in en keken soms met verbazing naar de vragen. “Ze moesten bewijzen dat we een vmbo en geen mbo zijn,” zegt directeur Roelofs. “Mijn handtekening was niet genoeg, terwijl we gewoon in de scholengids staan. De gemeente moet toch weten wat voor school we zijn?” Een verklaring van de schoolbestuurder volstaat wel.

“Ik dacht, als we eenmaal goedkeuring hebben om op de wachtlijst terecht te komen, zal het wel snel gaan,” zegt Van Leeuwen. “Ik moest juichen toen ik een brief kreeg met drie rode kruisjes van Amsterdam: de aanvraag was goedgekeurd. Dus het komt goed, dacht ik.” Maar een jaar later hebben de twee nog steeds geen woning.

Acht frikandellen

Van Leeuwen hopt nu van het ene naar het andere tijdelijke verblijf. “Ik heb even bij een vriendin op haar woonboot geslapen, en mijn crossfittrainer gaat straks drie weken op vakantie, dan kan ik op haar huis passen. Maar ja, ik lig elke maand in een ander bed. Dat wil ik niet.”

“Weet je, ik kan er letterlijk om huilen. Het is niet eerlijk. Ik heb mijn studie afgerond, ik heb hier op school een heel programma ontwikkeld voor burgerschap en nu heb ik geen huis om in te leven en voel ik me gedwongen deze school te verlaten. Ik heb eerder een nieuwe baan dan een nieuw huis in Amsterdam. En dat terwijl we alle stappen hebben doorlopen. Er werd gezegd dat leerkrachten een woning kregen, maar dat is niet zo.”

El Messaoudi heeft nog een studio in de stad tot 30 juli. “Dan moet ik eruit. Mijn moeder woont in Antwerpen, dus ik kan wel bij haar wonen, maar forenzen naar Amsterdam is natuurlijk niet te doen. Ik ga op zoek naar een huis en baan in Rotterdam. Die zijn er genoeg.”

Het zit de twee jonge leerkrachten dwars dat er geen ruimte voor hen is in de stad. Ze kwamen juist naar Amsterdam omdat ze les wilden geven aan Amsterdamse jongeren. “Ik gaf les in Alkmaar,” zegt Van Leeuwen. “Er kwam een plaatsje vrij in Amsterdam en toen wilde ik hierheen. Dit zijn heel directe kinderen, de een uitdagender dan de ander, maar met de juiste energie zorgen wij docenten ervoor dat ze straks slagen. Het doet me ook echt verdriet dat ik dat niet mee kan maken.”

“Ik heb er eentje acht frikandellen beloofd. Dat begon als grapje; een leerling zei: ‘Als ik slaag, gaat u dan trakteren?’ ‘Wat wil je?’ vroeg ik. Hij zei frikandellen. Dus ik zei: ‘Tuurlijk jongen, als jij slaagt krijg je acht frikandellen.’ Die krijgt ie echt, natuurlijk! Alleen werk ik hier dan niet meer, als er niet iets op korte termijn verandert.”

Soufyan el Messaoudi. Beeld Mariet Dingemans

Duizend euro

De twee leerkrachten bellen er wekelijks achteraan en struinen ondertussen ook andere woningwebsites af. Hun budget? Duizend euro. Ze hebben verder weinig eisen aan een eigen plek in de stad. El Messaoudi: “Het liefst niet iets tijdelijks. Ik wil me focussen op lesgeven en iets opbouwen.” Van Leeuwen: “En ik wil rust. Na een dag werken, wil ik graag opladen. En soms ook nog nakijkwerk doen en lessen voorbereiden.”

Officieel hebben de twee nog geen ontslag genomen bij Vonk Amsterdam, maar directeur Roelofs houdt er sterk rekening mee dat hij na de zomervakantie twee leerkrachten minder heeft. “Als ik nu al twee vacatures uitzet, krijg ik ze toch niet gevuld. We hebben sowieso een probleem na de vakantie. Hoe ik dat ga oplossen? Nou, ik denk dat ik dan zelf maar voor de klas moet staan. Nederlands kan ik zelf geven. Al kan Soufyan dat beter. En ook burgerschap en mens en maatschappij moet ik of een andere docent maar geven – terwijl Eveline er het afgelopen jaar een heel lesprogramma voor heeft ontwikkeld.”

Als Amsterdam écht voor zijn leerkrachten zou zorgen, dan hadden deze twee nu een woning gekregen, vindt Roelofs. “Straks zijn ze weg en komen er nieuwe die weer van voren af aan moeten beginnen met aanvragen en dan achteraan op de wachtlijst moeten aansluiten. Voor ze aan de beurt zijn, zijn ze weg. Zo krijg je geen stabiliteit en continuïteit voor leerkrachten, leerlingen en scholen.”

Eveline van Leeuwen. Beeld Mariet Dingemans

Lerarentekort Amsterdam Het lerarentekort in Amsterdam neemt al jaren toe, ondanks allerlei interventies. In 2019 trok de stad 23 miljoen euro uit met het plan om minimaal 500 leerkrachten extra te verwerven voor de stad, maar dat is niet gelukt. De stad komt volgens een rapport van het ministerie van Onderwijs bijna 181 fte tekort in het middelbaar onderwijs. Vmbo’ers en scholen in stadsdelen Noord en Nieuw-West worden het hardst geraakt. Voor de komende vier jaar trekt de stad 24 miljoen euro uit om het lerarentekort te lijf te gaan. Behalve extra reiskosten krijgen docenten ook voorrang op woningen in Amsterdam. Voortaan worden er per jaar niet veertig maar ten minste zestig sociale en middeldure huurwoningen via een voorrangsregeling aan Amsterdamse leerkrachten aangeboden. Dat is alsnog te weinig. Tot nu toe zijn 112 woningen met voorrang toegewezen aan leerkrachten en er staan sinds 31 mei 2023 98 leerkrachten op de wachtlijst.

Luister ook naar onze podcast over waarom het lerarentekort juist in Amsterdam zo nijpend is

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.