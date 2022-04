Deze kunstwerken zijn straks te zien op hulpbruggen op de ‘Oranje Loper’

Een voorbeeld van een kunstwerk dat straks te zien is op de hulpbruggen. Beeld -

De vernieuwing van acht bruggen tussen de achterkant van het Paleis op de Dam en het Mercatorplein, de Oranje Loper, hakt er de komende jaren stevig in voor al het verkeer. De belangrijke verkeersader zal ten minste tot 2026 zeer veel overlast en hinder veroorzaken aan de westelijke zijde van de binnenstad.

Omdat de bruggen niet bruikbaar zullen zijn, zijn ernaast hulpbruggen aangelegd. Zowel voor voetgangers en fietsers als voor de duizenden leidingen en kabels zijn deze noodzakelijk om de overzijde van de grachten te bereiken. Die hulpbruggen worden voorzien van allerlei kunstwerken.

Lichtgevend

De kunstwerken worden aangebracht op de zijkanten van de hulpbruggen en uitgevoerd in perforatievorm: gaatjes, waar ’s avonds licht doorheen schijnt, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Zo is de kunst ook in het donker goed zichtbaar en bovendien schijnt de verlichting op het brugdek. Daardoor zijn er geen extra lichtmasten nodig om de brug goed te verlichten voor voetgangers en eventuele fietsers.”

Bewoners en ondernemers in de omgeving konden stemmen op hun favoriete kunstwerk, aldus de woordvoerder. “De hulpbruggen zijn straks niet alleen een onderdeel van de werkzaamheden in de wijk, maar vormen tegelijk een bijzondere kunstroute, die ook interessant is voor wie niet langs de Oranje Loper woont.”

Kosten volledig uit de hand gelopen

Er zijn acht winnaars gekozen uit 63 geselecteerde voorstellen. In totaal dienden 52 kunstenaars één of meer voorstellen in. Deze werden volgens de gemeente beoordeeld op artistieke kwaliteit en technische uitvoerbaarheid. De beoordelingscommissie bestond onder meer uit experts op het gebied van beeldende kunst en architectuur, een vertegenwoordiging van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB), bewoners en ondernemers.

Recent werd bekend dat de kosten van de werkzaamheden volledig uit de hand lopen. De kosten werden aanvankelijk begroot op 116 miljoen euro, maar afgelopen zomer maakte verkeerswethouder Egbert de Vries al bekend dat dat inmiddels een achterhaald bedrag was. Hij kwam toen uit op een totaal van 154 miljoen euro. Afgelopen najaar stond de teller, nog voordat de eigenlijke werkzaamheden waren begonnen, al op 201 miljoen euro.

