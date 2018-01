Deze kleding is populair in de Amsterdamse onderwereld

"Dure kledingmerken met grote logo's en opzichtige prints zijn in trek, omdat belangrijk is dat iedereen ziet dat er fors is betaald," zegt Cécile Narinx, hoofdredacteur van Harper's Bazaar en auteur van een boek over de kracht van kleding. "Voor mensen die heel graag rijk willen worden is het aantrekkelijk om alles dat riekt naar rijkdom uitvoerig te tonen. Dress to impress, zoals een baviaan die zijn billen laat zien."



Glinsterende shirtes

Het is niet bepaald verfijnde haute couture die populair is onder criminelen en de straatjongens die zich aan hen spiegelen. Wie een rondje maakt over de designerafdeling van de Amsterdamse Bijenkorf of een kijkje neemt bij winkels als Didato in de Utrechtsestraat, krijgt een aardig idee van de voorkeuren.



Bontbedrukte jacks, petjes en spijkerbroeken van Dsquared2, truien met felle prints van Kenzo, winterjassen van Stone Island, Colmar en Parajumpers, shirts van Balmain, extravagante modellen van Gucci en natuurlijk de poenige Philipp Pleinkleding, die in de Amsterdamse onderwereld zeer populair is. Volgens ingewijden vinden vooral Albanezen de glinsterende shirtjes onweerstaanbaar.



Suf outdoormerk

Een T-shirt van Philipp Plein kost makkelijk 600 euro, maar daar krijg je dan ook een shirt voor waarop een kristallen doodshoofd prijkt. Ontwerper Plein was in de begindagen verbijsterd over de absurde prijzen die mensen voor zijn kleding wilden betalen. Inmiddels heeft hij zijn platte imago omarmd: bij zijn modeshows serveert hij 'Champlein,' champagne gemixt met Red Bull.