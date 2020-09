Deze kades en bruggen in Amsterdam verkeren in slechte staat

De ingestorte kademuur van de Grimburgwal. Beeld ANP

Dinsdagmiddag stortte een stuk kademuur van de Grimburgwal in, met lantaarnpaal en al. In 2018 gebeurde hetzelfde op de kruising Nassaukade-Haarlemmerweg. Een jaar eerder zakte een stuk kade van de Entrepotdok in elkaar.

Dat het slecht gesteld is met de staat van kades en bruggen in de Amsterdamse binnenstad, is al langer bekend. Honderden kilometers kademuur moeten vernieuwd vanwege achterstallig onderhoud. De gemeente maakte daar in 2019 bijna 300 miljoen euro voor vrij.

Onderstaande bruggen en kades zijn aan het einde van hun levensduur. Dit overzicht is niet compleet: veel bruggen en kades worden nog onderzocht. Van de 200 kilometer gemetselde kademuren in de stad is zeker 10 kilometer in deplorabele staat.

1. Oude Turfmarkt

Vlakbij de bezweken kade aan de Grimburgwal verbindt de Grimnessesluisbrug de Oude Turfmarkt en het Rokin. De brug is in slechte staat en moet worden vernieuwd. Tot de gemeente hieraan toekomt, is bevoorradingsverkeer niet toegestaan. Verderop ligt de Paulusbroedersluis, in de Oude Doelenstraat over de Oudezijds Achterburgwal. Deze is er al even slecht aan toe en wordt momenteel versterkt met een steunconstructie.

2. Berlagebrug en witte ophaalbrug Amstel

De Berlagebrug over de Amstel, die in 1932 werd geopend, is ‘aan het einde van haar technische levensduur’. De gemeente gaat onderzoeken hoe slecht het precies gesteld is met de brug. Voorlopig staat renovatie op de planning voor het jaar 2022.

Verderop ligt de Walter Süskindbrug in de Amstel, de witte ophaalbrug over de Nieuwe Herengracht. Delen van de brug zijn in slechte staat. Auto's en vrachtverkeer moet wijken. Vier nieuw bevestigde houten palen zorgen voor wat versteviging. In 2021 wordt de brug helemaal vernieuwd.

3. Acht bruggen van de Raadhuisstraat tot het Mercatorplein

Vier bruggen op de Raadhuisstraat, twee op de Rozengracht, twee op de Clercqstraat en één op de Jan Evertsenstraat zijn naarstig toe aan renovatie. Brug 108 op de Clercqstraat dreigde in 2017 al te bezwijken. Na ruim een jaar werkzaamheden is het middenstuk vervangen, maar de fundering van het voet- en fietspad nog niet. De gemeente zegt de bruggen in de gaten te houden tot hun renovatie.

Omliggende kademuren zijn ook aan vervanging toe. Zo is de kademuur van de Keizersgracht, vanaf de Raadhuisstraat tot aan de Leliegracht, aan de oneven zijde, in zorgwekkende staat.

4. Lijnbaansgracht - Lauriergracht

Brug 110 ligt op de Lijnbaansgracht en overspant de Lauriergracht. De brug is in slechte staat en wordt ‘op termijn’ vernieuwd. Tot die tijd moet autoverkeer wijken. De omliggende kademuur moet ook vernieuwd, naar verwachting gebeurt dit in 2022. Op sommige plekken is ook daar de rijweg afgesloten voor verkeer.

5. Herengracht - Leliegracht

In de zomer van 2021 staat de vernieuwing van de twee aangrenzende bruggen op de Herengracht en de Leliegracht op het programma. Dit gaat zeker anderhalf jaar duren. De aangrenzende kademuren zullen dan ook worden vernieuwd. Op twee plekken aan de Herengracht zijn tijdelijke constructies geplaatst, over een lengte van zeker honderd meter.

6. Brouwersgracht

De kade van de Brouwersgracht gaat op verschillende punten niet veel langer mee. Vooral de kant met de oneven huisnummers is er slecht aan toe. Sinds juli is een deel van de straat afgesloten voor motorverkeer. Liander gaat hier de gietijzeren gasleiding in de grond vervangen, wanneer is onbekend.

Ook gaat de gemeente de kademuur van de gracht vernieuwen ter hoogte van huisnummers 101-137 en 75-101. De werkzaamheden beginnen in 2022 en moeten twee jaar gaan duren.

7. Linnaeusstraat - Middenweg

De Oetewalerbrug is de brug over de Ringvaart bij de Linnaeusstraat – Middenweg. Een deel van de fundering is haar einde nabij en moet worden vernieuwd. In 2019 werd de brug versterkt met een tijdelijke constructie.

8. Leidsekade

Ter hoogte van de Leidsekade 69-72 mag sinds 2019 niet geparkeerd worden om de verouderde kademuur te ontlasten. De gehele Leidsekade moet op termijn worden vervangen, evenals het wegdek en leidingen in de grond.

9. Jacob van Lennepkade

De kademuur van de Jacob van Lennepkade, tussen de Bilderdijkstraat en de Bilderdijkkade is ook aan vernieuwing toe. Vanaf juli dit jaar is dit stuk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook hier mag niet meer geparkeerd worden.

10. Jacob Catskade

De kademuur aan de Jacob Catskade wordt in de zomer van 2021 vernieuwd. Om de kade te ontlasten werden in 2016 al vijftien parkeerplaatsen geruimd en vier bomen gekapt. De werkzaamheden moeten anderhalf jaar gaan duren.

11. Prinsengracht

Verspreid over de Prinsengracht is de kade versterkt met damwanden. Dertien bomen zijn gesnoeid en Liander heeft een leiding vervangen. Allemaal tijdelijke oplossingen: ook hier moet de gehele kademuur vernieuwd.

12. Tweede Kostverlorenkade

Halverwege 2022 gaat de kademuur aan de Tweede Kostverlorenkade tussen de Kinkerstraat en de Schimmelstraat op de schop. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de straat opnieuw in te richten.

13. Singelgracht

De kademuur ter hoogte van de Haarlemmerpoort houdt het ook niet veel langer. De gemeente heeft in 2019 bloembakken op de kade geplaatst om te voorkomen dat motoren en bromfietsen te dicht langs de kade parkeren. De renovatie van de kade staat in het vizier maar nog niet op de planning.

14. Houtmankade

De Houtmankade is ook aan vernieuwing toe, ter hoogte van huisnummers 87-117. Tot dit gedaan wordt zijn autoparkeerplaatsen langs het water buiten gebruik. In 2022 denkt de gemeente te kunnen beginnen met de werkzaamheden.

15. Marnixstraat

In het noordelijke deel van de Marnixstraat liggen twee bruggen: de Bullebak en de Bullebakstraat. Deze bruggen kunnen het dagelijkse verkeer niet meer dragen en moeten vervangen. De gemeente is in augustus begonnen met dit project, dat ruim twee jaar zal duren.

De omliggende kademuur is ook aan vernieuwing toe. Dit staat nog niet op de planning. Ook hier zijn een aantal parkeerplaatsen buiten gebruik gesteld.