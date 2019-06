Deze kaart van Amsterdam laat zien welke plekken het heetst zijn

De Hittestresskaart is vrijdag gepubliceerd door Bluelabel, een verbond van verzekeraar Achmea, ingenieur HaskoningDHV en adviesbureau Nelen & Schuurmans. Niet zozeer om verhitte Amsterdammers de weg te wijzen, maar om de gevolgen van de klimaatveranderingen in beeld te brengen.

De gegevens gaan uit van een tropische dag, 1 juli 2015, toen het KNMI een recordtemperatuur van 33,1 graden Celsius registreerde. “De kaart geeft inzicht in de invloed van zo’n tropische warmtedag op de directe omgeving van huizen, gebouwen straten en parken,” zegt Hanneke Schuurmans van Bluelabel. “Het is geen maat voor de binnentemperatuur, maar kan daar wel een indicatie voor geven.”

Bij de samenstelling van de kaart is rekening gehouden met bebouwing, groen, schaduw, wind en luchtvochtigheid. “Alle bomen zitten er in, alle gebouwen,” zegt Schuurmans. “Het is een enorme hoeveelheid data met alle factoren die de beleving van hitte bepalen. We hebben zelfs gekeken naar de hoeveelheid vocht die een boom verdampt.”

“Je kunt hier al uit opmaken dat in een stad als Amsterdam de gevoelstemperatuur op sommige plekken zeven graden Celsius hoger kan liggen dan de officiële temperatuur van de weersvoorspelling. En je ziet heel duidelijk dat het lokale verschil in de stad aanzienlijk is. Er zijn echt plekken waar je niet wilt zijn als het zo warm is.”

Tropenrooster

Zo kunnen scholen op de kaart zien of de situatie van het schoolgebouw een tropenrooster nodig maakt. Bewoners kunnen nagaan of ze in een omgeving wonen waar de hitte vrij spel heeft. “Daar kun je als eigenaar iets actief aan doen, als huurder kun je de huisbaas erop aanspreken.”

Ook is duidelijk dat in de binnenstad en de negentiende-eeuwse wijken met hun nauwe straten, oude gebouwen en relatief weinig groen de hitte veel harder toeslaat dan in nieuwbouwwijken. “Dat geeft ook aan dat bij de planning van steden meer rekening gehouden moet worden met zaken als hitte of gevaar voor overstroming, en dat in bestaande wijken naar maatregelen gezocht moet worden om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.”

Bij de kaart hoort een website waarop bewoners en bedrijven kunnen zien hoe de situatie op hun eigen adres is. “We hebben, een beetje vergelijkbaar met energielabels, labels van A tot G bedacht zodat mensen direct kunnen zien hoe het ervoor staat,” zegt Schuurmans. “We geven dan ook meteen algemene tips voor die situatie.”

Overstroming

Vorig jaar al bracht Bluelabel een vergelijkbare kaart uit met het risico op overstroming door regen. Binnenkort worden daar ook het risico op droogte en het gevaar op overstromingen door dijkdoorbraak aan toegevoegd.

Volgens Schuurmans is dat belangrijk omdat veel klimaatproblemen in elkaar overvloeien. “Door bijvoorbeeld tuintegels of betegelde schoolpleinen te vervangen door groen zorg je niet alleen voor verkoeling, maar ook dat bij zo’n lentestorm als laatst het regenwater weg kan. En je doet meteen iets aan biodiversiteit.”

Zie voor meer info www.bluelabel.net.