Deze gebouwen maken kans op de Zuiderkerkprijs

Amsterdam rijkt de Zuiderkerkprijs al meer dan twintig jaar uit aan de meest geslaagde woningbouw in de stad.

Pontsteiger

Pontsteiger Beeld Tammy van Nerum

Deze enorme woontoren bestaat uit 252 huurappartementen en 66 uiterst luxueuze koopappartementen met prachtig uitzicht. Het ‘grote en iconische’ gebouw ‘ligt in het water en legt daarmee optimaal contact met het IJ; met het pontveer aan de Pontsteiger wordt de verbinding naar Noord gelegd en de opgetilde vorm biedt wonen met uitzicht en een uitnodigend plein in het IJ’, aldus de nominatie.

Het Parool was wat kritischer: ‘Het zijn weinig vleiende bijnamen die Pontsteiger in de Houthavens ten deel vallen. Toiletblok wordt genoemd, of erger nog: schijthuis. Toen het eerste plan in 2007 werd gepresenteerd had het een neutralere bijnaam: de stoel. Die bijnamen zijn een teken dat het ontwerp van Arons en Gelauff gemengde gevoelens oproept. Je houdt ervan of je haat het,’ schreef Jaap Huisman in Het Parool bij de oplevering.

Wooncomplex Rapsody

Wooncomplex Rhapsody aan het Schaffelaar-plantsoen. Beeld Lin Woldendorp

Wooncomplex Rhapsody is genomineerd omdat het ‘op een complexe locatie aan de A10-West is gelukt een (huur)woningencomplex te realiseren dat innovatief en zeer toekomstbestendig is. Een plek waar niemand wilde wonen is omgevormd tot een gewilde stadsoase en sociale schakel voor de Kolenkitbuurt’.

Rhapsody is een wooncomplex dat helemaal breekt met de structuur van de Westelijke Tuinsteden, schreef Het Parool eerder dit jaar. ‘Dat gebouw is daadwerkelijk een januskop: zo streng als de wand langs de snelweg is, zo frivool is de voorkant. Glooiende witte gebouwen met bijbehorende afgeronde balkons en ramen, dit deel van Rhapsody staat op een talud met een parkeergarage eronder.’

CPO Sciencepark

CPO Sciencepark Beeld Yvonne Brandwijk

Het CPO Sciencepark is genomineerd omdat het ‘sculpturale en functionele gebouw een treffend contrast met andere gebouwen op het Science Park vormt’. Het ontwerp was een uitdagende klus omdat het gebouw vanwege de ligging aan de dijk aan een aantal extra voorwaarden van het waterschap moest voldoen. ‘Daarnaast ligt het gebouw aan een toegangsweg naar de ringweg met zijn bijbehorende geluidbelasting en wordt het omgeven door veel hogere gebouwen, wat gevolgen heeft voor het daglicht. Ten slotte golden er strenge eisen voor de energiehuishouding.’

Architect Atelier van Wengerden besloot daarom de verschillende lagen verspringend te maken, zodat alle appartementen zonlicht ontvangen.

Prijs voor beste renovatie

De gemeente reikt ook een prijs uit voor de beste renovatie of herontwikkeling van erfgoed. Het RCO House, het Sweets Hotel en The Garage zijn genomineerd voor de prijs voor de Geurt Brinkgreve Bokaal.

Op 12 december worden de prijzen uitgereikt.