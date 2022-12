Deze fans nemen afscheid van De Dijk in Paradiso: ‘Het voelt alsof hun nummers speciaal voor jou geschreven zijn’

Fans van De Dijk staan in de rij voor het afscheidsconcert in Paradiso zaterdag. Beeld Eva Plevier

Miranda Rooda (55): ‘Ik moet nu een nieuwe hobby zoeken’

“Ik luister al van jongs af aan naar De Dijk. Mijn oom kocht ooit een cd van de band voor mij, zo heb ik ze leren kennen. Ik ga zeker wel zes of zeven keer per jaar naar een concert. Voor het concert van zondag heb ik ook kaartjes, dan is het echt de laatste keer. Natuurlijk is dat jammer, maar ooit moet er een eind aan komen. Het is goed zo. Alleen moet ik nu een nieuwe hobby zoeken. Het mooie aan De Dijk is dat ze muziek maken voor elk moment: nummers om op te feesten, nummers voor als je verdrietig bent of als je iemand verliest en nummers over liefde. Ik luister altijd naar De Dijk, het werd zelfs gedraaid tijdens mijn bruiloft. Hun muziek is voor altijd, het is de rode draad in mijn leven. Als ik tachtig ben, in een bejaardentehuis zit en De Dijk wordt aangezet, dan spring ik op en ga ik dansen.”

Miranda Rooda Beeld Eva Plevier

Mirjam Geerling (50): ‘Ik kwam eerder terug uit Egypte voor dit concert’

“Dertig jaar geleden speelden ze nog in kleine zalen met een klein publiek, heel intiem. In Paradiso vind ik de concerten van De Dijk altijd fantastisch. In de Ziggo Dome vind ik het wel heel groot, maar dan ga ik ook hoor! Deze week was ik op vakantie naar Egypte, de rest van de vakantiegangers blijft nog een dag, maar ik heb een eigen ticket terug geboekt. De Dijk kan ik niet missen. Onderuit is mijn favoriete nummer, daar zit zo’n onwijs goede saxofoonsolo in. Het voelt alsof de nummers speciaal voor jou geschreven zijn. Dat heeft iedereen met hun muziek. Vanavond wil ik graag vooraan staan, daarom sta ik zo achterlijk vroeg in de rij. Nog één keer vooraan staan bij De Dijk. Als het voorbij is ga ik wel een traantje wegpinken, denk ik.”

Mirjam Geerling (links) met vrienden. Beeld Eva Plevier

Joost van de Bunt (54): ‘De Dijk leerde mannen beter met en over vrouwen te praten’

“In mijn jonge jaren reed ik op mijn brommertje overal naartoe, naar elk concert. Ik denk dat De Dijk mannen met hun nummers heeft geleerd om beter met en over vrouwen te praten. Het gaat over gevoelens en liefde, en de taal die ze gebruiken is respectvol, dat is waardevol en bijzonder. Zanger Huub van der Lubbe woont bij mij in de buurt. Ik kom hem vaak tegen op de fiets of bij de supermarkt. Dan denkt ie waarschijnlijk ‘ik ken die man ergens van’. Misschien dat hij over een tijdje soloconcerten gaat doen of met iemand anders gaat spelen. Er bestaat bij mij nog wel een kleine hoop dat er een staartje aan het verhaal zit. Dat het niet helemaal over is.”

Joost van de Bunt Beeld Eva Plevier

Stef en Olaf Habraken (25 en 23): ‘De muziek is tijdloos’

Olaf: “Urenlang hoorden we de nummers van De Dijk in de auto. Wanneer we op vakantie gingen naar Spanje bijvoorbeeld. We kennen bijna alle nummers uit ons hoofd inmiddels.”

Stef: “De muziek van De Dijk is tijdloos, het maakt niet uit hoe oud je bent, het is altijd goed. De zevende hemel vind ik mooi en Groot hart, dat is ook een echt goed nummer.”

Olaf: “Thuis luisteren we er geregeld naar, maar ik zet de muziek niet op in de sportschool en luister er niet met vrienden naar.”

Stef: “We zijn ook wel de enigen van onze vrienden die naar ze luisteren. Sommigen weten niet eens wie ze zijn, die hebben er nog nooit van gehoord.”

Olaf: “Het is jammer dat ze gaan stoppen, maar het is ook wel tijd. Ze kunnen niet voor altijd doorgaan.”