Deze coronamaatregelen (gaan) gelden in Amsterdam

Beeld Dingena Mol

Mondkapjes op drukke plekken

Een landelijke mondkapjesplicht wordt voorlopig nog niet ingevoerd, maar lokale overheden krijgen wel de ruimte om met zo’n verordening te experimenteren. In Amsterdam, maar ook in Rotterdam, gaat dat dan ook volop gebeuren: vanaf 5 augustus geldt op drukke plekken de verplichting om een mondkapje te dragen. Het is de bedoeling dat iedereen dan op delen van de Wallen, in drukke winkelstraten als de Kalverstraat en op de markt van Plein ’40/’45 en de Albert Cuypmarkt een deel van het gezicht bedekt. Wie de verordening negeert, riskeert een boete.

Overigens bestaan er twijfels over de houdbaarheid van de mondkapjesplicht. Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans zei eerder tegen Het Parool dat de gemeente zo’n verordening helemaal niet kan invoeren en dat dat alleen landelijk kan worden opgelegd.

Openbaar vervoer

Alle zitplaatsen in het ov blijven beschikbaar. Wel is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht en blijft het verzoek om de spits te vermijden van kracht. Voor personenbusjes en touringcars geldt een verplichte reservering en een gezondheidscheck.

Winkels

Voor winkels gelden op dit moment nog geen bijzondere maatregelen. Er is geen maximum aantal bezoekers dat een winkelier mag binnenlaten. Winkels en supermarkten zijn zelf verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk scheiden van mensenstromen.

Wel heeft burgemeester Halsema een verbod ingesteld op de verkoop van alcohol in winkels op de Wallen, van donderdag tot en met zondag van 4 uur ’s middags tot 3 uur ’s nachts. Supermarkten voelden zich overvallen door het alcoholverbod van de burgemeester en eisten een spoedoverleg. Volgens hen zijn de problemen niet met een alcoholverbod op te lossen.

Horeca

Cafés en restaurants mogen nog steeds maximaal honderd mensen binnenlaten, mits men 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Als horecagelegenheden ervoor zorgen dat iedereen vaste zitplaatsen heeft, die van tevoren en na een gezondheidscheck zijn gereserveerd, dan mogen er meer dan honderd mensen naar binnen. Ook hier geldt uiteraard de 1,5 meter-regel, dus alleen grote restaurants komen voor de ontheffing in aanmerking. Op terrassen gelden ook geen maxima voor het aantal mensen, als men zich maar aan de vaste zitplaatsen houdt.

Het is overal verboden om de tafels aan de kant te schuiven en een dansvloer in te richten, of om een al aanwezige dansvloer in een café of restaurant open te houden. Clubs moeten de deuren sowieso gesloten houden tot 1 september.

In de openbare ruimte

Overal in de openbare ruimte is het de bedoeling dat mensen met inachtname van 1,5 meter afstand om elkaar heen beweegt. Kinderen tot 12 hoeven zich daar echter niet aan te houden en jongeren tot 18 mogen onderling dichter bij elkaar komen. Op school moeten zij tot hun leraar dan wel weer 1,5 meter afstand bewaren.

Tijdens sport-, theater of danslessen binnen of buiten hoeft geen afstand gehouden te worden, evenmin als tijdens een bezoek aan de kapper, masseur of rij-instructeur of in het contact tussen cliënten en zorgverleners.

Op sommige plekken is het momenteel voor fietsers niet goed mogelijk om met voldoende afstand langs elkaar heen te bewegen, vindt de gemeente. Daarom worden ze op sommige plekken in de stad naar de rijbaan gestuurd. Het gaat onder anderen om de J.P. Heijestraat in West, de Eerste van Swindenstraat in Oost, de Rijnstraat in Zuid en de Museumbrug in het centrum. De maatregel zal in eerste instantie tot 31 oktober duren en de gemeente benadrukt dat verkeersveiligheid voorop staat. Ook wordt in alle straten gekeken of het instellen van eenrichtingsverkeer voor voetgangers een optie is.

Verder zijn zowel binnen (in winkels, horeca en andere openbaar toegankelijke plekken) als buiten spreekkoren verboden. Ook hard zingen of schreeuwen met meerderen tegelijk is niet toegestaan.

Mensen met klachten

Het RIVM wil dat mensen thuisblijven bij een neusverkoudheid of loopneus, als je keelpijn hebt, moet niezen of (licht) hoest, of verhoging hebt tot 38 graden. Belangrijk: als iemand in een huishouden verkoudheidsklachten én koorts heeft, moeten alle huisgenoten thuisblijven. Er wordt een uitzondering gemaakt voor wie een cruciaal beroep heeft, zoals agenten en verpleegkundigen.

Wie koorts heeft (meer dan 38 graden) en hoest of moeilijk ademt, moet de huisarts bellen. Wie ouder dan 70 is, een chronische ziekte of verminderde weerstand heeft én koorts, wordt dat ook geadviseerd.

Samenkomsten en evenementen

In woningen geldt geen maximum aantal personen. Wel geeft het RIVM het dringende advies er altijd voor te zorgen dat de 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gewaarborgd en dat ook de hygiënemaatregelen kunnen worden nageleefd. Als een samenkomst leidt tot overlast of mogelijk een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.

Per 1 juli is het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen opgeheven. Lokale autoriteiten bepalen of organisatoren zich aan de maatregelen kunnen houden: is er voldoende ruimte om de activiteit op 1,5 meter te kunnen inrichten en moet nog aan andere specifieke voorwaarden worden voldaan? Niet alles zal mogelijk zijn.