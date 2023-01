Deze buurt in Zuidoost gaat dwars door het energieplafond

In het Geerdinkhof in Amsterdam-Zuidoost doet men er alles aan het energiegebruik van de veelal wat verouderde woningen omlaag te brengen, zoals deze bewoner die ‘Koning Zonnepanelen’ wordt genoemd. 'Hij heeft er een stuk of dertig. Zijn dak lag vol, dus hij heeft ze ook aan de zijkant van zijn woning gehangen.' Beeld Renate Beense

Op het deze week gepubliceerde kaartje over het Amsterdamse gasverbruik vielen verschillende grootverbruikers op. De grachtenpanden in Centrum, de herenhuizen in Oud-Zuid, de riante woningen aan de dijklinten in Noord: het zijn allemaal huizen waar je van kan verwachten dat de bewoners het energieplafond van 1200 kubieke meter gas ruimschoots zullen overschrijden.

Maar tussen die gasslurpers zit een vreemde eend in de bijt: Geerdinkhof in Zuidoost. Dit is een buurtje met ruim vijfhonderd woningen in de G-buurt Oost, aan drie zijdes omzoomd door het groen van de Bijlmerweide. We praten hier niet over statige miljoenenpanden, maar enigszins gedateerd ogende laagbouw die nu rond de vijf ton opbrengt.

Het gasverbruik van 2022 komt in de wijk haast stelselmatig uit boven het prijsplafond: van gemiddelden van 1600 kuub tot zelfs 2300 kuub, wat betekent dat sommige bewoners komend jaar flink de portemonnee moeten trekken. Want voor elke kuub boven dat plafond moet de prijs uit hun contract worden afgetikt: vaak wel het dubbele van de 1,45 euro die tot het plafond geldt.

Permitteren

Dat heeft vooral te maken met de staat van de woningen, zegt bewoner Robert Nieuwenhuis. Ze zijn gebouwd in de jaren zeventig en tachtig en relatief groot, met zo’n 100 tot 180 vierkante meter oppervlakte. Maar sommige zijn ook matig onderhouden én de laatste jaren weinig gemoderniseerd. “Vooral de isolatie is ronduit slecht. Mijn vloer is van beton, dus ik zet de vloerverwarming aan voor zo’n beetje iedereen behalve mezelf. Het glas is verouderd, en de isolatie is een paar centimeter dik.”

Dat zorgt voor grote verschillen in de buurt, ziet hij. “Sommige bewoners wonen hier al heel lang, en hebben hun hypotheek bijna afbetaald. Zij kunnen het zich permitteren om een steeds hogere energierekening te betalen, maar niet om serieuze maatregelen te nemen. Daarnaast heb je de jonge generatie, die nu snel gaat isoleren en het oude glas eruit haalt.”

Isolatiecampagne

De wijk is al jaren bezig het hoge energieverbruik terug te dringen, vertelt Wouter van Rennes, die al 28 jaar in het Geerdinkhof woont. Hij voert de bewonersvereniging aan en vormt met een clubje medebewoners een energietransitiecommissie.

“Twee jaar geleden hebben we met infraroodcamera’s naar zo'n vijftig huizen gekeken. Mijn huis had bijvoorbeeld nog veel ouderwetse ruiten en slechte kozijnen, waar veel warmte door verdween. Daarna zijn we een grote isolatiecampagne gestart. Tientallen huizen konden zo hun vloer, dak, muren of ramen voor een goede prijs laten isoleren.”

Het doel is niet alleen het gasverbruik op korte termijn terug te dringen, de buurt probeert zich ook voor te bereiden op een mogelijke collectieve energievoorziening. Ze kijken bijvoorbeeld verlekkerd naar een groep bewoners van het WG-terrein in Oud-West die van plan is over te stappen op aquathermie: met warmte uit het water van het Jacob van Lennepkanaal worden dan hun woningen verwarmd.

In het Geerdinkhof zou wellicht het water uit de Weespertrekvaart gebruikt kunnen worden, maar een dergelijk plan is nu nog verre toekomstmuziek. “Zo'n collectieve voorziening valt niet in een paar jaar te realiseren, en we zitten hier bovendien met allemaal huizen met erfpacht, in plaats van één appartementencomplex dat je op zo'n net kan aansluiten. Maar tot die tijd proberen we onze huizen optimaal te isoleren, want dat is nodig om ze voor te bereiden op zulke toekomstige, alternatieve manieren van verwarming.”

Koning Zonnepanelen

Het Geerdinkhof probeert dus in rap tempo hun huizen van het gas af te krijgen, en de energiecrisis en de pan uit rijzende kosten hebben daar nog een schepje bovenop gedaan. Zo zijn de zonnepanelen niet aan te slepen in de wijk, zegt Wouter van Rennes, die een bewoner aanduidt als ‘Koning Zonnepanelen’. “Hij heeft er een stuk of dertig. Zijn dak lag vol, dus hij heeft ze ook aan de zijkant van zijn woning gehangen.”

Ook opvallend: in de wijk kun je ruiken dat er veel houtkachels en open haarden worden gebruikt. Daarnaast zijn de nieuwe bewoners, veelal jonge gezinnen die maar wat graag in zo'n grote woning met tuin trekken, druk bezig hun huizen compleet onder handen te nemen.

Dat geldt ook voor Robert Nieuwenhuis, die een jaar geleden zijn ouderlijk huis kon kopen. Hij is een grootscheepse verbouwing van plan, en zijn verlanglijstje om zijn verbruik van 1500 kuub terug te dringen is láng. “Ik ga de hele schil aanpakken: die is gewoon beroerd. De gevels, de ruiten, het dak, de vloer, de mechanische ventilatie: alles wordt aangepakt. Zonnepanelen en een zonneboiler komen op het dak. En dan wil ik ook nog over naar een ijsbuffersysteem, waarmee je overtallige warmte van de zomer opslaat voor de winter. Dat wordt nog niet veel gebruikt, maar is volgens mij wel de toekomst. Ik ga daar mijn hele huis op inrichten.”