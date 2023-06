Deze bewoners verloren hun huis bij de brand aan de Joan Muyskenweg: ‘Had ik maar een verzekering afgesloten’

Drie weken na de brand in een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Oost zitten nog tientallen mensen zonder woonruimte. Hoe is het om van de een op de andere dag je huis te verliezen? ‘Ik was mentaal niet in staat om te werken.’

Beeld Koosje Koolbergen

Myrthe Duijff (26), woonde met haar vriend op de tweede verdieping van De Enter.

“De brand is geen voorpaginanieuws meer, maar wij als bewoners zitten er nog middenin. Ik verwachtte op de een of andere manier dat je in zo’n noodsituatie hulp krijgt. Dat is niet zo. De brand voelt als iets wat niet mijn schuld is, maar wat ik wel allemaal zelf moet oplossen.”

“Wij horen niet tot de zwaarst getroffenen, onze woning heeft vooral waterschade. We slapen nu drie weken in een studiootje van een vriendin die op vakantie is. Hierna kunnen we anderhalve week in iemands appartement, dan twee weken bij vrienden en daarna twee weken bij mijn broer.”

“We zijn een soort nomaden, telkens op zoek naar een dak boven ons hoofd. De woning die Vesteda ons heeft aangeboden is niet passend. Van anderen krijgen we woningen aangeboden buiten Amsterdam, maar we willen niet óók nog worden afgesneden van ons leven hier. Onze vrienden, sporten en hobby’s: dat geeft juist steun en houvast.”

“De eerste week heb ik me ziek gemeld van werk. Ik was mentaal niet in staat om te werken. Je huis kwijtraken is tot daaraan toe, maar dan moet je je elektra en internet gaan opzeggen, een opslag regelen, je spullen eruit halen.”

“Vorige week ben ik weer met werken begonnen, maar volle dagen maken lukte niet. Als ik ’s avonds thuiskwam, moest ik alleen maar dingen regelen. Ik kwam niet tot rust en ik kon de gebeurtenissen niet verwerken. Gelukkig heb ik afspraken kunnen maken met mijn werkgever.”

“We waren niet verzekerd. Een dure les, want niet alleen onze spullen maar ook de verhuiskosten en de kosten voor een vervangende woning worden niet gedekt. Ook is ons huis niet geïnspecteerd. Als er al een schadeclaim komt, is er niemand die onze schade überhaupt heeft opgenomen.”

“Ik weet dat ik er veel van zal hebben geleerd, als ik straks op deze periode terugkijk. Daar heb ik nu alleen weinig aan. Af en toe ben ik gewoon heel erg verdrietig, daarna zet ik m’n schouders eronder. Eerst een nieuwe plek vinden.”

Beeld Koosje Koolbergen

Casimir Hammerstein (34), woonde met zijn vriendin en zoon (1) op de zevende verdieping van De Enter.

“We hadden net de kleine op bed gelegd toen de buurvrouw voor de deur stond met tranen in haar ogen. Wegwezen, was de boodschap. ‘Oké,’ zei ik, helemaal perplex. Even later stonden we trillend op straat te kijken naar de brand. De rook veranderde van wit en grijs naar zwart, ineens stond het dak in de fik.”

“Die nacht werden we opgevangen in het Mercure Hotel en de volgende dag mochten we met de brandweer een kwartiertje naar binnen. We waren best blij, want ons appartement leek niet helemáál afgebrand. We hebben twaalf zakken kleding meegenomen en gewassen bij mijn ouders.”

“Die kwamen zo vreselijk stinkend uit de wasmachine, dat we alsnog alles hebben weggegooid. Experts hebben ons aangeraden zo ver mogelijk weg te blijven van alle beschadigde spullen, omdat het niet gezond zou zijn. De spullen die niet verbrand zijn, hebben waterschade.”

“Uiteindelijk hebben we anderhalve week in het hotel gezeten. Dat was heel fijn, maar ook onzeker, want we wisten niet hoelang we nog konden blijven. Inmiddels hebben we bij mijn ouders gelogeerd en bij iemand die een week zijn huis aanbood. Sinds deze week hebben we een eigen appartement, het opbouwen kan beginnen.”

“Los van het financiële aspect, is het vooral heel veel geregel. Mijn vriendin heeft wat paspoorten meegegrist toen we ons huis verlieten, maar verder hebben we niks meer. We blijven daar tegenaan lopen. Dat je denkt: o, even een tandenborstel of nagelschaartje pakken. Maar dat kan niet, je moet echt álles opnieuw aanschaffen.”

“Helaas waren we niet verzekerd. Ik kan me voorstellen dat mensen dat niet slim vinden, dat vind ik zelf ook niet. Ik dacht altijd: dat komt wel als ik ooit een huis koop. Bovendien waren de drie etages waar wij woonden pas een paar jaar oud. Ik verwachtte niet dat er iets zou gebeuren. Achteraf denk je: had ik het maar gedaan.”

Beeld Koosje Koolbergen

De Russische Aleksandra Mazlina (38) woonde met haar man, zoon (6) en dochter (bijna 3) op de achtste verdieping van De Enter.

“De situatie is vreselijk. We hebben al onze bezittingen verloren. Onze paspoorten, geboortecertificaten en medische papieren zijn weg: zelfs het kastje waarin die documenten zaten is gereduceerd tot een hoopje as. Kleren kun je opnieuw kopen, maar het verliezen van de kleine spullen die je een thuisgevoel geven – dat is het ergst.”

“Er moet ook veel geregeld worden. We hebben de Russische ambassade gecontacteerd over onze paspoorten, maar dat is een lang proces, vooral omdat de banden tussen Rusland en Nederland momenteel niet goed zijn. De IND heeft gezegd dat ze ons binnen twee maanden een identiteitsbewijs kunnen geven. Deze zomer gaan we dan maar Nederland ontdekken.”

“Gelukkig doen de kinderen het goed. De kleinste wordt volgende week drie, ze heeft al veel nieuw speelgoed gekregen. Laatst moest ze huilen omdat ze haar lievelingsknuffel miste, maar dat was snel voorbij. Voor de oudste is het moeilijker: hij mist het huis, zijn lego en zijn boeken.”

“Er is ook veel steun vanuit school en de medewerkers van het Mercure Hotel waren lief. Mijn werkgever heeft een appartement voor ons gehuurd. We zitten ver van ons vorige huis, het is wel vijfenveertig minuten fietsen naar de school en crèche. Maar ik ben heel dankbaar.”

“Mijn werkgever heeft gezegd dat ik de tijd kan nemen. Ik ben in shock en dat zal nog wel even duren. Dat dit heeft kunnen gebeuren in een ontwikkeld land als Nederland, had ik nooit kunnen bedenken. De snelheid waarmee het vuur zich verspreidde was ongelooflijk. Het is een wonder dat het goed is afgelopen, vooral omdat er op onze verdieping geen brandalarm afging. Iemand moet hier verantwoordelijk voor zijn.”

“Op dit moment duw ik al die gedachten weg: er moet nog veel geregeld worden. Ik vrees voor de klap als de rust is teruggekeerd, maar probeer positief te blijven. Eerst wil ik ons normale leven terug.”

Beeld Koosje Koolbergen

Caroline Göbel (29), woonde met haar vriend en hondje op de eerste verdieping van De Enter. Ze startte samen met buurvrouw Emma Ramos Vargas (27, vierde verdieping) een inzamelingsactie.

“We waren niet thuis tijdens de brand, maar de volgende dag zijn we meteen naar Amsterdam gegaan. Wij woonden op de eerste verdieping, daar is alleen waterschade. Toch kunnen ook wij voorlopig niet terug, het opbouwen gaat nog lang duren. Gelukkig konden we bij familie logeren en hebben we deze week vervangende woonruimte gevonden.”

“Van onze buren hoorden we meteen de heftigste verhalen. Sommigen zijn alles kwijtgeraakt. Ik voelde me machteloos en wilde graag helpen. De eerste dagen vroegen we telkens of ze nog iets nodig hadden. Kleding, zeiden de meesten. Maar als je alles bent kwijtgeraakt, staat je hoofd er niet naar om in de Kalverstraat te gaan shoppen.”

“Samen met buurvrouw Emma heb ik een inzamelingsactie opgezet. In het Mercure Hotel was een vergaderruimte over, daar maakten we een soort gratis winkeltje. De bewoners konden langs de tafels scharrelen en kleding, tassen en schoenen meenemen. Nu kunnen mensen die iets willen doneren mailen en brengen we ze rechtstreeks in contact met bewoners.”

“We krijgen enorm veel lieve mails binnen van mensen die willen helpen, zelfs uit Groningen komen donaties. Sommige mensen willen geld geven, maar wij houden het nu alleen bij kleding. En als mensen permanente woonruimte beschikbaar hebben in en om Amsterdam, met het liefst een à twee slaapkamers in de vrije sector, is dat ook welkom. De steun is overweldigend. Deze crisis zorgt ook voor veel saamhorigheid.”

Brand in je woning: en dan? Door een hevige brand in appartementencomplex De Enter aan de Joan Muyskenweg in Oost in de nacht van zaterdag 3 juni kwamen alle honderdvijftig bewoners van de flat zonder woning te zitten. Twintig appartementen blijven jaren onbewoonbaar, voor de andere bewoners geldt dat ze minimaal drie maanden niet terug kunnen. Eerste hulp

Slachtoffers van een woningbrand worden allereerst opgevangen door stichting Salvage. Zij proberen binnen een uur na de brandmelding aanwezig te zijn en bieden hulp en opvang tot de eerstvolgende werkdag. Dat doen ze namens alle brandverzekeraars in Nederland. Zo kunnen gedupeerden – verzekerd of niet – kosteloos de nacht elders doorbrengen. Ook meldt Salvage de schade bij de verzekeraar, die de afhandeling in gang zet. “De meeste schade door brand of hitte wordt vergoed,” zegt Michel Ypma, woonverzekeringsexpert van Independer. De inboedelverzekering verzekert spullen ín je huis, de opstalverzekering verzekert het huis zelf. Als je een huis huurt, wordt de opstal meestal geregeld door de verhuurder. Vergoeding

Een schade- of brandexpert komt namens de verzekeraar langs om de schade op te nemen. “Zodra het schadebedrag is vastgesteld, is het een kwestie van bonnetjes overhevelen,” aldus Ypma. Het helpt om (online) foto’s te bewaren van waardevolle spullen als sieraden en bonnetjes van grote aankopen, zodat de schade ook accuraat kan worden vastgesteld bij een grote brand. Het uitgekeerde bedrag dekt over het algemeen niet de volledige vervanging van de inboedel, maar vergoedt de benodigdheden om het leven op te pakken. Ook identiteitsdocumenten en additionele kosten, als schoonmaak of opslag, vallen daaronder. Als de gedupeerde het niet eens is met het schadebedrag, dekt de verzekering de kosten van een contra-expert. Tijdelijke huisvesting is doorgaans meeverzekerd, afhankelijk van de polisvoorwaarden. “Als de woning moet worden hersteld of herbouwd, vergoedt de verzekeraar maximaal twee jaar aan kosten voor vervangende woonruimte,” zegt Ypma. De woonruimte moet wel in verhouding staan tot de oorspronkelijke woning, meestal is toestemming van de verzekeraar vereist. Als de woning niet wordt hersteld of herbouwd, wordt doorgaans maximaal 16 weken aan tijdelijke huisvesting vergoed. Niet verzekerd

Onverzekerden zijn aangewezen op de toeschietelijkheid van verhuurders, gemeente of werkgevers. De verhuurder heeft geen plicht tot herhuisvesting. “Uit coulance ondernemen verhuurders meestal wel actie, maar wettelijk zijn ze het niet verplicht,” zegt Gert Jan Bakker van Stichting !Woon. Dat geldt ook voor de gemeente. “Er is geen juridische zorgplicht,” zegt een woordvoerder. “Maar bij schrijnende situaties zullen we altijd kijken wat we kunnen doen.” Bij de brand op de Joan Muyskenweg coördineert de gemeente nazorg vanuit het stadsdeel. Verhuurder Vesteda bekostigde het tijdelijke verblijf van bewoners in het Mercure Hotel. Ook kregen huurders een vervangende woonruimte aangeboden. Vorige week bleek dat veel bewoners deze afslaan. De woningen zouden niet passend zijn. Alle bewoners van het blok moeten vóór 1 juli hun spullen verhuizen, daarna begint de renovatie van het pand. Vesteda vergoedt tot 15 procent van de oorspronkelijke huurprijs als de kosten van de vervangende woning duurder uitvallen. Wie de huur opzegt, krijgt een vergoeding.

