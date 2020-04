Deze bekende en onbekende Amsterdammers kregen een lintje

Burgemeester Femke Halsema belt degenen die een lintje krijgen. Beeld ANP

Burgemeester Halsema had het daarmee een stuk drukker dan vorig jaar, toen zij ‘slechts’ 28 lintjes mocht vergeven. Het jaar daarvoor kon waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen 40 Amsterdammers feliciteren.

De lintjes worden toegekend aan burgers die een bijzondere bijdrage aan de samenleving hebben geleverd. Normaal gesproken ontvangen de kersverse leden, ridders en officieren in de Orde van Oranje-Nassau hun onderscheiding tijdens een feestelijke ceremonie, maar dit jaar moeten ze het doen met een belletje. Voorlopig althans: later volgt een grote uitreiking.

Landelijk werden dit jaar 3060 Nederlanders onderscheiden. Daarvan was 35 procent vrouw. In Amsterdam lag dat cijfer een stuk hoger, met 49 procent. Veruit het grootste deel van de gedecoreerden – 87 procent – werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het leeuwendeel van de lintjes werd uitgereikt vanwege vrijwilligerswerk.

De jongste gedecoreerde is zanger Jan Smit. De 34-jarige Volendammer is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn muzikale werk wordt Smit geroemd voor werk voor goede doelen, waaronder SOS Kinderdorpen en het Oranjefonds.

Toos Wierma-Ballings uit Eindhoven is met haar 95 jaar de oudste gehuldigde. Voor haar werk als koster werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vorig jaar. Beeld ANP

Amsterdam

Dan de Amsterdamse gedecoreerden. 51 in totaal, onder wie 26 mannen en 25 vrouwen. Vijf Amsterdammers werden benoemd tot Officier, 16 tot Ridder en 30 tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder een aantal bekende Amsterdamse winnaars.

Hans Kesting (59), Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

De in Rotterdam geboren Kesting speelde in een groot aantal films, waaronder Karakter, Alles is liefde en Minoes. Hij vertolkte verschillende rollen bij Toneelgroep Amsterdam en ontving meerdere prijzen prijzen voor zijn acteerwerk, waaronder de Louis d’Or en de Albert van Dalsumring. Ook onder de jeugd geniet Kesting bekendheid: hij speelt al tientallen jaren mee in Het Klokhuis.

Hans Kesting. Beeld Linda Stulic

Roberto Payer, Officier in de Orde van Oranje Nassau

De general manager van het Hilton Amsterdam en het Waldorf Astoria is een van de bekendste gezichten van de Amsterdamse horeca. Iemand met een drukke agenda, zo bleek toen Het Parool een dag met hem meeliep. Vijftig jaar ervaring bij het Hilton en betrokken bij de ontwikkeling van talrijke culturele initiatieven, onder meer met het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Concertgebouw. Hij is ambassadeur van het Gastvrijheidsgilde en treed regelmatig als gastspreker op. Het thema van zijn besprekingen? Gastvrijheid.

Roberto Payer. Beeld Richard Mouw

Dini Glas, Lid in de Orde van Oranje-Nasau

Als coördinator van het Psychiatrisch Café organiseert én presenteert Dini Glas cafébijeenkomsten door heel Amsterdam. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met interesse voor geestelijke gezondheid. Verder is Glas betrokken bij het radioprogramma Radio Signaal, op zender StadsFM. Ook daarin staan gezondheid en welzijn centraal.

Baba Sylla, Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Na een getroebleerde jeugd kwam Sylla in 1988 naar Amsterdam. Ruim tien jaar later, in 1999, richtte hij Orange Babies op, een organisatie die met hiv geïnfecteerde Afrikaanse vrouwen en baby’s helpt. ‘Ik zie mensen die ten dode opgeschreven waren, maar door medicijnen, eten en zorg hun leven terugkregen. Dat is onbetaalbaar,’ zei Sylla in een interview met Het Parool.

Baba Sylla. Beeld Lenny Oosterwijk

Sandra Chedi, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Het Amstel Botel bij de NDSM-werf, met de kenmerkende rode letters, is sinds 2002 in handen van Sandra Chedi. Maar Chedi doet meer. In 2012 richtte ze stichting WOW op, een budgethostel, cultureel centrum en tijdelijk verblijf voor kunstenaars, daklozen en alleenstaande moeders. Ze is als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Bijlmer Bomentuin, de Openbare Bibliotheek Amsterdam en de Stichting Zaanse Schans.

Gerrit Zant, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

In 1987 gestart met hokken en kooien uit resthout, maar inmiddels uitgegroeid tot een opvang voor duizenden vogels en honderden zoogdieren. Gerrit Zant krijgt een lintje voor zijn werk bij opvangcentrum De Toevlucht, op de Bijlmerweide. Hij richtte het centrum op, fungeerde jarenlang als directeur en zet zich nu nog altijd in als vrijwilliger.

Selma Ergişi-Ablak (39), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ze is de jongste gedecoreerde vrouw, de 39-jarige Selma Ergişi-Ablak. Als vrijwilliger zet ze zich in voor de emancipatie van vrouwen met een migratie-achtergrond en de bestrijding van radicalisering. Ergişi-Ablak organiseert workshops en bijeenkomsten en adviseert de gemeente. Dat doet ze onder meer vanuit Platform INS, een organisatie die verdeeldheid binnen de samenleving wil tegengaan.

Siep de Haan, Ridder in de Orde van Oranje- Nassau

Hij had nooit gedacht dat de Gay Pride zo’n groot succes zou worden, vertelde Siep de Haan in Het Parool. Maar de Pride, waar De Haan tot 2006 als organisator bij betrokken bleef, wérd een groot succes. Het is een van de redenen dat De Haan een lintje mag ontvangen. De Amsterdammer was ook betrokken bij onder meer Wereld Aids Dag-benefietevenement Love Dance Paradiso, het Andreas Cultuur Fonds en de Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam.

Siep de Haan. Beeld Femke Boermans

Karolina Spaić, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wat doet Karolina Spaić níet? Ze regisseert, coacht, adviseert, doceert en schrijft. In 1991 richtte ze het ZID Theater op, dat onder haar leiding uitgroeide tot een bloeiende organisatie in de Kolenkitbuurt. Met een groep vrijwilligers, ‘buurtacteurs’, maakt ze voorstellingen en presentaties.

Goli Abdurahman, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Abdurahman, zelf ex-patiënt, strijdt onvermoeibaar om borstkanker bespreekbaar te krijgen, vooral onder anderstalige en laaggeletterde vrouwen. Want soms gaan vrouwen zo laat naar de dokter dat er geen redden meer aan is. Als vrijwilliger bij onder meer de Borstkankervereniging Nederland en stichting Mammarosa organiseert ze voorlichtingsbijeenkomsten, geeft ze lezingen en houdt ze een wekelijks verpleegkundig spreekuur. ‘Wij merkten ook dat er een taboe rust op borstkanker. Vooral als het gaat om het bespreken van de diagnose met je familie,’ zei ze tegen Het Parool.