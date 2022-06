Deze Amsterdamse scholieren zijn wel/niet geslaagd: ‘Een uur van tevoren werd ik toch wel heel zenuwachtig’

Floor Bolhuis (17) zit op het IJburg College en is geslaagd voor de havo: 'Het duurde heel lang voordat ik gebeld werd, maar ik kon de zenuwen aardig onder bedwang houden.' Beeld Marc Driessen

Duizenden middelbareschoolleerlingen hebben vandaag te horen gekregen of zij geslaagd zijn voor hun centrale eindexamens. Alleen de leerlingen van het vmbo-t en vmbo-kader moeten nog even afwachten: zij krijgen hun uitslag volgende week woensdag pas, vanwege een extra toegevoegd tijdvak ten gevolge van corona.

Ook dit schooljaar hadden leerlingen last van coronabeperkingen en schoolsluitingen. Daarom konden ze een beroep doen op de mogelijkheid hun centraal eindexamen te spreiden en hadden ze recht op een extra herkansing. Daarnaast kon er ook dit jaar gebruik worden gemaakt van de zogenoemde duimregeling: een extra maatregel waarbij één vak (kernvakken uitgezonderd) van het eindresultaat buiten beschouwing mag worden gelaten.

Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens, spreekt zijn bewondering uit voor de leerlingen, scholen en docenten in een volgens hem wederom bijzonder examenjaar: “Veel docenten hebben tijdens hun vrije dagen doorgewerkt, dat kon door het vervroegde tweede tijdvak dit jaar helaas niet anders. Ik heb daar veel respect voor.”

Donderdagochtend werd al bekend dat de normering voor het nakijken van de eindexamens, de zogeheten N-term, dit schooljaar gemiddeld 0,1 tot 0,3 punt hoger uitvalt dan in voorgaande pre-coronajaren. Hoe hoger de N-term, hoe minder punten scholieren hoeven te behalen voor een voldoende. Vooral bij de havo-vakken wiskunde B (1,7), natuurkunde (1,7) en bedrijfseconomie (1,9) valt de N-term hoog uit.

Hoe verging het de vier Amsterdamse scholieren die we eerder spraken? Sueda, Raúl, Floor, en Leon blikken terug op hun examen en uitslag. Dé grote vraag: zijn ze geslaagd?

Nederland, Amsterdam, 15 mei 2022.Eindexamenkandidaat Sueda Biyukkoras (16), leert voor haar examens in de OBA.Fotografie: Jean-Pierre Jans Beeld Jean-Pierre Jans

Sueda Buyukkoras (16) zit op het Lumion en is geslaagd voor de havo: ‘Ik doe het nog even rustig aan qua examenfeestjes, maar zaterdag ga ik helemaal los.’

“Toen ik werd gebeld en hoorde dat ik geslaagd was kon ik alleen maar gillen. Ik belde mijn moeder om het te vertellen, zij kon ook alleen maar gillen. Ik was heel zenuwachtig maar ben blij en opgelucht dat ik geslaagd ben. Voor mijn eindexamens heb ik voor Nederlands en biologie een 5 gehaald. Maar dat maakt niet uit, want ik ben geslaagd. Dat ga ik vieren deze zomer tijdens mijn vakantie in Turkije. Daarna neem ik een tussenjaar en ga ik aan mijn portfolio werken om daarmee te worden toegelaten tot een animatieopleiding. De aankomende dagen doe ik het nog even rustig aan qua examenfeestjes. Maar zaterdag ga ik helemaal los.”

Nederland, Amsterdam, 15 mei 2022.Eindexamenkandidaat Raoul Carrera (18), leert voor zijn examens in de OBA.Fotografie: Jean-Pierre Jans Beeld Jean-Pierre Jans

Raúl Carrera (18) zit op het Hervormd Lyceum Zuid en is geslaagd voor het vwo: ‘Toen ik hoorde dat ik geslaagd was, maakte ik vanbinnen een vreugdedansje.’

“Met nul onvoldoendes op mijn eindlijst ben ik geslaagd! Doordat ik alles van tevoren had nagekeken, wist ik dat eigenlijk al. Maar toch vond ik vandaag heel spannend. Toen ik hoorde dat ik geslaagd was, maakte ik vanbinnen een vreugdedansje. Helaas ben ik nog niet helemaal klaar met leren. Voor mijn vervolgstudie aan de TU Delft heb ik nog een wiskunde B-certificaat nodig. Dat wordt nog even blokken deze zomer. Vanavond doe ik het ook nog even rustig aan want ik moet werken. Maar ik ben niet zielig, de aankomende dagen staan volgepland met leuke examenfeestjes.”

Nederland, Amsterdam, 15 mei 2022.Eindexamenkandidaat Floor Wolhuis (17), leert voor haar examens in de OBA.Fotografie: Jean-Pierre Jans Beeld Jean-Pierre Jans

Floor Bolhuis (17) zit op het IJburg College en is geslaagd voor de havo: ‘Voor Engels heb ik zelfs een 9 gehaald, crazy.’

“Ik ben geslaagd en echt heel blij. Het duurde heel lang voordat ik gebeld werd, pas na veertig minuten. Maar gelukkig keek ik de uitslag met veel vertrouwen tegemoet en kon ik de zenuwen aardig onder bedwang houden. Ik dacht dat ik misschien nog een vak weg moest strepen maar ook dat was niet het geval. Voor Engels heb ik zelfs een 9 gehaald, dat vind ik echt crazy. Ik ben heel blij dat ik klaar ben en niet meer hoef te leren. Deze zomer ga ik veel chillen met vrienden en op vakantie. Na deze stressvolle periode kijk ik daar erg naar uit. Na de zomer begin ik met een vooropleiding om een portfolio op te bouwen voor een kunstopleiding. Maar dat zijn zorgen voor later: vanavond ga ik uit eten met mijn ouders om het behalen van mijn diploma te vieren.”

Nederland, Amsterdam, 15 mei 2022.Eindexamenkandidaat Leon Kohn (19), leert voor zijn examens in de OBA.Fotografie: Jean-Pierre Jans Beeld Jean-Pierre Jans

Leon Kohn (19) zit op het Montessori Lyceum Amsterdam en is geslaagd voor het vwo: ‘Een uur voordat ik het belletje zou krijgen werd ik toch wel erg zenuwachtig.’

“Het is heel goed gegaan gelukkig, ik ben heel blij. Officieel moet ik nog een duimvak inhalen maar als ik daar een 1 voor haal, ben ik nog steeds met een zeven gemiddeld geslaagd. Zelfs voor biologie, waar ik niet voor had geleerd, heb ik een 8 gehaald. Ik zei stoer tegen iedereen dat ik morgen een belletje zou krijgen dat ik geslaagd zou zijn, maar een uur van tevoren werd ik toch wel heel zenuwachtig. Mijn vriendin moest mij toen wat afleiding geven, anders hield ik het niet vol. Na de zomer begin ik met de studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Daar kijk ik erg naar uit. Voor nu ga ik vakantie vieren op Rhodos met mijn vriendin en heel veel chillen.”