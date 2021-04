Deze Amsterdamse buurvrouwen brachten een eendje groot

Eend Sientje met Truus en haar man Douwe. Beeld Dorte Hopmans

Je moet iets wanneer je noodgedwongen thuisblijft met prachtig weer. Dus toen Mieke Blommesteijn in mei 2020, tijdens de eerste lockdown, gepiep hoorde tussen de schepen en een klein verdwaald pulletje zag spartelen, schoot ze te hulp. Vlak ervoor had ze een moeder eend met haar kroost weg zien zwemmen; dit jong was achtergebleven.

Ze wist samen met haar buurvrouw Karlijn ten Donkelaar het eendje uit het water te vissen met een net. Ze brachten het beestje naar Truus Huitema. “Omdat zij graag voor dieren zorgt,” vertelt Dorte Hopmans, die als laatste betrokken raakte. “We besloten het dier Sientje te noemen – later bleek het een jongen te zijn.”

Sientje, twee dagen oud. Beeld Dorte Hopmans

De eerste lockdown was net begonnen, dus de vrouwen alle tijd. “Dit is echt ontstaan omdat iedereen thuis zat. Het is héél veel werk om zo’n klein eendje te verzorgen, dus we verdeelden de taken. We gingen in de weer met een mandje, een lamp voor de warmte, hebben uitgezocht wat een eendje moet eten en leerden hem zwemmen. We gaven Sientje zelfs een klein vlot om op te wonen.”

Al snel raakte de buurt geïnteresseerd; Sientje kreeg zijn eigen Instagrampagina en Dorte besloot het proces te filmen.

Binnen zes weken was Sientje een volgroeide eend en verliet hij het nest. “Hij moest natuurlijk terug de natuur in, het was nooit onze bedoeling om er een huisdier van te maken. Op een dag kwam hij gewoon niet terug, of we herkenden hem in elk geval niet meer.”

Uit enthousiasme hebben ze sindsdien eendenkorven (broedmanden) geplaatst bij de schepen, waarmee Silodam een populaire buurt moet blijven onder eenden.