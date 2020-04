Deze Amsterdammers vierden Koningsdag in stijl

Baliboys: Tim Kortland - 33 jaar oud - verpleegkundige op de Corona-afdeling, Silvio Salazar - 31 jaar oud - bedrijfsleider bij de Breakfastclub. DJ Amilcar. Balistraat, Oost Beeld Chris en Marjan

De Baliboys draaiden vandaag

Als er geen lockdown was geweest had Silvio gewoon moeten werken. “Dus voor vandaag is het een kleine meevaller dat ik dit kan doen.” Voor de rest van de zomer is het alles behalve een meevaller, omdat de Baliboys meerdere boekingen hadden staan.

Tim zou eigenlijk avonddienst hebben vandaag, maar omdat het relatief goed gaat op de IC’s was dat niet meer nodig. “Dankzij alle mensen die zich goed aan de maatregelen houden, kan ik vandaag gewoon genieten. Thanks!”

Quarantaine-vriendinnen

Cathelijne en Marije zijn quarantaine-vriendinnen (“onze ouders beginnen geloof ik te denken dat we een stel zijn”) met een heel drukke planning. De hele ochtend heeft ‘Vondelpark Live’ aangestaan, met geweldige optredens van onder andere Toon Blokfluit en Mats Zingt Guus, Nielson en Kraantje. Daarnaast verkopen ze spulletjes via een online vrijmarkt, eten en drinken alleen maar oranje dingen (oranje smoothie bowl, wortelsalade, zoete aardappel, oranje tompoucen, humus) en doen ze vanavond mee met de Jägermeister karaoke met Orgel Joke.

Cathelijne Blok (voor) - 30 jaar - mediamaker en oprichter Tittymag en Marije Boomsma - 34 jaar - media- en eventmanager bij de Vondelgym. Gulden Winckelplantsoen, Bos en Lommer. Beeld Chris en Marjan

Geen traditie

De familie Jervis - Spitzman heeft er een traditie van gemaakt met z’n allen door het Vondelpark te struinen tijdens Koningsdag. Dat is niet alleen leuk voor de kinderen, maar ook zeker voor beide moeders. Gelukkig is er in de Wenslauerstraat ook van alles te beleven: er zijn skippybal-wedstrijden, er wordt gebingood en om de haverklap toetert een van de vele kinderen op een scheepshoorn.

Familie Jervis - Spitzman.:Coco Jervis - wilde leeftijd niet zeggen - filantroop bij Mama Cash Shana Spitzman - wilde leeftijd niet zeggen - verpleegkundige. August (9), Shiloh (5), Wilhelmina (4) Beeld Chris en Marjan

In de tuin

Normaal gesproken viert de Familie Tolman Koningsdag buiten de deur, struinend over de markt op de NDSM-werf. Omdat dat dit jaar niet kan, blijft Fransje in de tuin en in de binnentuin waar alle achtertuintjes aan de Wieringerwaardstraat op uit komen. Omdat veel kinderen in de buurt uit gezinnen komen die meedoen aan de Ramadan, is er ’s ochtends vroeg nog niks te doen. Gelukkig kan ze in de tuin lekker trampolinespringen, stoepkrijten of met de watertafel spelen. Ze verwacht dat het een heel leuke dag gaat worden.

Fransje Tolman (6); Michan Tolman (35), eigenaar Popcorn Stories; Pauline Tolman (35), marketingmanager, A’DAM Toren. Wieringerwaardstraat, Nieuwendam-Noord Beeld Chris en Marjan

Fransje Tolman (6); Wieringerwaardstraat, Nieuwendam-Noord Beeld Chris en Marjan

Later partyen

Grizz en Slim Kofi hadden kaartjes voor Kingsday Festival. Voordat ze daar heen zouden gaan, wilden ze een terrasje pakken, mensen kijken en een beetje in de sfeer komen. Gelukkig zorgen een joint en wat rode wijn daar ook voor. “De buren gaan later nog partyen, dus dat wordt alsnog wel gezellig.”

Grizz (links), student en Slim Kofi (28), schrijver. Voorburgstraat, Slotervaart. Beeld Chris en Marjan

‘Leuk hè, die muziek!’

Mevrouw van Eck - Bruijn maakt elke dag een wandelingetje. Vandaag hoorde ze vanuit haar huis de vrolijke klanken van een draaiorgel. Ze ging met haar rollator op pad en ging lekker zitten bij het orgel. “Leuk hè, die muziek!”

Mevrouw van Eck - Bruijn - 91 jaar oud. Bos en Lommerplantsoen, Bos en Lommer. Beeld Chris en Marjan

Zangeres

Miss Bunty had een ramvolle agenda voor Koningsnacht en -dag. Ze moest performen op allerlei events in Den Haag, Amsterdam en Alkmaar. “Dit zijn altijd topdagen voor mij! Ook 5 mei is normaal gesproken helemaal vol. Ik zong net het Wilhelmus voor de buurt om de moed er een beetje in te houden.”

Miss Bunty (Marielle Dijkhuizen), Spuistraat, Centrum. Beeld Chris en Marjan

Jubileum

Denice en Teun hebben elkaar tien jaar geleden ontmoet tijdens Koningsdag. Sindsdien vieren ze het vaak samen. “Normaal gesproken komt iedereen gedurende de dag aanwaaien, we zijn benieuwd of dat vandaag ook zo gaat zijn.” Koningsdag wordt vaak gevierd met veel mensen en dat is wel even wennen nu, maar met de Hollandse hit van 100% NL op de achtergrond komen ze alvast lekker in de sfeer.

Denice de Muynck (34), theatermaker (gouden catsuit), Jeroen Eijkmans (30), maatschappelijk werker voor sekswerkers (kaal),Teun van Leeuwen (34), veilingmeester. Parelstraat, Oost. Beeld Chris en Marjan

Te weinig feestelijkheden

Tieneke vindt het heel jammer dat de feestelijkheden dit jaar niet doorgaan. Niet alleen tijdens Koningsdag, maar ook met Pride. “Ik ben ambassadeur, maar gelukkig mag ik het volgend jaar ook nog zijn.” Als public health professional begrijpt ze de maatregelen wel, “ik had het ze kwalijk genomen als het wel door was gegaan!”

Yentl is vooral aan het stressen voor haar opleiding. “Ik moet in juni examen doen, maar kan veel minder oefenen dan normaal. Hopelijk gaat het allemaal goed komen.”

Tieneke Sumter (57), management-assistent in de thuiszorg en Yentl Sumter (23), student patissier. De Wittenkade, Westerpark. Beeld Chris en Marjan

Absoluut hoogtepunt

Koningsdag is voor Tilaka, Miroesja en Leontien altijd een absoluut hoogtepunt in het jaar. Iedereen komt naar hun huis om te dansen en te drinken, waarna ze met een hele groep naar buiten gaan om verder te feesten. Daarom hebben ze dit jaar een livestream opgezet, zodat al hun vrienden er toch een beetje zijn. Ook de outfits zijn een vast onderdeel van de traditie. “De afgelopen drie dagen hebben we dit allemaal in elkaar geflanst.”