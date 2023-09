Deze Amsterdammers springen in de bres voor slachtoffers aardbeving Marokko

Inzamelingsactie voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko bij bruidswinkel Siham Azouz in Osdorp. Beeld Jakob van Vliet

Siham Azouz, Meer en Vaart 154 in Osdorp

In haar bruidskledingwinkel aan de Meer en Vaart in Amsterdam Nieuw-West is de Amsterdams-Marokkaanse bruidsstylist en ontwerper Siham Azouz met haar team een inzamelingsactie gestart. Wegens de grote behoefte aan slaapplaatsen en schoon textiel deed ze op Instagram een oproep om onder andere lakens, kussens, tenten, slaapzakken en kleding te doneren.

Aan die oproep is massaal gehoor gegeven, aldus Latifa Azouz, die ook in de winkel werkt. “De hele winkel staat al vol. We moeten straks aan de buren vragen of we daar ook spullen mogen neerzetten.” Zodra de Marokkaanse overheid groen licht geeft om spullen te komen brengen, zullen de ingezamelde goederen naar het getroffen gebied worden gebracht.

Stichting Najiba

Stichting Najiba, de liefdadigheidsorganisatie van ritueel wasser Mourad Baddaou uit Amsterdam-West, zamelt geld in voor de slachtoffers in Marokko. Met de stichting, die hij vernoemde naar zijn overleden zus, bouwt Baddaou huizen, scholen, moskeeën en waterputten in Marokko. Ook ondersteunt Stichting Najiba hulpbehoevenden en arme mensen.

Op de website van de stichting kunnen mensen nu via een QR code geld doneren voor mensen in de getroffen gebieden.

Markt Centraal, Centrale Markthallen 170 in West

De organisatoren van het Markt Maal, de wekelijkse buurtmaaltijd op zondagmiddag van Markt Centraal in het Food Center Amsterdam in West, hebben besloten de baropbrengsten van zondag te doneren aan slachtoffers van de aardbeving. De buurtmaaltijd van deze zondag werd bereid door gastchefs Latifa en Mofadja.

Volgens chef Maarten Hoekstra kan de baropbrengst van een maaltijd oplopen tot zo’n 2000 euro. Die opbrengst zal gedoneerd worden aan een hulporganisatie voor Marokko, aldus Hoekstra. Welke organisatie dat wordt, wist hij nog niet.

Gofundme Ouassima Tajmout

FunX-dj Ouassima Tajmout is op eigen initiatief een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving gestart. Tajmout is van plan eind september zelf naar Marokko te reizen om slachtoffers in het getroffen gebied te helpen. Op haar Gofundmepagina schrijft Tajmout dat het geld zal worden besteed aan onder meer medicijnen, voedsel en andere basisbehoeften.

‘Laten we de handen ineen slaan en zoveel mogelijk mensen proberen te ondersteunen in deze zware tijd,’ schrijft ze op de crowdfundpagina. Tajmout heeft met de actie al meer dan 2000 euro opgehaald.

Stichting Al Yusr

Ook de liefdadigheidsorganisatie Al Yusr, gevestigd in Osdorp, is een inzamelingsactie gestart. Onder andere de El Hijra-moskee steunt de actie en roept via Facebook op te doneren. “Wij vragen jullie om een donatie zodat wij onze broeders en zusters kunnen helpen in deze moeilijke tijd,” schrijft de moskee.