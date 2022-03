Deze Amsterdammers hebben al gestemd: ‘Bijzonder, maar ook terecht dat ik hier mag stemmen’

Kiezers mogen sinds maandag naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze Amsterdammers brachten vast hun stem uit.

Mariana Françozo (42), antropoloog, Oost, stemde PvdA

Mariana Françozo stemt voor het eerst in Nederland sinds ze elf jaar geleden van Brazilië naar Amsterdam is verhuisd. “Ik vind het heel bijzonder, maar ook terecht dat ik hier mag stemmen. Ik woon hier, ik werk hier, ik betaal hier belasting en ik heb een kind dat hier is geboren.”

Françozo stemt op de PvdA en hoopt dat lijsttrekker Marjolein Moorman het Amsterdamse onderwijs kan verbeteren. “Ik vind goed onderwijs heel belangrijk. Elk kind zou gelijke kansen moeten krijgen. Die krijgen ze in Brazilië niet. Alles is hier zo goed geregeld en daarom zou ik het ontzettend zonde vinden als het hier de verkeerde kant op gaat. “

De zoon van Françozo begint te lachen. “Iedereen moet naar een goede school kunnen, jij en al je vriendjes en vriendinnetjes,” zegt Françozo terwijl ze haar zoon kietelt.

Gerard Schöttelndreier (28), bedrijfsleider horeca, West, stemde Volt

Gereard Schöttelndreier. Beeld Nina Schollaardt

“Ik ben fan van het positieve geluid dat Volt uitstraalt. Dat vind ik belangrijk, eens wat anders,” zegt Gerard Schöttelndreier. Hij vulde voor hij naar de stembus ging een stemwijzer in. “Bij de stemwijzer kwam ik op Volt uit. Wel twijfelde ik door dat gedoe met Gündogan, maar toen heb ik de stellingen en standpunten goed doorgelezen en daar kon ik mij wel in vinden.”

Wonen is voor Schöttelndreier een belangrijk thema. “Ik wil samen met mijn vriendin een huis kopen, maar dat is onbetaalbaar. Wij werken allebei in de horeca, wij hebben niet de banen om een huis mee te kopen in deze stad.”

Het aantal jongeren op de lijst spreekt Schöttelndreier aan. “De mensen op de lijst zijn jong, net als wij. Het zijn geen oude sokken. Misschien zijn ze onervaren, maar jonge mensen in de gemeenteraad lijkt mij goed.”

Eli Kaufman (39), IT consultant, Oost, stemde GroenLinks

Eli Kaufman. Beeld Nina Schollaardt

Eli Kaufman woont al vijf jaar in Nederland en stemde op GroenLinks. “Ik vind het belangrijk om te stemmen in het land waar je woont. Landelijk heb ik ook op GroenLinks gestemd, want ik heb vertrouwen in de partij.”

Kaufman stemde op Rutger Groot Wassink. “Ik ken de mensen op de lijst niet, dus ik heb gewoon op de nummer één gestemd. De naam vind ik niet zo belangrijk als de stem maar naar de partij gaat. Ik denk dat het goedkomt als GroenLinks groot wordt, ik vind het milieu en de energietransitie namelijk belangrijke thema’s.”

Kaufman woont in Amsterdam-Oost en hoopt dat er meer aandacht komt voor zijn wijk. “Ik zou de buurt graag wat schoner zien, daarnaast zou het leuk zijn als er initiatieven voor bewoners komen, zodat mensen samen iets kunnen doen voor de buurt.”

Farah Jama (25), programmeur, Centrum, stemde PvdA

Farah Jama. Beeld Nina Schollaardt

In de Willem Kraanzaal van de Stopera heeft Farah Jama zijn stem uitgebracht. “Ik heb veel positieve geluiden over de PvdA gehoord en er dus ook op gestemd. Voor de zekerheid heb ik net nog een stemwijzer ingevuld. Daar kwam ik niet direct op de PvdA uit.”

Jama is het niet met alle plannen van het PvdA eens. “De onderwerpen waar ik het niet mee eens ben zijn voor mij niet de belangrijkste. Het enige wat ik echt niet zie zitten is het volledig betaald parkeren in de stad. Ik vind dat niet heel sociaal. Voor mensen met weinig geld is het niet te betalen.”

Jama stemde op de nummer drie van de lijst, Fatihya Abdi. “Ik heb strategisch gestemd. De lijsttrekker komt sowieso wel in de raad en ik vind het belangrijk dat de mensen om haar heen veel stemmen krijgen. Zo kan het hele PvdA-geluid vertolkt worden.”

Suzanne Rademaker (23), student Russische taal en cultuur, West, stemde DSA

Suzanne Rademaker Beeld Nina Schollaardt

Voor Suzanne Rademaker is stemmen iets leuks. “Ik vind het leuk om mij in te lezen en lees de partijprogramma's van de partijen waarin ik geïnteresseerd ben. Samen met vrienden heb ik de stemwijzer ingevuld en vergeleken. We kwamen erachter dat we allemaal in de linkse hoek zitten.”

Democratisch Socialisten Amsterdam (DSA) doet voor het eerst mee aan de verkiezingen. “Ik gun DSA mijn stem, zo kunnen ze de kans krijgen om te laten zien waar ze voor staan. De plannen van DSA vind ik heel duidelijk en vooral eerlijk voor iedereen. Huizen moeten namelijk voor iedereen betaalbaar blijven.”

Rademaker woont in een studentenhuis in West. “Ik heb geluk, maar hiervoor heb ik wel vijf jaar op een wachtlijst gestaan. Dat is natuurlijk niet normaal.”

Harsono Sokromo (32), development associate, centrum, stemde Bij1

Harsono Sokromo. Beeld Nina Schollaardt

Voor Harsono Sokromo zijn diversiteit en inclusiviteit heel belangrijk. Vandaar dat hij stemt op Nilab Ahmadi, nummer drie op de lijst van Bij1. “Nilab is vrouw, queer en heeft een migratieachtergrond. Ik vind het belangrijk dat dit soort mensen wordt vertegenwoordigd in de raad.”

Zelf ervoer Sokromo ongelijkheid in de stad. “Mijn vader is Javaans-Surinaams. Van hem heb ik altijd meegekregen dat wij twee keer zo hard moeten werken. Toen heb ik dat niet echt begrepen. In Nederland ben je Nederlander en heb je bepaalde rechten, maar ik kwam er steeds vaker achter dat dat niet voor mij gold. Als ik uitging werd ik bijvoorbeeld als enige geweigerd bij de deur. Ik geloof dat gemarginaliseerden beter vertegenwoordigd worden door Bij1 dan door een andere partij.”

Sokromo woont in de binnenstad naast Regenboogopvang. “Ik vind het pijnlijk om te zien dat bankjes in de stad zo worden gemaakt dat daklozen er niet kunnen slapen. Daarom vond ik het goed dat Bij1 lijsttrekker Jazie Veldhuyzen een oproep heeft gedaan om ook na de winter nachtopvang te regelen.”